Oline (27) skrur av varmen for å ha råd til husleia

– Man kjenner at det er kaldt, spesielt nå som det har vært ned mot 20 minusgrader ute, sier Oline Sæther (27).

Hun har fremdeles boblejakken på, selv om TV 2 er med henne inn i stuen. Pluss tjukke ullsokker og tøfler.

Kollektivet på Bislett har nemlig bestemt seg for skru ned varmen for å spare på strømmen.

Det gjør det nemlig lettere for de seks studentene som bor her å betale husleia på 37.000 kroner i måneden, og fremdeles ha litt igjen å leve på.

«TØFFELHELT»: Kollektivet bruker som regel tøfler innendørs, forteller 27-åringen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Torsdag morgen kom Eiendom Norge med de ferskeste tallene fra leiemarkedet. De beskrev situasjonen som « dramatisk».



I løpet av de siste to årene har leieprisene i Norge økt med 15 prosent. Det er mer enn noensinne, og nesten like mye som de ni foregående årene til sammen.

– Jeg er veldig bekymret for de studentene som skal inn på markedet nå, sier Oline Sæther, som også er leder av Norges studentorganisasjon (NSO)

Alt er dyrt

Det er ikke bare leing av bolig som er dyrt, selv om det er den største utgiftsposten for mange.

I løpet av 2023 steg matvareprisene ti prosent – den største økningen som er målt noensinne. Dessuten har strømprisene også tatt seg opp igjen den siste tiden.

– Det setter studentene i en vanskelig skvis der vi må være hardere i prioriteringene våre, sier Oline Sæther.

– Har man for eksempel råd til å skru opp varmen for å ha det behagelig, eller er det der man må kutte? Jeg pleier å gå med boblejakke hjemme, for vi er bevisste på at strøm er noe vi kan spare på, legger 27-åringen til.

I august økte studiestøtten med sju prosent, og regjeringen har kalt det «et historisk løft».

– Det er et skritt i en retning, men veien er fortsatt lang. Vi er et stykke unna å ha en forutsigbar økonomi, sier studentpolitikeren.

Studenter får nå utbetalt litt under 12.000 kroner i snitt hver måned, dersom de har fullt studielån.

Den gjennomsnittlige månedsleia i Oslo var i fjor på 18.600 på Finn.no, ifølge beregninger nettsiden har gjort for TV 2. Snittprisen sier imidlertid ikke noe om størrelse på leilighetene, og hvor mange soverom det er.

Flere boliger



Oline Sæther er tydelig på hvilket tiltak hun tror vil ha best effekt på leieprisene: flere studentboliger.

– Studentboliger er et veldig godt tiltak, ikke bare for studenter, men for alle. Det vil gjøre noe med etterspørselen i hele markedet, sier hun til TV 2.

I fjor sommer sto minst 14.500 studenter i kø for å få innvilget studentbolig bare noen uker før studiestart. Over 7200 bare i Oslo.



27-åringen mener at regjeringen bør bevilge mer penger til å bygge boliger, og at kommunene må bidra til at utbyggingen skjer raskere.

– Vi har et mål om at én av fem skal bo i studentboliger, og vi er ikke der. Vi er på cirka 15 prosent av studentene, sier hun.

Den største utgiften

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) er enig i at det burde bygges flere rimelige studentboliger.



– Den klart største enkeltutgiften for de fleste studenter er husleie, skriver hun i en epost til TV 2.

– Selv om de norske utdanningsstøtteordningene er gode, har den høye prisveksten hatt tydelig innvirkning på studentøkonomien, i likhet med økonomien til andre grupper i samfunnet, legger statsråden til.

ØKER STØTTEN: I år øker regjeringen studielånet i forhold til forventet prisvekst, ifølge høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp). Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Hun trekker frem at regjeringen har økt studiestøtten med over 25.000 kroner i året siden de tok over.



– I år øker vi støtten med mer enn 6 prosentpoeng høyere enn forventet prisvekst, skriver statsråden.

Regjeringen har på sikt et om å bygge 3000 nye boliger i året, ifølge statsråden, som understreker at tempoet skal opp.



Lover 1600 nye boliger

Kommunalminister Erling Sande (Sp) er tydelig på at regjeringen har tatt grep for å bedre boligmarkedet, både for studenter og alle andre.

– Vi har styrket husbanken med ti milliarder etter vi kom i regjering, sier han til TV 2.

Han lover at det vil komme «betydelig flere» studentboliger i tiden som kommer.

– Vi har dedikert én milliard kroner til dette i den siste opptrappingen. Vi mener at det legge til rette for 1600 nye studentboliger, sier Sande.

FORSTÅELSE: Kommunalminister Erling Sande (Sp) forstår at situasjonen i leiemarkedet er krevende. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Hva vil du si til de som trenger strakstiltak på grunn av dyr mat, strøm og leie?

– Jeg forstår godt at mange er i en krevende situasjon nå. Vi har sosiale ordninger som fanger opp mange, men jeg tror alle merker at det er krevende tider vi lever i, svarer kommunalministeren.

– På mitt område så handler det om å legge til rette for bostandsbygging, de midlene som var satt av i budsjettet de blir nå satt til verks, forsikrer han.

– Påvirker hvordan vi har det

Folkehelseinstituttet gjennomførte den første store kartleggingen av psykiske lidelser blant studenter i fjor.

Der kom det frem at én av tre studenter oppfyller kriteriene til å ha en psykisk lidelse, og at angst- og depresjonslidelser er mest utbredt.

Oline Sæther i Norsk studentorganisasjon mener at det er et klart overlapp mellom studenter som sliter psykisk og studenter som sliter økonomisk.

– Selv når vi er studenter, og det er en midlertidig situasjon så burde vi forvente å ha et trygt og rimelig hjem. Når det er kaldt og alt er dyrt så påvirker det hvordan vi har det, sier hun til TV 2.

MANGE SLITER: Én av tre studenter oppgir at de sliter psykisk. Bedre økonomi kan være en del av løsningen, ifølge Oline Sæther. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Det å investere i studentene, er å investere i fremtiden, ifølge studentpolitikeren.

Hun mener at dårlig økonomi i verste fall kan gjøre det vanskeligere å fullføre universitetsgraden.

– Det er synd for studentene, men også for samfunnet. Norge trenger at folk utdanner seg. Vi trenger kompetanse for å løse fremtidens utfordringer, sier 27-åringen til TV 2.