Ole-Gunnar bestemte seg: Dette slankegrepet ga enorm effekt

Fire uker etter at Ole-Gunnar Rasmussen innførte endringen, har kiloene rast. Disse fellene kan du gå i, advarer eksperter.

Da Ole-Gunnar Rasmussen sto på vekta 1. januar, skjønte han at han måtte ta grep.

– Jeg veide 0,1 tonn. Så mye skal ikke jeg veie, sier Rasmussen.

Hammerfestværingen beskriver at han spiste godteri og sjokolade med begge nevene og skjønte at hvis vekta ikke skulle vise så mye, måtte han gjøre noe med det.

– Sjokolade og godteri var de enkleste kaloriene for meg å kutte, sier han.

SØTT OG GODT: Sukker er en slags fest for hjernen, i tillegg til at det smaker godt. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB

500 gram i uka

Rasmussen sier at han tidligere spiste godteri og sjokolade hver eneste dag, anslagsvis til sammen 500 gram per uke.

Han har også tidligere prøvd å kutte i sukkerinntaket ved å for eksempel bare spise det en gang i uka, i begrenset mengde.

Det gikk ikke.

– Når jeg først spiser godteri og sjokolade, spiser jeg ti biter. For meg er det enten eller, sier Rasmussen.

Derfor var det best for ham å kutte ut alt av godteri og sjokolade fullstendig og ikke ha det tilgjengelig hjemme.

Han har også satt en regel om å ikke spise kaker og annen dessert.

Viktig beskjed om smellen

Eksperter på ernæring TV 2 har snakket med, sier at Rasmussens godtestopp-metode er en god måte å gå ned i vekt på.

– For dem som har mange kilo ekstra vil godtestopp og vektreduksjon gi bedre helse og økt livskvalitet, sier klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad i ernæring, Tine Sundfør.

– Etter hvert vil han nok oppleve at vektnedgangen går langsommere og stagnerer, siden man alltid går raskest ned i starten, men for å vedlikeholde vektreduksjonen er det veldig viktig at han opprettholder de nye gode vanene, sier Sundfør.

Hun sier at det å stoppe alt godteriinntak er en metode som fungerer for mange, fremfor å redusere litt og litt.

MOTIVASJON: Å se på hvor mye penger man sparer kan være en ytre faktor for godtestopp, sier klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør. Foto: Anita Sælø

Hun kommer imidlertid med klart råd til dem som har slike mål.

– Hvis man går på en «smell», er det viktig at man ikke gir opp, men isteden fortsetter å jobbe videre, sier Sundfør.

Hun påpeker også at sukker-stopp ikke må innebære fruktsukker-stopp.

– Det er svært gunstig for helsa å redusere inntaket av tilsatt sukker, men å kutte ut ellers sunne matvarer som inneholder litt naturlig sukker er ingen god strategi, sier Sundfør og fortsetter:

– Å kutte ut frukt fordi det inneholder naturlig sukker vil jeg ikke anbefale, fordi inntak av frukt har mange positive helsegevinster, som at det reduserer risikoen for kreft.

TILGJENGELIGHET: Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør mener det bør vi lettere å ta sunne valg. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

En kilo ned i uka

Å kutte ut alt av sukker var verst de første to ukene, forteller Rasmussen.

– Jeg hadde lyst på noe søtt etter middagen, og jeg så ekstra godt på posen dattera kom hjem med i helgene, sier hammerfestværingen.

Den mentale styrken til å stå imot fristelsene får også testet seg i kassa-kø i butikken og på kontoret til Equinor, hvor han jobber. Etter jul har det væt en del twist-sjokolade plassert rundt på kontoret.

– Men utover det har det gått overraskende bra, sier han.

Det at han nå har kuttet det fullstendig, har gjort at han har rast ned i vekt på kort tid.

– Jeg har gått ned 4 kilo siden 1. januar. Det sier jo litt om hvor mye godteri jeg spiste før, sier Rasmussen.

Målet hans er å ha godtestopp frem til sommeren og kanskje innføre godteri på lørdager. Men går det greit med godtestopp, skal han fortsette med det.

– Hvis du klarer å stå han av, så forsvinner søtsuget, sier han.

JA TAKK: Fagansvarlig for kosthold og ernæring i Roede, Karoline Steenbuch Lied, sier at godteri godt kan være en del av et sunt og variert kosthold. Foto: Butt, Mariam / NTB

Disse fellene kan man gå i

Fagansvarlig for kosthold og ernæring i Roede, Karoline Steenbuch Lied, sier man kan oppnå vekttap ved godtestopp, men personlig er hun ikke for metoden.

– Jeg synes ikke man skal ha ja-mat eller nei-mat, men heller litt av alt, men ikke for mye av det meste-mat. Slik alt-eller-ingenting tankegang kan være ødeleggende, sier hun.

Steenbuch Lied sier det er en del spørsmål man kan stille seg i forbindelse med godtestopp for å ikke havne i fallgruver.

Blant annet: Hva skjer når godtestoppen er over?

EKSPERT: Fagansvarlig for kosthold og ernæring i Roede, Karoline Steenbuch Lied Foto: Svein Brimi

– Og hva spiser man for eksempel som alternativ til søtsaker når man skal kose seg litt? Spiser man mye potetgull og annen usunn snacks som alternativ, med mye salt og mettet fett, ser jeg ingen fordeler med å ha godtestopp. Det er heller moderasjon det bør handle om. En annen ting, hvor går grensen?, sier hun.

Steenbuch Lied sier at nordmenn får i seg for mye sukker, men sukker i seg selv er på ingen måte farlig.

– Det handler bare om mengde. I et ellers variert, sunt og balansert kosthold, er det absolutt plass til litt sukker, som man kan begrense til for eksempel helgene. Men å bli mer bevisst på hva som er de største sukkerkildene hos den enkelte – for så ta noen smarte grep, kan nok de fleste ha nytte av, sier hun.

Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet i fjor kom det fram at andelen nordmenn med overvekt eller fedme, er høyere enn andelen normalvektige.



Klinisk ernæringsfysiolog Sundfør forklarer at sukker gir et dopamin-rush, som oppleves som «en slags fest i hjernen».

I tillegg er jo smaken god. Kombinasjonen gjør at mange kjenner at det å spise sjokolade og godteri gir en følelse av velbehag.

Sundfør råder folk som synes de spiser for mye godteri og ønsker å kutte eller minke inntaket, til å spørre seg selv hvorfor man spiser det og hvilke situasjoner man syns det er vanskelig å kontrollere inntaket.

Kalori-grep Foruten å spise mindre sukker, er det andre grep man kan gjøre for å få i seg mindre kalorier, hvis målet er å gå ned i vekt. Spise mindre porsjoner og forsyne seg bare én gang. For store porsjoner er ofte den vanligste grunnen til overvekt og fedme.

Spiste mest mulig frukt, grønnsaker og bær, samt grove kornprodukter, fisk og magre meieri- og kjøttprodukter.

Ha et regelmessig måltidsmønster

Unngå å gå «all inn» og gjøre mange endringer på en gang. Start med to til tre.

Bytt ut smør med margarin og brus med vann.

Små grep kan utgjøre en stor forskjell Kilde: Fagansvarlig for kosthold og ernæring i Roede, Karoline Steenbuch Lied