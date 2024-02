Ole Andreas (37) funnet drept i Løten

Politiet i Innlandet har mottatt svar fra Nasjonal identifiseringsgruppe i Kripos på funnene som er gjort på gården i Løten i Innlandet.



Det er levningene til Ole Andreas Sønstvedt (37) som ble funnet på eiendommen, skriver politiet i en pressemelding.

– En lettelse å endelig vite

Familiens bistandsadvokat sier følgende i en uttalelse:

– Det er en stor sorg å få vite at en sønn og bror er borte, og sjokkerende at det har skjedd på denne måten. Samtidig er det en lettelse å endelig vite. Familien ber om at pressen respekterer at de ønsker å sørge i fred, og ta dette innover seg, sier bistandsadvokat Heidi Ysen i en pressemelding fra politiet i Innlandet.

UNDERSØKELSER: Krimteknikere har gjort omfattende undersøkelser på eiendommen. Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

Var med kvinnen på nyttårsaften

En kvinne i 40-årene er varetektsfengslet, siktet for drap eller medvirkning til drap. Hun stiller seg uforstående til siktelsen og nekter straffskyld.

Politiets siste sikre livstegn fra mannen er på nyttårsaften. Da var han sammen med den siktede kvinnen, har politiet tidligere bekreftet. Han ble meldt savnet av familien 12. januar.



– Det ligger jo i siktelsen en antakelse om at det var savnede som var funnet, så vi var forberedt på at arbeidet med identifiseringen ville bekrefte dette. Det endrer ikke siktedes forklaring i saken, sier kvinnens forsvarer, Jens-Henrik Lien til TV 2.



Han sier det trolig vil gjøres nye avhør mot slutten av neste uke.

Kvinnen og den avdøde har har hatt en tidligere kjærlighetsrelasjon, har politiet opplyst.

LEVNINGER: Politiet gjorde funn av brente levninger på gården til kvinnen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Brente levninger

Innlandet politidistrikt har mottatt svar på noen prøver og venter fortsatt på svar fra flere, skriver de i pressemeldingen.



Politiet jobber fortsatt med kriminaltekniske undersøkelser på eiendommen. Politiet har også gjort undersøkelser for å finne om det er flere involverte i saken.

En sentral del av politiets etterforskning er å kartlegge all aktivitet som har skjedd på gården fra nyttårsaften til 24. januar.



Politiet har tidligere opplyst at levningene som ble funnet på kvinnens eiendom, var brent.