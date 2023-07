Ola Borten Moe trekker seg som statsråd

Saken oppdateres.

Ola Borten Moe trekker seg som Forsknings- og høyere utdanningsminister. Det erfarer NRK.



Han møter pressen straks.

Regelbrudd

Fredag ble det kjent at Ola Borten Moe innrømmer brudd på regjeringens habilitetsregler, og retningslinjer for aksjehandel etter at han kjøpte aksjer i Kongsberg Gruppen.



Det gjorde han i et intervju med E24.

Du kan følge pressekonferansen direkte på TV 2 Nyheter og her på TV2.no.

– Skulle aldri ha skjedd

I januar deltok Borten Moe regjeringsmøte angående en milliardkontrakt med ammunisjonsprodusenten Nammo.

Senere deltok han på et møte 30. mars der regjeringen besluttet å øke rammeavtalen sin med selskapet.

På dette tidspunktet eide Borten Moe aksjer til en verdi av 400.000 i Kongsberg-gruppen, som indirekte eier 25 prosent av Nammo gjennom våpenleverandøren Patria.

– I retrospekt så er jeg enig i at disse reglene egentlig er enkle. Dette skulle aldri ha skjedd, sier en preget Borten Moe til TV 2 kort tid etter nyheten ble kjent.

Får kritikk fra partifeller

Flere har fredag tatt til orde om at Borten Moe bør vurdere å trekke seg som statsråd.



– Hadde dette vært meg, hadde jeg nok ringt en voksen og vurdert å trekke meg, sier fylkesleder i Vestfold Sp, Per-Asbjørn Andvik til TV 2.

Senterpartiets førstekandidat i Drammen, Simon Nordanger, sier til Drammens Tidende at han både er forbannet og flau etter avsløringen.

– Han bør trekke seg både som statsråd og nestleder i Senterpartiet. Jeg forventer at denne saken drøftes bredt i partiet og ikke bare overlates til den sentrale ledelsen, sier Nordanger.

Brita Skallerud, fylkesleder i Akershus SP, sa fredag at hun håper saken blir ryddet raskt opp.



– Det er ingen tvil om at dette skader partiet, men utover det har jeg ingen kommentar.

En rekke aviskommentatoren har også ment at Borten Moe burde trekke seg.