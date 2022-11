Øksemann etterforskes for flere tilfeller av vold mot mindreårige

I oktober ble en mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter at politiet mener han angrep en tenåring med øks. Politiets etterforskning har nå avdekket flere mulige angrep.

Siktet for drapsforsøk etter «ring på spring»:

ETTERFORSKES: Krimteknikere har gjennomgått boligen til mannen som er siktet for drapsforsøk i Bergen. Nå etterforskes mannen for ytterligere voldshendelser. Foto: TV 2

I oktober ble en mann i 30-årene pågrepet, mistenkt for å ha angrepet en tenåring med øks på Hjellestad i Bergen. En tenåring fikk stygge skader og ble innlagt på Haukeland sykehus etter hendelsen, og mannen siktet for drapsforsøk.

Bakgrunnen skal ha vært at en gruppe gutter lekte «ring på spring» hos den siktede. Den aktuelle kvelden skal guttene ha gjort dette tre ganger, før de kom tilbake en fjerde gang. Da skal den siktede ha ventet i hagen med en øks i hånden.

Mannen erkjenner ikke straffskyld.

MÅL: Mannens bolig var gjentatte ganger gjenstand for «ring på spring» fra ungdommer. Foto: TV 2

DNA-funn

Nå opplyser Vest politidistrikt at det er ytterligere to mindreårige som har status som fornærmet i saken.

I tillegg til å forsøke å slå en av de andre ungdommene med øks, skal den siktede ha forsøkt å kaste stein mot en av de andre ungdommene. Ingen av dem ble skadet av dette, opplyser politiadvokat Farzad Izadi til TV 2.

I forbindelse med etterforskningen ble det også beslaglagt en rekke økser i boligen til den siktede.

– Undersøkelser knyttet til øksene viser at en av dem har DNAet til fornærmede på seg, opplyser Izadi.

Etterforskes for flere tilfeller

Gjennom etterforskningen har politiet foretatt flere avhør, også av personer som ikke var direkte vitne til hendelsen. Dette har nå ført til at mannen i 30-årene er under etterforskning for flere tilfeller av vold mot mindreårige.

Den første dreier seg om en hendelse i august i år. Her skal den siktede ha kastet øks mot en ungdom, uten å ha truffet vedkommende.

BESLAG: Krimteknikere beslagla flere økser i mannens hjem. En av disse inneholdt den fornærmede guttens DNA. Foto: TV 2

I mars skal den siktede ha kastet stein mot to ungdommer. Heller ikke den gangen skal han ha truffet.

– Bakgrunn til hendelse skal ha vært det samme som den i oktober, opplyser Izadi.

Ble trakassert

Mannens forsvarer, Marius Wesenberg, har tidligere opplyst at flere ungdommer gjentatte ganger trakasserte mannen med såkalt «ring på spring». Dette hadde ifølge forsvareren pågått over lengre tid, og det var særlig den siktedes hus som var gjenstand for rampestrekene.

TV 2 har ikke fått kontakt med Wesenberg mandag ettermiddag.

Politiadvokat Izadi opplyser at det er snakk om ulike fornærmede for hver hendelse.

– Siktede er i prosess med å bli avhørt og forklare seg til politiet. Da dette ikke er ferdig, kommenteres det ikke hvordan han stiller seg til sakene, forteller politiadvokaten.

– Det er gjennomført omfattende etterforskning i saken. Det gjenstår noen etterforskningsskritt igjen, deriblant utredning av psykisk helsetilstand, konkluderer politiadvokaten.