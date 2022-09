Øksedrama i Bergen

En mann slo med øks mot en annen under en slåsskamp i Indre Arna.

– Vi fikk melding klokken 16.10 fra fornærmede, som sa at han hadde blitt utsatt for vold, slått med en øks og at han blør. Han befant seg da på på gateplan, utenfor en adresse, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt.

Nødetatene rykket ut og fikk raskt kontroll på de involverte partene.

– Det har vært uenighet mellom to rumenske statsborgere, som har kommet til denne leiligheten. De bor ikke her. De har nok en relasjon og kjenner hverandre, forteller innsatsleder Frank Listøl til TV 2.

Under en slåsskamp fikk den ene mannen tak i en øks og slo mot den andre, som løftet hendene for å beskytte seg. Dette førte til det politiet kaller en vergeskade.

– Han har noen dype kutt fra økseblad i hånden, sier Listøl.

Fornærmede er fraktet bort for å få legebehandling ved enten sykehus eller hos legevakten.

– Han var tilsnakkende og oppegående. Men han har hatt et blodtap i hånden.

Politiet vil nå avhøre mistenkte, som også varslet politiet om hendelsen og ifølge operasjonsleder var samarbeidsvillig da politiet ankom adressen.

Listøl forteller at de to kjenner hverandre.

– Dette er en del av rusmiljøet i Arna. Vi vet godt hvem disse folkene er fra før av, ja.