Økonomer uenige om når første rentekutt kommer

RENTEMØTE: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og direktør for pengepolitisk avdeling, Ole Christian Bech-Moen, ankom pressekonferansen torsdag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Torsdag la Norges Bank frem ferske prognoser for norsk økonomi

Saken oppdateres!

– Vi må trolig holde renten på dagens nivå en god stund fremover for å bringe prisveksten tilbake til målet på to prosent innen rimelig tid, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.



Torsdag kom beslutningen om at Norges Bank holdes styringsrenten i ro på 4,5 prosent.

SENTRALBANKSJEFEN: Ida Wolden Bache sier torsdag at renten gradvis vil settes ned fra høsten. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Har kjølt ned økonomien

– Det var ganske godt i tråd med forventningene dette her, sier sjeføkonom i DNB Markets Kjersti Haugland.

Norges Bank skriver også at aktiviteten i økonomien har vært høyere i første del av 2024 enn de ventet før jul.

– Men det er svakt vekst i økonomien, så rentehevingene de har definitivt bidratt til å kjøle ned økonomien, sier Haugland.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Inflasjonstallene fra februar viser at prisveksten i Norge fortsetter å dempe seg. I februar var prisveksten på 4,5 prosent.

– Men den er fortsatt altfor høy. Så det vil ta en stund til før renten kuttes, sier Haugland.

Rentekutt til høsten

I tillegg til rentebeslutningen ble det også lagt frem nye prognoser for norsk økonomi. Den viser at sentralbanken, i likhet med i det de spådde i desember, mener første rentekutt kan komme til høsten.

Nordeaøkonomene, Kjetil Olsen og Dane Cekov, påpeker at det vil ta tid før renten kommer ned på et relativt lavere nivå. De sier også at rentekuttet ifølge rentebanen ikke kommer før desember.

– Den signaliserer fortsatt kun ett rentekutt i år. Ved utgangen av 2025 indikerer rentebanen litt mer enn 3 kutt totalt, sier Olsen og Cekov.

Haugland i DNB Markets tror imidlertid første rentekutt kommer i september.

«Den økonomiske veksten ventes å holde seg lav gjennom første halvdel av 2024, før den tar seg opp. Arbeidsledigheten vil trolig øke noe, men litt mindre enn anslått i forrige rapport», skriver Norges Bank i en pressemelding.



I pressemeldingen legger Wolden Bache vekt på at det er store variasjoner i utviklingen i ulike bransjer. Mens eksportnæringen har nytt godt av en svak krone, sliter byggenæringen med kostnadseksplosjon og svake salgstall.

Hensyn til kronekursen

Haugland trekker frem at noe av grunne til at prisveksten er høy i Norge er fordi kronekursen har svekket seg det siste året.

– For å unngå at kronesvekkelsen skyter fart på nytt så må Norges Bank holde renten oppe når ikke andre store handelspartnere er i ferd med å kutte ennå, sier hun og legger til:

– Så hensynet til å opprettholde kronekursen på dagens nivå og ikke bidra til en ny svekkelse det veier tungt.