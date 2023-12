Økonomenes spådommer for 2024: – Jo fortere de snur, jo fortere kan Norges Bank snu

Etter to år med skyhøy inflasjon og 14 rentehevinger servert fra Norges Bank, ser økonomene nå tegn til at norsk økonomi i 2024 får en «myk landing».

Det vil si at veksten i økonomien går ned, og at inflasjonen kommer under kontroll, uten at mange mister jobben. For folk flest kan også privatøkonomien bli litt bedre.

Kanskje kan også Norges Bank senke renten raskere enn den har forespeilet?

Det vil si, hvis inflasjonen faktisk er på vei ned.

TV 2 har tatt en nyttårsprat med to fremtredende økonomer om hvordan norsk økonomi vil utvikle seg i 2024.

Inflasjonen er fortsatt høy

– Tør dere å si at tiden for høy inflasjon er over for denne gang?

– Jeg tror det kan ta ganske lang tid før vi ser en prisvekst nede på 2 prosent igjen.

TAR TID: Midtgaard tror det vil ta lang tid før vi ser normal prisvekst igjen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Det sier Handelsbankens seniorøkonom, Sara Midtgaard.

– Når vi har en lønnsvekst som er godt over 5 prosent, og en kronekurs som er svak, som bidrar til at lønnsveksten holder seg høyt, så kan det ta ganske lang tid, sier Midtgaard.

Midtgaard trekker frem kronekursen fordi en lav norsk krone er lønnsomt for norske bedrifter som eksporterer varer. Og når bedriftene er lønnsomme gir det grunnlag for høyere lønninger.

Og høyere lønninger bidrar til å opprettholde kjøpekraft, og det kan få bedrifter til å måtte øke utsalgsprisene for å dekke opp økte lønninger. På den måten kan prisveksten holde seg høy.

Norges Bank tror lønnsveksten neste år kan havne på 5 prosent, mens gjennomsnittlig prisvekst blir 4,4 prosent i 2024. Tilsvarende tror SSB det blir 4,5 prosent prisvekst og 5,4 prosent lønnsvekst.

Prisveksten kan svinge opp igjen

Prisveksten i Norge har riktignok dempet seg denne høsten. I november var den på 4,8 prosent.

– Hvordan vet vi egentlig at inflasjonen er på vei ned?

– Det enkleste svaret på det: vi vet ikke, sier sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland.

SCENARIER: Haugland minner om at demping av prisveksten ikke er det eneste realistiske scenariet. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Vi kan være ganske sikre på at vi ikke i nær fremtid skal tilbake til det prisveksttempoet som vi så på det verste, da hadde vi 7,5 prosents prisvekst i Norge, sier Haugland.

Sjeføkonomen tar også forbehold om at nedgangen i prisveksten også kan snu.

– Men at vi kan få en periode med nedgang i prisveksten, for så å oppleve at prisveksten svinger opp igjen. Det er ett av scenarioene som kan spille seg ut, men det er ikke det vi tror mest på. Vi tror mest på at prisveksten vil skli ned mot 3 prosent og holde seg der, men det er absolutt ikke utenkelig at vi får et nytt oppsving, sier Haugland.

Rentekutt neste år

De to økonomene er samtidig helt enige om at det er lenge til vi ser en prisvekst på rundt 2 prosent. Det er Norges Banks mål for inflasjonen, og rettesnoren de bruker for å sette renten.

Så hvorfor tror økonomene nå at sentralbanken ikke skal fortsette å heve renten?

– Hvis en ser at norsk økonomi kjøler seg ytterligere ned, og arbeidsledigheten begynner å stige, ikke en veldig dramatisk oppgang i arbeidsledigheten, men litt, vil Norges Bank avveie forskjellige hensyn mot hverandre, sier Haugland.

I sine prognoser for neste år har både DNB og Handelsbanken tro på rentekutt. Midtgaard i Handelsbanken tror renten skal kuttes tre ganger, ned til 3,75 prosent, innen slutten av året.

Haugland minner om at styringsrenten nok vil være på et høyere nivå enn hva man har vært vant til, i en god stund fremover.

– Jeg tror at styringsrenten i 2025 har stabilisert seg på 3,25 prosent, sier Haugland.

– Det er noe å se frem til?

– Det er det, men mange hadde kanskje håpet på en enda lavere rente sånn som vi hadde før, sier Haugland.

UTSIKTER: Kjersti Haugland og Sara Midtgaard ser frem mot norsk økonomi i 2024. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Må være opptatt av USA og Europa

– Hva kommer dere til å holde øynene oppe for neste år?

– Vi må holde et øye med utlandet. For hvis du er opptatt av den norske renten, så må du være opptatt av hva som skjer med renten i USA og i Europa. For jo fortere de snur, jo fortere kan Norges Bank snu. Det handler om presset på den norske kronen, sier Haugland.

Den svake kronekursen har ridd sentralbanken som en mare. Norges Bank har ikke et mål for den norske kronekursen, men har gjentatt at det påvirker prisveksten her hjemme negativt.

Ved rentehoppet i desember sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache: «Dersom kostnadsveksten holder seg oppe eller kronen blir svakere enn anslått, kan prisveksten holde seg høy lenger enn vi nå ser for oss».

– Hvis kronekursen faktisk styrker seg inn i neste år, så tror jeg Norges Bank blir veldig lettet. Det kan bidra til å dempe noe av det verste prispresset i norsk økonomi, da kan vi håpe på rentekutt før Norges Bank selv har lagt til grunn i slutten av 2024, sier Midtgaard.

Kan få reallønnsvekst

– Når dere sitter her om ett år, hva tror dere har skjedd da?

– Jeg tror at norsk økonomi har vist seg å klare seg ganske greit, at vi har en litt høyere arbeidsledighet enn vi har i dag, men ikke dramatisk mye høyere. At vi fortsatt sliter med høy prisvekst, men at det i alle fall er tendenser som viser at det verste har gitt seg, og at vi er på rett vei, sier Haugland.

– Er du mer optimistisk eller pessimistisk enn du var for ett år siden?

– Jeg er nok litt mer optimistisk i form av at jeg tror vi kan få til en relativt myk landing. Det kan se ut som om Norges Bank kan få kontroll på prisveksten, jeg tror prisveksten vil avta det neste året, sier Midtgaard.

– Og så er dette i en tid hvor vi kan vente litt høyere lønnsvekst, i forhold til prisveksten, så faktisk kan man merke at man får det bitte litt bedre i privatøkonomien.