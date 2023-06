Økonomenes beste tips: Slik får du en litt billigere ferie

– Ferie er viktig for nordmenn og jeg opplever at mange heller kutter ned på andre utgifter enn å droppe ferien.

Det sier forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gundersen.

FERIE ÅKKESOM: Magne Gundersen sier nordmenn flest prioriterer ferien selv når økonomien er stram. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Nå er det om å gjøre at alle passer på at ferieutgiftene ikke løper helt løpsk. Særlig er det viktig at de som skal feriere i utlandet er forberedt på at alt er blitt ganske mye dyrere for oss nordmenn, sier Gundersen.

Visste du at du bør unngå å veksle valuta på flyplassen? Og at du alltid, hvis mulig, bør betale med kort?

Varierende valutakurs

Det siste halvåret har kronen svekket seg kraftig mot andre valutaer. Ikke bare gjør det at varer som kjøpes fra utlandet blir dyrere, men utenlandsturen blir også betydelig dyrere.

– Sammenlikner vi én euro ett år tilbake i tid med der vi er nå, så har den økt med cirka 20 prosent, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank.

ADVARER: Thea Olsen, forbrukerøkonom Danske bank, minner om at ferien blir betydelig dyrere etter at kronen har svekket seg. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Hva betyr egentlig dette? Jo, for hver 100 euro du bruker, så koster det deg nesten 200 kroner mer nå enn det gjorde for ett år siden

Se hva du får for krona i tabellen under:

Tabellen oppdateres en gang om dagen og hentes fra Norges Bank. Valutakursen gir bare en indikasjon ettersom kursen varierer i løpet av dagen. Valutakursen banken din bruker ved veksling kan avvike fra tabellen.

Seniorøkonom i Handelsbanken, Sara Midtgaard, har tidligere fortalt TV 2 at de tror kursen vil variere mye i løpet av sommeren. Også fra dag til dag.

– Da kan det være lurt å følge litt med og veksle litt i forkant når kronen er sterk. Da kan man sikre seg litt, sa Midtgaard tidligere i juni.

VEKSLE: Sara Midtgaard i Handelsbanken sier det kan være lurt å veksle euro når kronen relativt sett styrker seg. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

I tillegg kan det være lurt å følge med på kursen mens man er på ferie, og forsøke å planlegge større utgifter.

Unngå å veksle på flyplass

Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea, har flere konkrete tips til ferien.

Blant annet anbefaler hun å unngå å veksle penger på flyplassen, da disse stedene ofte har dårligere valutakurs.

Hun anbefaler også å velge lokal valuta når du bruker betalingsterminaler.

– Hvis du velger norske kroner, blir kursen omregnet i butikken. Butikken legger inn kursen og tar eventuelt tap eller gevinst ved omregningen. Erfaringen viser at kursen ofte er høyere enn den som for eksempel Visa og MasterCard bruker.

– Hvis du velger lokal valuta, blir kursen omregnet av Visa International/MasterCard International. I tillegg påløper et valutapåslag på opptil to prosent, sier Incedursun.

BRUK KORT: Det anbefaler Derya Incedursun i Nordea. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Betal alltid med kort

Gundersen i Sparebank 1 anbefaler å alltid betale med kort, ikke kontanter.

– Da slipper du vekslingsgebyrer.

– Må du ha kontanter, vent med å ta ut til du kommer til en minibank når du er kommet fram til ferielandet, sier Gundersen.

Incedursun minner samtidig om at minibanker kan ha uttaksgebyr.

En ting er alle de tre økonomene enige om: lag et feriebudsjett.

– Ønsker man å unngå en økonomisk smell i ferien, er budsjett det første man bør vurdere å sette opp. På denne måten unngår du i større grad å bruke mer penger enn du egentlig har, sier Olsen.

I tillegg anbefaler hun å spare dersom du ikke har behov for hele feriebudsjettet. Hun minner om at rentetoppen ikke er nådd.

– Denne høsten blir tøff for mange. Nettopp derfor mener jeg det svært viktig å ha dette i mente, at du bør spare litt der du kan og heller sette pengene på en bufferkonto, sier Olsen.

– Alle med boliglån kan regne med at boliglånsrenta går opp med minst ett prosentpoeng sammenlignet med renta de betaler i dag, minner Gundersen om.