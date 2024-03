Økonom: Sparer du på denne måten, kan pengene dobles

Om kort tid vil tusenvis av nordmenn oppleve at det dumper inn penger fra Skatteetaten. Det gjelder de som betalte for mye skatt i forhold til inntekt i fjor, og derfor har penger til gode.

Kanskje er det fristende å blåse pengene på en ny sommergarderobe, eller en spontantur til utlandet?

Men investeringsdirektør Robert Næss mener det gir andre muligheter.

– Når man får penger igjen på skatten, så er det jo penger du har greid å spare i løpet av det siste året, og det tyder på at du ikke trenger disse pengene til daglige utgifter, sier Næss.

RESTSKATT: Robert Næss skylder selv en saftig skatteregning. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Næss selv har fått baksmell. Les hvor mye han skylder Skatteetaten lenger ned i saken.

Penger i banken

– Dersom du ikke gjør noe og lar pengene bli liggende på lønnskonto, er det en fare for at de smuldrer bort ved at du bruker de på masse småting som du kanskje egentlig ikke trenger.

– Det er det absolutt dummeste du kan gjøre, sier Næss.

Trenger du imidlertid pengene i løpet av kort tid fordi du skal kjøpe bolig eller bil for eksempel, kan det være greit å sette de på en bankkonto.

– Da kan du gå inn på finansportalen og finne den finansinstitusjonen som gir deg høyest rente.

Pengene kan doble seg

Trenger du derimot ikke pengene på kort sikt, kan et annet alternativ gi bedre avkastning, sier kollega Joachim Bernhardsen i Nordea.



– Da vil jeg anbefale å spare i aksjemarkedet.

– Setter du 30.000 kroner i aksjemarkedet i dag, kan det ha vokst til 65.000 kroner om ti år, sier Bernhardsen.

Han legger da til grunn en gjennomsnittlig årlig avkastning på åtte prosent.

– Over en tiårsperiode kan altså pengene doble seg. Hvis du setter penger i aksjemarkedet hver gang du får igjen på skatten, kan du bygge opp et betydelig beløp over tid.

Bernhardsen påpeker at dersom du skal legge pengene i aksjer, bør det være i aksjefond.

– Et bredt aksjefond, med god spredning på tvers av regioner, sektorer og selskaper, er alltid den viktigste byggesteinen i en aksjeportefølje.

Dette må du gjøre først

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB mener de som får igjen på skatten bør prioritere gjeld først.

– Har du regninger som har forfalt, en kredittkortregning eller andre dyre lån, så bør det prioriteres først, sier Sandmæl

GJELD: Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, mener du må betale ned dyr gjeld før du begynner å spare. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Mangler du en bufferkonto, anbefaler hun at du fyller opp den.

Og et tydelig råd har hun til de som sparer til bolig.

– Prioriter heller å fylle opp BSU enn å betale ned mer på studielånet, da BSU-renten er høyere enn renten du betaler på studielånet. I tillegg får du et skattefradrag, sier Sandmæl.

Skylder nesten 200.000 kroner

Næss i Nordea er ikke bare negativ til at man også kan bruke pengene til noe som kan være mer gøy enn sparing.

– Hvis du egentlig synes det er litt kjipt å spare alle pengene, så kan det være en god idé å gi deg selv en belønning. Kanskje du kan bruke en tiendedel av pengene på noe gøy (og ufornuftig), og så sparer du resten, sier Næss.

Selv har han ikke bruk for noen av disse rådene.

– Jeg slipper å tenke på dette. Akkurat det er egentlig ingen fordel; jeg må nemlig ut med 188.000 i restskatt, forteller Næss.

Skattelistene viser at Næss hadde en inntekt på over 12,2 millioner kroner i 2022, så har han fulgt egne råd bør sparebøssen være full nok til å nedbetale skatteregningen.