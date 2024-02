Økonom med skatteadvarsel: – Ikke lønnsomt

SKATTEKORT: Har du husket å sjekke skattekortet ditt for 2024? Foto: Ingvild Gjerdsjo

For noen betyr det å få igjen på skatten full jubel og penger spart.

De aller fleste synes i hvert fall det er mer fristende enn å få en saftig baksmell.

Men hvor lurt er det egentlig å gi seg selv en «bonus» når skattemeldingen kommer? Lurer du egentlig deg selv?

Økonomisk situasjon

– Noen tenker at det kanskje vil lønne seg å betale mer i skatt slik at man får igjen på skatten i 2025, sier forbrukerøkonom i DNB Silje Sandmæl til TV 2.

Men det gjør det ikke.

Sandmæl forklarer at renteutgiftene har gått mye opp i 2023, som betyr høyere gjeldsfradrag som igjen betyr mindre i skatt.

– Det blir jo en form for tvangssparing, men renten du får fra staten er mye dårligere enn den du får hvis du sparer pengene selv, sier Sandmæl.



TYDELIG: Forbrukerøkonom Silje Sandmæl er tydelig om at det ikke lønner seg å få igjen på skatten. Foto: Stig B. Fiksdal

Fra staten får du 3,51 prosent per år, beregnet fra 1. juli i inntektsåret frem til skatteoppgjøret blir sendt deg i 2023, opplyser Sandmæl.



– Det er ikke lønnsomt å få igjen på skatten. Det beste er å korrigere skattekortet slik at det stemmer mest mulig, og husk å justere underveis.



Ikke helt enig

Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, er ikke helt enig med Sandmæl.

Hun forteller derimot at hvorvidt det lønner seg å få igjen på skatten kommer an på hva slags økonomisk situasjon du befinner deg i.

– Rentegodtgjørelsen på 3,51 prosent kan være en høyere rente enn det du ville fått på en vanlig sparekonto i en bank. Da er det ikke ille å få igjen på skatten, forteller Incedursun.

VARIERER: Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, mener det kommer an på økonomisk situasjon om det lønner seg å få igjen på skatten eller ikke. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Verste utfallet

På en annen side kan Incedursun se begge sider.

– Hvis man er disiplinert og flink til å spare kan det være lurt å investere de pengene i stedet for å betale mer enn man skal i skatt. Men det forutsetter at du er flink og finner en mer gunstig rente, forteller hun.

Likevel mener hun det er mange som ikke har så god kontroll over økonomien, som tenker at det er greit å betale mer skatt for å hindre å bruke pengene på «tull» underveis i året.

Ekspertene er derimot enige om at det dårligste utfallet på skatteoppgjøret, ikke så sjokkerende, er store skattesmeller.

Mest populært å få igjen

Simon Heimen Johansen er rådgiver i Skatteetaten og forteller at Skatteetatens perspektiv er ganske nøytralt.

– I vår ideelle verden er verken skattesmell eller å få igjen på skatten ønskelig. Men de fleste foretrekker å få igjen på skatten, sier Johansen.

NØYTRALE: Simon Heimen Johansen i Skatteetaten forteller at de er nøytrale i spørsmålet om det er lurt å få igjen på skatten eller ikke. Foto: Privat

Han legger til at det er fullt lovlig å trekke mer skatt enn det skattekortet sier er nødvendig, og at det er et valg den enkelte må ta selv.

– De fleste banker tilbyr bedre rente, slik at hvis du heller setter av de pengene de ikke betaler i «ekstra» skatt, får du nok bedre rente på de pengene.

Silje Sandmæl opplyser at det er viktig å bemerke seg at man betaler skatt hver måned, mens renten man må betale på baksmellen sin, eller renten man får på det man har til gode, beregnes ikke for hele året.

Renten på baksmellen blir beregnet fra 1. juli 2023 til forfall første termin restskatt i 2024, som for de fleste er 20. august 2024. Renten på skatten du har til gode beregnes fra 1. juli 2023 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter i 2024, som kan være allerede i april 2024.



– Hadde du heller spart de pengene du betaler for mye i skatt hver måned går du glipp av renter i flere måneder, i tillegg til at du kunne fått en høyere rente ved å spare de selv, forteller Sandmæl.

– Surt med baksmell

– I disse tider er det mange som har det trangt økonomisk. Hvis man får igjen på skatten har arbeidsgiver trukket mer skatt enn strengt tatt nødvendig gjennom året. Det innebærer at økonomien blir trangere gjennom året, forteller skatteadvokat i Handelsbanken Per-Ole Hegdahl i Handelsbanken

Hegdahl mener at det normalt vil være mer lønnsomt å sette pengene et alternativt sted, som en høyrentekonto eller rentefond.

ADVOKAT: Til vanlig jobber Per-Ole Hegdahl med skatt i Handelsbanken. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Rentene du får utbetalt for meget trukket i skatt er 3,51 prosent. Riktignok er denne særskilte renteinntekten skattefri, men klarer du å oppnå bedre avkastning ved en alternativ plassering, bør du heller velge det.

I tillegg må mener han at du også må ta hensyn til at alternative investeringer utløser skatt med 22 prosent på renteinntekter og rentefond og 37,84 prosent på aksjer og aksjefond

– Folk flest synes det er surt med baksmell og desto mer gledelig når de får penger igjen på skatten. Den psykologiske effekten av å få tilsendt penger fra skatteetaten fremfor å måtte innbetale restskatt skal man heller ikke undervurdere. Så mitt råd blir å bruke regnemaskinen og i tillegg lytte til følelsene forbundet med restskatt kontra tilgodehavende, avslutter Hegdahl.