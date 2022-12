Økonom: – Kuttet gir signaler om at boligdrømmen blir fjernere

Eksperter frykter at en mindre lukrativ BSU-ordning vil svekke unges motivasjon for boligsparing og dermed gjøre det vanskeligere for dem å komme inn på boligmarkedet.

KRITISK: Økonom Lene Drange mener at BSU-ordningen er viktig for å få unge inn på boligmarkedet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det er meget synd at regjeringen enda en gang strammer inn i BSU-ordningen. Den gir garantert avkastning i form av god rente og skattefradrag, og stimulerer til at unge gjør seg gode spareerfaringer, sier Lene Drange, økonom og programleder i Luksusfellen.

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble sammen med støttepartiet SV enige om i statsbudsjettet for 2023 å gjøre kutt i BSU-ordningen.

Fra og med neste år halveres skattefradraget på BSU-konto fra 20 til 10 prosent.

Dersom man sparer maksbeløpet på 27.500 kroner, betyr det at man i år kan få maksimalt 5500 kroner i skattefradrag. Fra 2023 reduseres dette til 2750 kroner.

Innstrammingen skal spare staten for rundt 600 millioner kroner i årlige utgifter.

Viktig for sparing

Lene Drange mener BSU-ordningen er viktig både for å komme seg inn på boligmarkedet, men også for øvrig sparing.

Hun mener diskusjonen om at det i hovedsak er de med velstående foreldre som klarer å fylle BSU-kontoen ikke er helt korrekt.

– Vi kan ikke glemme unge som begynner å jobbe tidlig og tjener over frikortgrensen, som kan spare lønnen sin på en sikker og lukrativ måte. Slik er det uansett bakgrunn mulig å komme inn på boligmarkedet etter hvert, sier Drange.

Økonomen peker også på at det er viktig å skille mellom de som fyller BSU-kontoen og får skattefradrag, og de som får penger av for eksempel foreldre til å fylle opp kontoen. De som ikke tjener nok penger får ikke maks skattefradrag.

Økonom Lene Drange, mest kjent fra Luksusfellen, mener BSU-ordningen er viktig for at alle skal ha mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Kuttet gir signaler om at boligdrømmen blir fjernere, og at du må ha en familie som kan stille opp for deg økonomisk for at det skal gå, sier Drange.

Hun frykter at en mindre lukrativ BSU-ordning vil føre til at unge vil søke mer risikofylte investeringsmuligheter fremfor bolig.

Boligsparing for ungdom (BSU) Spareform for de under 34 år. Du kan spare inntil 27.500 kroner i året og trekke fra inntil 5.500 kroner på skatten i året. Fradraget er på 20 prosent av pengene du har satt inn på kontoen i inntektsåret. Maksimalt sparebeløp er 300.000 kroner. Det er ingen aldersgrense for å opprette BSU-konto, men du må ha skattbar inntekt for å få skattefradrag. BSU-konto kan bare opprettes én gang for hver person. Bare de som ikke allerede eier bolig får skattefradrag ved å spare i BSU. Kilde: Skatteetaten

Frode Jacobsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av finanskomiteen, sier at regjeringen strammer inn i BSU ordningen for å minske forskjellene mellom unge som sparer til bolig.

– Vi reduserer hvor mye det er mulig å spare i BSU fordi ordningen belønner de som allerede sparer mest og normalt vil ha enklest for å komme inn på boligmarkedet. Det bidrar til å forsterke forskjellene, fordi mange ikke har mulighet til å spare, sier han.

Jacobsen trekker frem at du fremdeles kan spare like mye som før i BSU, og at regjeringen har prioritert andre tiltak de mener er bra for de unge.

Lite egenkapital stopper boligdrømmen

Huseierne, en forbrukerorganisasjon for boligeiere, mener det er merkelig at skattefradraget halveres.

Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl trekker spesielt fram at det er mangel på nok egenkapital som ofte stopper unge fra å komme inn på boligmarkedet.

– BSU har hjulpet mange til å spare opp egenkapital, men det viser også banken at du har evne til å spare. Bankene ser etter om du har satt av penger til sparing i noen grad, uansett hvor mye eller lite du har jobbet, når de skal tildele lån, sier Pihl.

Forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne, Carsten Henrik Pihl, mener at BSU er viktig for å vise at du har evne til å spare og for å sitte på nok penger til boligkjøp. Foto: Christiane Y. Vibe / Huseierne

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge, mener i likhet med Pihl i Huseierne at BSU-ordningen er viktig som drivkraft for å få unge til å begynne å spare tidlig.

Han mener BSU ordningen har vært god og gitt flere fordeler som har hjulpet unge med å spare.

– Skattefradraget har for mange vært et betydelig fradrag, som nå dessverre blir mindre verdt. En annen fordel er at bankene vet at midlene er bundet opp mot et boligkjøp, som har gjort at de kan gi en god rente på sparepengene, sier han.

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge, sier at innstrammingen i BSU-ordningen går utover de som er dårligst stilt i utgangspunktet. Foto: CF-Wesenberg / Finans Norge

– Det er rett og slett synd at skattefradraget halveres, fordi vi voksne har skapt et boligmarked som nesten er umulig å komme seg inn på, fortsetter Staavi.

– Godt virkemiddel

Carsten Henrik Pihl i Huseierne sier at BSU-ordningen er et godt virkemiddel for at flere har mulighet til å komme inn på boligmarkedet.

– Mange unge sparer i BSU, og det er en viktig ordning for de det gjelder. Vi frykter at denne innskrenkingen vil senke unges motivasjon til å spare til bolig, sier han.

Tom Staavi i Finans Norge mener at innstrammingen først og fremst går utover de unge som er dårligst stilt.

– Det er viktig å huske at dette er en spareordning for de som kommer ut i arbeid og får seg inntekt, som er veldig vanlig for unge i starten av 20-årene. De som har foreldrebank har ikke behov for BSU-konto, så det er de som ikke får hjelp hjemmefra fradragskuttet går mest utover, sier han.