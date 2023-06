Økonom: Kan lønne seg å kjøpe euro før ferien

Denne uken kan et gufs fra i fjor bli realitet igjen – sentralbanken kan komme med en dobbel renteheving. Da kan det være lurt å ta grep for å gjøre sommeren billigere.

– Det er stor usikkerhet, men jeg tror Norges Bank vil lande på å heve renten med et halvt prosentpoeng torsdag, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.

To av fire økonomer TV 2 har pratet med de siste dagene tror Norges Bank vil klemme til med en ny dobbel renteheving.

Det vil i så fall gi en rente på 3,75 prosent, og en real kalddusj til høsten etter det som ventes å bli en særdeles dyr sommerferie i år.

NORGES BANK: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache vil denne uken, sammen med rentekomiteen, avgjøre hvor mye renten skal opp i juni. Foto: Erik Edland / TV 2

Vil tære på sparepengene

Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken, mener mange kanskje må revurdere ferieplanene.

– Det kan være lurt å bli hjemme i Norge, sier Midtgaard.

Selv om kronen har styrket seg noe de siste dagene, koster en euro fremdeles over 11,5 kroner. Tidligere i juni kostet en euro 12 kroner.

Midtgaard venter at kronekursen vil fortsette å bevege seg mye i sommer.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, tror på dobbeltheving. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Sparepengene vil rappes raskt i utlandet denne sommeren, sier Midtgaard.

Haugland i DNB Markets, mener at dersom Norges Bank ikke hever renten med 0,5 prosentpoeng, kan kronen komme til å svekke seg igjen.

REVURDERE: Sara Midgaard i Handelsbanken tror mange vil oppleve at lommeboken tømmes på ferie i sommer. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Veksle valuta på forhånd

En styringsrente på 3,75 prosent vil innebære en boliglånsrente på rundt 5,25 prosent, påpeker Midtgaard.

– Mange må kanskje revurdere ferieplanene sine, sier hun.

Eller så kan en i alle fall ta noen grep for å sørge for at ferien ikke blir dyrere enn nødvendig.

– Prognosemessig så venter vi at kronekursen vil være volatil fremover, altså at den vil svinge mye mot eurokursen.

– Da kan det være lurt å følge litt med og veksle litt i forkant når kronen er sterk. Da kan man sikre seg litt, sier Midtgaard

– De bommet veldig

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum. Foto: Danske Bank

Men, både Frank Jullum i Danske Bank og Erica Dalstø i SEB, tror sentralbanken holder seg til sin egen plan om å heve med 0,25 prosentpoeng, til 3,5 prosent, torsdag.

Økonomene tror samtidig at rentetoppen blir enda høyere.

Jullum og Dalstø tror den ender på rundt 4 prosent, mens Haugland tror toppen ligger opp mot 4,25 prosent.

Sjefstrateg i SEB, Erica Dalstø. Foto: Lise Åserud / NTB

Alle økonomene er imidlertid enige om at den svært høye inflasjonen vil ta hovedfokuset på rentemøtet.

– De siste inflasjonstallene var på 6,7 prosent, som var langt over det Norges Bank hadde sett for seg. Så der har de bommet veldig, sier Midtgaard i Handelsbanken.

Og det er flere faktorer de vil peke på.

– De vil vise til årets lønnsoppgjør og den svake kronekursen øker sannsynligheten for at inflasjonen vil holde seg høyere litt lengre, sier Jullum.