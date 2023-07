Økonom: Kan bli dobbel renteheving i august

Prisene har økt med 6,4 prosent siden i fjor. Det øker sannsynligheten for to, eller kanskje tre ytterligere rentehevinger i år, ifølge ekspertene.

Konsumprisindeksen steg med 0,6 prosent fra mai til juni, og er 6,4 prosent høyere enn for ett år siden. Det viser ferske inflasjonstall fra SSB mandag.

– Prisveksten fortsetter å ligge på et høyt nivå. De siste fem månedene har vi målt en prisvekst på rundt 6,5 prosent, når vi sammenligner med prisene 12 måneder før, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Det er energiprisene som bidrar mest til å trekke veksttakten noe ned fra mai, sier seksjonssjefen.

– Prisene på både drivstoff og elektrisitet falt fra mai til juni i år, mens de steg i samme periode i fjor, sier Kristiansen.

Renteheving i august og september

Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand tror det er sannsynlig med to ytterligere rentehevinger på rappen rett etter sommeren.

– Dersom kronen svekker seg yttligere er det sannsynlig at det kommer en dobbel renteheving til, sier Chen.



Den største rentehevingen kommer trolig i august, ifølge økonomen, noe han frykter kan bidra til å knekke norske husholdninger.

– Kronen brenner med tanke på inflasjonsutviklingen. For å få gjort noe med kronen må renten settes videre opp i dag.

FRYKTER DET TAR KNEKKEN: Olav Chen sier han frykter at de kommende rentehevingene kommer til å ta knekken på norske husholdninger. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Olav Chen mener man burde prøve å styre valutakursen mer, fremfor å bruke renten:

– Kronen kan potensielt falle enda mer, og halvparten av tingene vi ser rundt oss er direkte påvirket av kronesvekkelsen.

– Da har man null sjanse til å få inflasjonen ned uten å knekke norske husholdninger med flere kraftige rentehevinger fremover, sier Chen.

Mat øker mest

Prisene på matvarer økte med 2,5 prosent fra mai til juni. Det har nå vært tre måneder på rad med relativ sterk prisvekst.

– Det er uvanlig at matprisene øker så mye i juni måned. Dette fører til at tolvmånedersveksten for prisene på matvarer økte i juni fra et allerede høyt nivå i mai, sier Espen Kristiansen i SSB.

Det er spesielt økte priser på frukt og grønnsaker som trekker indeksen for mat opp i juni.

– Noe av oppgangen vi ser i juni kan skyldes en svekket kronekurs. Prisene på importerte jordbruksvarer steg klart mer enn norske jordbruksvarer den siste måneden, sier Espen Kristiansen.



– Godt over forventningene

– Det er en svært sterkt prisvekst, godt over forventningene til Norges Bank, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB.

Dette øker sjansene for to ytterligere rentehevinger i år, forklarer hun:

– Dette støtter veldig sterkt opp under vår forventning om at det ikke bare blir en, men to ytterligere rentehevinger, i august og september, sier hun.

SJEFSØKONOM: Kjersti Haugland i DNB Foto: Stig B. Fiksdal

Norges Bank slo til med en dobbel renteheving senest i juni. Haugland tror likevel at prisveksten hadde vært desto høyere om Norges Bank hadde vært mer forsiktige.

– Dette er heller et tegn på at rentehevingene ikke har vært tidlige eller kraftige nok. Det er alltid lett å si i etterpåklokskapens lys, men det er et tegn på at Norges Bank ikke har tatt tilstrekkelig i.

– De har fått en del kritikk for å ha gått for kraftig frem, men dette er egentlig et tegn på det motsatte. Andre sentralbanker i Europa har gått hardere frem.