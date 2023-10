Økonom frykter prissjokk

Dette har skjedd til nå:

Lørdag 7. oktober iverksatte Hamas et omfattende angrep mot Israel. Hamas er et palestinsk politisk parti og militær gruppe som har holdt kontroll over området Gazastripen siden 2007. I det første angrepet sendte Hamas tusenvis av raketter mot Israel.

Søndag 8. oktober erklærte Israelske myndigheter offisielt krig mot Hamas, og har siden gjennomført en rekke motangrep. Partene har vært i stadig aktiv konflikt siden 2007, men Israel har ikke brukt krigsbegrepet mange ganger tidligere. Dette er det blodigste sammenstøtet mellom Israel og Hamas siden 2014. Over 1000 personer er drept foreløpig, og krigen ser ut til å skalere ytterligere.

Dette er bakgrunnen: Israel-Palestina-konflikten har dype røtter. Israel ble opprettet i 1948, med hensikt om å gi jøder sin egen stat. Mange arabere har bodd i områdene som utgjør Israel og Palestina i generasjoner. Begge gruppene mener de hører hjemme i området. I 1948 begynte jødiske innflyttere og palestinsk lokalbefolkning å krige. Dette førte til opprettelsen av staten Israel, og ble starten på en krig som aldri har gitt seg helt. Palestinerne har levd under Israelsk okkupasjon siden 1967. Selv om Hamas tok makten i 2007, anser FN Gazastripen for fortsatt å være under israelsk okkupasjon. Israel har sikret seg dette ved å opprette en blokade, som har begrenset folk og varer fra å komme inn og ut av området.

Kilder: Store norske leksikon / FN-sambandet