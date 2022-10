Økokrim ber om fengselsstraff for Carew

SISTE: Politiadvokat Ragna Flækøy Skjåkødegård legger ned påstand om at Carew dømmes til 2 år fengsel, og en bot på 540.000 kroner.

– Det stortinget har bestemt er at det å oppgi uriktig informasjon til Skatteetaten er straffbart. Også for folk som er ålreit, sånn som Carew, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Bender, og fortsetter:

– Loven er lik for alle, den skal ikke være strengere for Carew, men heller ikke snillere.

Under sin prosedyre la Bender vekt på å vise hvordan Carew og Per A. Flod hadde mindre og mindre med hverandre å gjøre jo eldre Carew ble.

Under sin forklaring har Carew sagt at han har fulgt råd fra Flod da han ga opplysninger om at han var skattemessig bosatt i Storbritannia til Skatteetaten.

AKTOR: Onsdag holder førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim sin prosedyre. Foto: Tom Rune Orset

Bender listet opp en rekke ting Carew har gjort uten at Flod var involvert. Blant annet har han kjøpt flere leiligheter, funnet skatterådgivere i USA og Storbritannia, opprettet flere selskap og håndtert en skattekonflikt i Frankrike med andre rådgivere, og uten Flod.

183 dager

Et av de helt sentrale spørsmålene i retten er hvorvidt Carew var klar over at han ikke kunne oppholde seg i Norge i mer enn 183 dager uten å bli skattepliktig til Norge.

Bender la i prosedyren vekt på at Flod i sin forklaring sier han har gjort Carew oppmerksom på regelen.

– Flods forklaring om at han har fortalt at du må holde deg under 183 dager, det er fornuftig, sier Bender.

FLOD: John Carews tidligere agent og rådgiver Per A. Flod og forsvarer Berit Reiss-Andersen. Flod er en av de sentrale vitnene i saken. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Hun viser også til kommunikasjonen mellom Carew, Flod og Skatteetaten som siden 2010 har tatt opp problematikken med 183 dagers regelen.

– Denne saken dreier seg ikke om har er her mer enn 183 dager, han er langt over, og i noen år er han er nesten hele tiden, sier Bender.

Økokrim har bevist at Carew var i Norge mellom 233 og 299 dager i hele tiltaleperioden. Carew bestrider ikke dette.

E-posten til VG

Aktor mener at en e-post Carew sendte til en VG-journalist i 2015 viser at Carew var klar over 183 dagers regelen allerede på dette tidspunktet.

I e-posten skriver Carew:

«Hei Trond, bra skrevet, den delen om bosted i oslo frogner (mye hjemme) må skrives om pga skattemyndigheter, biten ang barn og Camilla må omformuleres, snakkes om d imorgen».

Bender viser også til en e-post Flod har sendt til Carew der han sier at han har fått forespørsel om å bli med på «Skal vi danse». Flod advarer samtidig mot at deltakelsen kan gjøre det vanskelig for han å være under 183 dager i Norge.

Flod tar også opp den samme bekymringen med Carew da han får vite om rollen i «Heimebane» i 2017.

Skjerpende

Da aktor la ned påstand om fengselsstraff og bot fant hun det skjerpende at skattesviket har pågått over flere år.

Også beløpets strørrelse, unndratt skatt på 5,4 millioner kroner, er ansett som et skjerpende element.

Aktor mener heller ikke at det er noen formildende omstendigheter. Heller ikke forholdet og rådgivningen fra Flod kan ansees som formildende.

– Hvis dette blir hensyntatt av rettet beveger man seg i farlig territorium, sier Skjåkødegård.

Erkjenner uaktsomhet

Tidligere landslagspiller i fotball og nå investor og skuespiller, John Carew, er tiltalt for grovt skattesvik.

FORSVARER: Forsvarer Berit Reiss-Andersen og medforsvarer Marthe Holm under en pause i rettssaken mot John Carew. Foto: Ole Berg-Rusten /NTB

Tiltalen er todelt:

For de tre inntektsårene fra 2014 til 2016 mener Økokrim at Carew har handlet grovt uaktsomt. For de tre årene fra 2017 til 2019 mener Økokrim at John Carew har unndratt skatt med forsett, altså at han har gjort det med vilje.

Carew har erkjent grovt uaktsomt skattesvik for alle seks årene, men nekter straffeskyld for å ha gjort det med vilje de siste tre årene.