Økokrim: Åpner ikke etterforskning

INHABIL: Anniken Huitfeldt har tidligere innrømmet at hun har vært inhabil i flere saker som følge av ektemannens aksjehandler. Foto: Naina Helen Jåma / NTB

– Økokrim iverksetter ikke etterforsking mot utenriksminister Anniken Huitfeldt. Etter en grundig vurdering er det ikke rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold.



Det sier assisterende sjef i Økokrim, Inge Svae-Grotli, i en pressemelding.

Det har stormet rundt utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) etter at hun forrige onsdag innrømmet å ha vært inhabil i flere saker på grunn av ektemannens aksjehandler.

Siden har det dukket opp flere detaljer.

Tirsdag kveld kunne TV 2 fortelle at utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) møtte seismikkselskapet Magseis Fairfield i India, kun to uker før ektemannen kjøpte aksjer i samme selskap.

Handlene tjente han flere hundre tusen kroner på.

Stadig tillit

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har hele tiden vært tydelig på at han fortsatt har tillit til Huitfeldt som utenriksminister. Senest onsdag gjentok Støre det i et intervju med TV 2.

– Min oppfatning av denne saken er ikke annerledes enn den har vært før. Jeg tror på det Anniken Huitfeldt har sagt om dette, at hun ikke har visst om ektemannens aksjekjøp, sa han.

I ettermiddag kom Økokrim med sin beslutning om at de ikke åpner etterforskning mot Utenriksministeren.

«Etter en grundig vurdering ser Økokrim at det ikke foreligger konkrete holdepunkter for at Huitfeldtforsettlig eller uaktsomt har spredt informasjon på en ulovlig måte eller aktivt samhandlet med sin mann om å foreta handler i strid med markedsmisbruksreglene», skriver Økokrim i en pressemelding.

Avviser ikke etterforskning senere

Økokrim vil samtidig ikke lukke døren for at det likevel kan bli aktuelt med etterforskning på et senere tidspunkt.

«Nye omstendigheter som stiller saken mot Huitfeldt og ektemannen i et nytt lys, kan gjøre det påkrevet å åpne etterforskning», skriver Økokrim.

– Forskjellige saker

Økokrim mener Huitfeldt-saken skiller seg fra saken mot Ola Borten Moe (Sp).

– Nærheten til faktisk informasjon som er aktuell å undersøke opp mot faktisk foretatte aksjehandler er forskjellig i disse to sakene, opplyser assisterende sjef i Økokrim, Inge Svae-Grotli.



Økokrim har innledet etterforskning mot Ola Borten Moe på grunn av hans aksjekjøp mens han satt i regjering. Moe gikk av som forsknings- og høyere utdanningsminister på grunn av saken.