Økokrim åpner etterforskning mot Ola Borten Moe

TRAKK SEG: Ola Borten Moe (Sp) gikk av som forsknings- og høyere utdanningsminister i juli. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ola Borten Moe var forsknings- og høyere utdanningsminister da han i juli innrømmet å ha brutt habilitetsreglene da han deltok på et regjeringsmøte der en større industrikontrakt ble inngått mellom regjeringen og Nammo.

Uken før kjøpte Borten Moe aksjer i Kongsberg-gruppen, som er deleier i Nammo.

Moe gikk av som nestleder og statsråd da saken ble kjent, men han er fortsatt stortingsrepresentant for Senterpartiet.

– Handler om tillit

Nå skal han altså etterforskes av Økokrim, som E24 først meldte.

– Tillit til at kjøp og salg av aksjer skjer innenfor et gjennomsiktig og velfungerende verdipapirmarked, er en forutsetning for vårt økonomiske system, skriver Økokrim i en pressemelding.

– Det er viktig at mistanken som har kommet til uttrykk mot Ola Borten Moe blir fullgodt undersøkt.

SKAL ETTERFORSKE: Økokrim Pål Lønseth sier Ola Borten Moe har gitt uttrykk for at han etter beste evne vil bidra til å opplyse saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Økokrim påpeker at dette er særlig viktig fordi Moe var medlem av regjeringen da han kjøpte aksjene.

– Mistanken gjelder at han kan ha misbrukt opplysninger han har fått som politiker og regjeringsmedlem. Saken handler derfor også om tilliten til vårt politiske og demokratiske system, heter det i pressemeldingen.

– Pinlig

Etterforskningen igangsettes umiddelbart, men Økokrim vil ikke anslå hvor lang tid etterforskning vil ta.

– Ola Borten Moe har gitt uttrykk for at han vil bidra etter beste evne til å opplyse saken. Det er viktig og positivt, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Borten Moe har tidligere avvist at han hadde innsideinformasjon da han kjøpte aksjene.



Saken ble først kjent gjennom en sak i E24. I intervjuet innrømmet Borten Moe at saken var pinlig.

– I retrospekt så er jeg enig i at disse reglene egentlig er enkle. Dette skulle aldri ha skjedd, sa Borten Moe til TV 2 kort tid etter nyheten ble kjent.

VIL BIDRA: Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum møtte pressen etter avgangen til Ola Borten Moe ble kjent. Støre sier de vil bidra til å få fakta på bordet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vil bidra

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at regjeringen vil bidra til å få fakta på bordet.

– Jeg tar Økokrims beslutning til etterretning. De har gjort en uavhengig vurdering, og vi vil bidra slik at de får det de trenger i arbeidet fremover, sier Støre i en uttalelse til NTB.

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier også at de tar Økokrims avgjørelse til etterretning.

– Nå skal de gjøre jobben sin, og vi vil bidra til at de får all informasjonen de trenger, sier Vedum.