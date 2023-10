Økokrim advarer om ny svindel: – Blitt et samfunnsproblem

– Det har det siste året vært en betydelig vekst i digitale bedragerier, og det er nå så mange bedragerier at det har blitt et samfunnsproblem, sier statsadvokat Anne Glede Allum i Økokrim.

Antall personer som anmeldte bedragerier i 2022 økte med over 20 prosent.

I fjor ble 23.100 anmeldelser anmeldt, noe som er rekordmange, opplyser Økokrim til TV 2. Året før mottok Økokrim 19.000 anmeldelser.

REKORDMANGE: Økokrim har registrert rekordmange svindelanmeldelser og forteller om millionbeløp folk har blitt svindlet for. Foto: Tommy Storhaug / TV2

Milliontap

Fra januar i fjor til 31. august i år registrerte Økokrim tap i forbindelse med svindel på litt over 37 millioner kroner.

– Men her må det legges til grunn at mørketallene er store. Det er fordi det er knyttet en del skam til å bli svindlet. Mange forteller ikke om det til sine nærmeste engang, sier hun.



Ofte er det snakk om millionbeløp i hver enkelt sak.

– Det største som vi kan se registrert i 2023 via en anmeldelse er et tap på ca. seks millioner kroner.



Dette går igjen

– Det vi blant annet ser mye av er kjærlighetssvindel og investeringsbedragerier som involverer kryptovaluta, sier Allum.

Ofte er det personer som ønsker å oppnå kontakt, for så å forsøke å få overført store pengebeløp.

Hun sier mange kommer i kontakt med kjærlighetssvindlere på sosiale medier, og det er noen ting som går igjen.

– I mange tilfeller utgir de seg for å være diplomat, lege eller soldat som arbeider i utlandet.

Basert på opplysninger til politiet, er inntrykket at man sjelden møtes fysisk.

– Ofte kommuniseres det over sosiale medier og apper der det avtales møter, som stadig blir utsatt. Hvis det sendes bilde, er det lurt å sjekke bildet, som regel er det et bilde som er «stjålet» på nettet.



Røde flagg

På grunn av det økende problemet med kjærlighetssvindel, har verdens største datingapp, Tinder, advart sine brukere og lansert seks tips for onlinedating.



– Det finnes ingen typisk svindler, men det er noen likhetstrekk. En svindler vil forsøke å få deg over til en annen plattform fort. Derfor oppfordrer vi brukere til å bli på appen, skriver Tinder i en e-post.

ADVARER: Tinder advarer sine brukere om kjærlighetssvindel. Foto: Denis Charlet/AFP

Tinder skriver videre at svindlerne ofte spiller et langsiktig spill, og kan bruke flere måneder før de bringer inn det finansielle.

– Se etter det blå tegnet som viser at en profil er verifisert. Hvis noen ikke vil bruke videochat, kan det være et tegn på at vedkommende er en svindler.

Tinder advarer også mot å snakke med brukere som fremstår rike og suksessfulle, og som ønsker å lære bort investering og hvordan man tjener penger.

– Svindlere hevder også ofte at de trenger penger til visum, operasjoner, sykehusregninger, bilreparasjon eller flybilletter. Hvis de virker desperate og penger er involvert, er det et gigantisk rødt flagg.

Tinders tips mot datingsvindel: Hold deg på appen så lenge som muligSvindlere vil forsøke å få deg til å bytte til en annen plattform raskt, noe som kan være et vanlig faresignal for denne typen svindel. Hold deg på appen mens du blir kjent med en ny match. Hvis matchen din ønsker å bytte plattform, men fortsatt IKKE ønsker å møtes eller ha videosamtaler, er det et rødt flagg. Bruk verktøyene som er tilgjengelige i appenSørg for å bekrefte profilen din med bildeverifisering, og se også etter verifiseringsmerket på matchene dine for å bekrefte at de er personen på profilbildene sine. Du kan også sette opp videosamtaler før dere møtes personlig for å bekrefte at matchen er den personen du har snakket med. Dersom daten din ikke vil gjøre noen av disse tingene, er det et rødt flagg. 3. Vær forsiktig med «kryptoeksperter»Hvis den nye personen i ditt liv begynner å gi deg råd om kryptovaluta eller investeringer, er det stor sannsynlighet for at det er svindel. Husk alltid å rapportere slikt til plattformen der dere møttes. 4. Vær skeptisk til løfter om høye investeringsavkastninger eller økonomisk sikkerhetSvindlere vil ofte forsøke å lokke deg med løfter om hvordan en stor investering kan forbedre livet ditt eller hvordan du kan bruke pengene dine. 5. Vær oppmerksom på pengeforespørslerSvindlere hevder ofte at de trenger penger til visum, tollavgifter, operasjoner, familiens medisinske regninger, bilreparasjoner eller flybilletter for å besøke deg. Hvis penger er involvert, og din date virker desperat, betrakt det som et alvorlig faresignal. 6. Vær på vakt mot stadig nye svindelmetoderSvindeltaktikker kan variere og utvikle seg konstant. Vært alltid oppmerksom. Svindlere kan også spille det lange spillet og introdusere økonomiske temaer måneder etter at de har vunnet tilliten din. Som en generell regel anbefaler vi at du under ingen omstendigheter sender eller mottar penger via bankoverføring, sjekker, valutaveksling, gavekort eller investeringer med personer du aldri har møtt personlig.

Tror vi vil se mer AI-svindel

I trusselvurderingen til Økokrim står det at det er sannsynlig at såkalt deepfake vil benyttes i økt omfang ved direktørbedragerier, altså i tilfellene der svindlerne utgir seg for å være sjef fot et selskap eller lignende.

Deepfake brukes som et samlebegrep på bilder, video og lyd fremstilt ved hjelp av maskinlæring, altså kunstig intelligens.

Økokrim advarer om at denne metoden også kommer til å bli mer vanlig innen kjærlighetssvindel.



– Det er ikke unaturlig at denne metoden og kunstig intelligens generelt også spres til andre modus, som kjærlighetsbedrageri. Vi har ikke sett mange konkrete saker av det i Norge til nå, men vi har hørt om personer som er utsatt for det og forventer at det kommer flere saker, sier Allum.