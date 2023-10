Økning i antall døde seler – sjekkes for fugleinfluensa

Siden juli har det dukket opp flere døde seler sentralt på Østlandet.

Bymiljøetaten i Oslo forteller at de har fått inn 10 til 15 døde selunger fra Oslofjorden, Nesodden og Bærum.

Dette er en kraftig økning fra det som er normalen.

Til vanlig blir det funnet mellom null og fem seler i samme periode.

Justyna Krajczyk Blikset jobber i Miljødivisjonen i Bymiljøetaten i Oslo. Hun forteller at det i all hovedsak har vært årets unger som har blitt funnet.



TV 2 advarer om at det er sterke bilder lenger ned i saken.

Undersøker fugleinfluensa

Men hvorfor selene dør, det vet ikke ekspertene.

– Selene har ikke vært utmagret eller hatt synlige ytre skader som kunne vært årsaken, sier Blikset.

FØLGER MED: Ann Margaret Grøndahl sier at Mattilsynet følger situasjonen nøye. Foto: Privat

Bymiljøetaten har derfor sendt inn prøver av selene både til Veterinærinstituttet og til Mattilsynet for å få en oppklaring i mysteriet.

Mattilsynets seksjonssjef for seksjon dyr Romerike og Oslo, Ann Margaret Grøndahl, sier til TV 2 at de er godt kjent med at det den siste tiden er observert flere døde seler i Oslo-området.

– Vi ser at det er bekymringsfullt og følger med på utviklingen fra dag til dag.

Hun forklarer at det er miljømyndighetene som har ansvar for viltlevende dyr, men at Mattilsynet blir koblet inn når det blir mistenkt alvorlig sykdom.

KADAVER: Mange av selene som er funnet har båret preg av å ha vært død over lang tid. Foto: Bymiljøetaten / Oslo kommune

– Mattilsynet har bidratt til at en død sel er levert inn for obduksjon til Veterinærinstituttet, og den blir også undersøkt med hensyn på høypatogent fugleinfluensavirus, sier Grøndahl.

Selene blir undersøkt for dette fordi viruset er påvist mange steder i Norge. Grøndahl forteller at de håper selene ikke har dødd på grunn av viruset.

– Men de blir sjekket for høypatogent fugleinfluensavirus mest for å utelukke at det er dette viruset som er dødsårsak.

Undersøker selene

I tilfeller hvor dyr skal obduseres for å finne en dødsårsak, er det viktig at dyret nettopp har dødd. Selene som Mattilsynet har fått inn har båret preg av å ha vært døde lenge, og dermed har de vært lite egnet for obduksjon.

DØD: Det er flere selunger som blir funnet. Foto: Bymiljøetaten / Oslo kommune

Veterinærtilsynet opplyser at de har fått inn tre døde seler.

– Veterinærinstituttets viltpatologer undersøker kadavrene og tar diverse prøver for videre undersøkelser, sier Mari Marte Press fungerende kommunikasjonsdirektør i Veterinærinstituttet.

Fordi undersøkelsene og analysene pågår, vet de ikke enda hva selene har dødd av, men Press forteller at så fort prøvene er klar vil Mattilsynet motta dem.

Grøndahl forteller at selv om de ikke har fått svar på prøvene enda, har hun en teori om hva som kan ha skjedd.

SMITTE: Ekspertene anbefaler at du ikke tar på selen dersom du finner en. Foto: Bymiljøetaten / Oslo kommune

– Vi har forstått at mange av de døde selene er unge individer, og det er ikke helt uvanlig at ungdyr kan dø.

– Så det at vi ser en opphopning av de nå, kan også ha en sammenheng med at vi er mer oppmerksomme på dette enn tidligere, sier hun.

Dette bør du gjøre

Skulle du treffe på en død sel i fjorden er ekspertene enig om at du bør varsle Mattilsynet om funnet.

Blikset forteller at det er viktig at du selv ikke prøver å flytte på dyret.

– Ikke prøv å flytte eller ta på dyret. Døde dyr skal håndteres av folk som vet hvordan de skal fjernes på en smittemessig forsvarlig måte.

Skulle du være heldig å treffe på en levende sel, sier Blikset at det er best å observere den på avstand.

– Seler er nysgjerrige av natur, men som de fleste ville dyr i naturen er de oftest skeptisk til mennesker og unngår kontakt.

– Møter du en levende sel kan du nyte opplevelsen fra avstand og gi dyret den plassen det trenger.