Økende problem: – Kan i verste fall miste livet

Sesong etter sesong fortviler alpinsentrene over ivrige randoneekjørere og hyttefolk som bruker skibakkene etter stengetid.

Aktiviteten i løypene utenfor åpningstidene er likevel et økende problem hos en del anlegg, ifølge Camilla Sylling Clausen.

Hun er generalsekretær i Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner.

– Å oppholde seg i bakkene etter stengetid kan være svært farlig. Internasjonalt har det skjedd flere dødsulykker, og jeg håper vi slipper en ulykke før folk forstår at dette faktisk er farlig.



FORTVILER: Camilla Sylling Clausen håper folk kan respektere åpningstidene til skianleggene. Foto: Privat

Vanskelig å se

Clausen forklarer at anleggene er i full sving med tråkkemaskiner og snøproduksjon etter stengetid.

– I bratte bakker er tråkkemaskinen festet med en stålvaier på toppen av bakken. Dette kalles en vinsj. Når lyset er slått av, er den umulig å se. Kjører man på den, kan man i verste fall miste livet, forklarer hun.



VANSKELIG Å SE: Ikke alle farene er enkle å se når bakkene preppes i mørket. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Ifølge Clausen kan det også skje ulykker dersom man kjører over snøproduksjonsslangene som ligger under snøen.

– Inni disse slangene er det vann med svært høyt trykk. Kjører man over disse med skarpe stålkanter, kan det fort oppstå en ulykke, sier Clausen.

SNØPRODUKSJON: Når snøen produseres ligger det vannslanger under snøen med svært høyt trykk. Foto: Camilla Sylling Clau

Skaper problemer

Driftsleder på Rauma skisenter, Bjørn Nakken, forteller at arbeidsforholdene til maskinførerne blir utfordrende som følge av at folk ikke respekterer åpningstidene.

– Støtt og stadig ser maskinførerne at folk er på vei oppover, eller oppholder seg nær bakken.

– Problemet er at de fort blir borte for oss og da jobber man hele tiden mens man er redd for at noen skal bli skadet, sier Nakken.



Han forteller at de tidligere har hatt et tilfelle av en gruppe skikjørere som kjørte over en stålvaier mens preppemaskinen snudde.

SKILTER: Til tross for skilting, følger ikke alle anbefalingene. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Hadde maskinføreren som var på jobb strammet den vaieren, så hadde det gått skikkelig galt. Det er stadig situasjoner hvor det er nære på, sier Nakken.

Driftslederen sier de ikke kan forby folk å oppholde seg i anlegget etter stengetid, men han håper folk tar oppfordringen.

– Vi gjør alt vi kan når det kommer til skilting, informere og advare. Mer får vi ikke gjort. Jeg håper folk selv kan forstå farene ved dette og ta ansvar selv.