Okba (34) tømte Matapours våpen – her får han medalje

– Jeg har lært hvordan man håndterer et våpen, så det var best at jeg gjorde det, sier Al Yasin til TV 2.

Halvannet år har gått siden han var med på å overmanne Matapour natt til 25. juni 2022.

Mandag er Al Yasin en av tolv personer som hedres med medaljen for edel dåd i regjeringens representasjonsbolig. Hele tre statsråder er til stede under overrekkelsen.

– Jeg synes selvfølgelig at det er spennende og stort at jeg og de andre som var med på å stoppe ham, får en medalje og en takk, sier Al Yasin.

UTDELING: Det var flere som fikk den høythengende medaljen. Foto: Erik Edland / TV 2

Stengte folk inne

Han hadde begynt vaktskiftet sitt klokken 22.00 på den irske puben Mulligan's i Oslo sentrum den aktuelle kvelden.

Klokken hadde blitt 01.12 da Al Yasin hørte det første skuddet.

Fordi det bare var ett smell, var han usikker på hva han egentlig hørte. Så smalt det igjen.

– Jeg husker jeg gikk til sjefen og sa at vi måtte stenge døra. Ingen må komme seg ut på gata, sier han.



Like etterpå fikk 34-åringen øye på en mann som var lagt i bakken av tre til fire andre menn.

– Jeg hørte noen si «er det han som har drept folk?», og så var det noen som svarte at det var en annen. Men da jeg så våpenet hans, skjønte jeg at det var ham, sier Al Yasin.

TØMTE MAGASIN: Okba Al Yasin tok pistolen og tømte den. Foto: Erik Edland / TV 2

Pekte mot himmelen

Dørvakten hjalp de andre mennene med å holde Matapour nede. Samtidig kom det en tilsynelatende full mann bort for å håndtere pistolen hans.

– Jeg ville ikke at en som hadde drukket, skulle ta det våpenet. Så jeg tok pistolen og tømte den, sier Al Yasin, som har tjenestegjort halvannet år i militæret i hjemlandet Syria før han kom til Norge.

– Jeg vet hvordan man tømmer et magasin, så jeg gjorde det og beholdt pistolen til politiet kom, sier han.

Det var en patron i kammeret og flere i magasinet før Al Yasin tømte det.

I 34-åringens avhør, som TV 2 har sett, har han fortalt politiet at han også tok et såkalt tørt avtrykk mot himmelen for å sikre seg at våpenet var tomt for ammunisjon.

«Trodde det var en slåsskamp»

I minuttene der de holdt Matapour nede og ventet på politiet, mener dørvakten at det var enkelte personer som kom til situasjonen og prøvde å løse opp i den.

«Mange av de som var der, hadde drukket mye. De trodde det var en slåsskamp siden det ikke var politi som holdt han nede», har han sagt til politiet.

OSLO: Seremonien fant sted i regjeringens representasjonsbolig. Foto: Erik Edland / TV 2

Om fire uker skal Al Yasin fortelle historien sin i Oslo tingrett, der Matapour står tiltalt for grove terrorangrep.

Han rakk å avfyre 18 skudd før han ble overmannet. Kåre Arvid Hesvik (60) og Jon Erik Isachsen (54) ble drept i angrepet, og ni personer ble truffet av prosjektiler eller prosjektilfragmenter.

Matapour har hele tiden nektet straffskyld. Han har ikke latt seg avhøre av politiet. Rettssaken mot ham begynner 12. mars.

– Tusen hjertelig takk

– De skeives rettigheter er en frihetskamp som vi ikke skal vike ifra. Retten til å elske den vil være en grunnleggende menneskerettighet.

Det sa fiskeri- og havministeren Cecilie Myrseth (Ap) under medaljeseremonien.

De som hedres i dag, reddet liv, sier hun. Men hun er sikker på at det har kostet de å gjøre den innsatsen.

SEREMONI: Før utdelingen ble det spilt musikk. Foto: Erik Edland / TV 2

Myrseth sier at i dag er det til for å takke og hedre de som stod på den kvelden sitt mot.

– Å bry seg, det er menneskelig, men det dere gjorde er på mange måter umenneskelig.

Hun peker på at de som i dag blir hedret, risikerte sitt eget liv for å hjelpe andre.

Medaljen som deles ut er den høyeste sivile utmerkelsene i Norge, og den deles ikke ut ofte.

– Så kjære medaljemottakere. På vegne av regjeringen. På vegne av oss alle. Tusen hjertelig takk.