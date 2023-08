– Offensiven går saktere enn vi hadde håpet

Ukraina har trappet opp den lenge varslede motoffensiven. Men den store framgangen lar ennå vente på seg.

– Russland har den siste tiden forberedt seg på forsvar av områdene de har okkupert. De har gravd seg ned i skyttergraver og forberedt seg på en offensiv, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til TV 2.



Han sier de russiske styrkene har bygget svært sterke forsvarsverk.

– Ukraina prøver å angripe disse stillingene, få russerne opp fra skyttergravene og finne en åpning for en større offensiv.



HARDE KAMPER: En ukrainsk soldat avfyrer en artillerisalve i retning en russisk stilling nær Bakhmut i Donetskregionen, Ukraina 5. juli. Foto: Sofiia Gatilova / Reuters

Kristoffersen beskriver krigføringen på bakken som veldig stillestående så langt, samtidig som antallet drepte soldater er svært høyt.

– Men ukrainernes offensiv går saktere enn vi hadde håpet på, sier forsvarssjefen.

Ingen kortsiktig militær løsning

Kristoffersen sier Russland har en fordel av å være i forsvar, med gode forsvarsstillinger som gjør det vanskelig for ukrainerne å bryte igjennom.

– Begge sider har godt med luftvern som gjør at det blir en veldig bakkefokusert krig, med artilleri, stridsvogner og soldater på bakken som må ta meter for meter tilbake av ukrainsk jord.

Forsvarssjefen mener det ukrainske militæret har planlagt denne motoffensiven lenge og godt.

– De har et fornuftig forhold til det å kjøre en offensiv samtidig som de begrenser tapene og kan holde det terrenget de tar.

Håpet nå er at Ukraina får et gjennombrudd som gjør det mulig å ta tilbake hele territoriet sitt, ifølge Kristoffersen.

– Det er jo opplagt det som er målet, gjenerobre alt som var tapt fra tida før 2014.

Roser den norske innsatsen

Forsvarssjefen mener Norge vil spille en viktig rolle i tiden framover, med Nansen-programmet som sikrer Ukraina 75 milliarder kroner i støtte.

– Vi kommer til å fortsette å donere materiell, samarbeide med industrien, trene opp ukrainske soldater og nå også piloter på F16 med andre nasjoner.



NORSK HJELP: Norske instruktører fra Heimevernet og Hæren trener opp Ukrainske soldater i Storbritannia til krigen i Ukraina. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Hvordan vurderer du innsatsen til Norge?

– Jeg får veldig gode tilbakemeldinger på materiellet vi har levert til Ukraina og gode tilbakemeldinger på den jobben norske soldater gjør med å trene opp ukrainske soldater.



BIDRAR: Forsvarssjefen er stolt over egne soldater som gir opplæring til ukrainske soldater. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Forsvarssjefen sier soldatene i løpet av fem hektiske uker i Norge trenes opp i grunnleggende soldatferdigheter for å kunne slåss og overleve.

– Vi har lagt vekt på skyting, sanitet og helt grunnleggende soldat- og lagsdriller så de skal kunne fungere godt i kamp.



Og det gjør de, ifølge tilbakemeldinger Kristoffersen har fått fra fronten.

– Jeg er stolt over den innsatsen som våre soldater har gjort i opptreningen av ukrainske soldater.

– Putin har feilet

Forsvarssjefen advarer mot å undervurdere Russland, som en av verdens største militærmakter.

– Samtidig ser vi at de har gjort det dårlig militært sett, med tendenser til moralsk kollaps blant soldatene. Men de har klart å holde stillingene de har etablert.



TABBE: Kristoffersen mener Putins styrker har vært nær en moralsk kollaps, og at presidenten selv har feilet. Foto: Gavriil Grigorov / AP

Kristoffersen mener Russland på ingen måter har oppnådd målsettingene sine.

– De ønsket å bytte regimet i Kyiv, de ønsket å okkupere store deler av Øst-Ukraina og stoppe enhver Nato-utvidelse.

Siden den gang har Sverige søkt og Finland blitt medlem i Nato.

– Så Putin har jo feilet, og vi kan ikke tillate at han får noen som helst suksess i Ukraina.

Men noen kortsiktig løsning på krigen tror han ikke på. Samtidig poengterer Kristoffersen at en okkupasjon av et land som ikke ønsker å være det, historisk sett ikke er en god idé.

– Sånn sett har Putin begått en stor strategisk tabbe med invasjonen i Ukraina. Det har kostet Russland veldig dyrt, med veldig få venner igjen i verden som faktisk støtter Russlands angrepskrig. I tillegg koster det dem dyrt i tap av militært materiell og soldater.

FOKUS: En urolig verdenssituasjon til tross, forsvarssjefen mener nordmenn kan ta det med ro her hjemme. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Uro også i nord: – Keep calm and carry on

Forsvarssjefen er klar på at Norge må prioritere å styrke militæret, slik han i juni presenterte i sitt fagmilitære råd til regjeringen.

– Hvor godt rustet er vi nå?

– Sammen er Nato mye sterkere enn Russland. Jeg mener utgangspunktet for å styrke Forsvaret er veldig godt. Jeg har påpekt mangelen på artilleri, langtrekkende presisjonsild og behovet for luftvern. Så der må vi gjøre tiltak raskt.

– Hvor raskt må det på plass for at vi er handlingsdyktige?

– Det er et godt spørsmål. Russland vil være opptatt i Ukraina i år framover. Så det å gjenoppbygge det de har tapt vil ta tid, og vi har litt tid på oss. Det er vanskelig å spå i antall år, men derfor mener jeg det haster nå med å styrke forsvaret vi har, med luftvern og vår teknologiske overlegenhet mot Russland.

Men det er ikke bare Russlands krigføring i Ukraina som nå uroer.

– Andre konflikter i verden har ikke gått bort som følger av krigen i Ukraina. De blusser tvert imot opp igjen nå, sier Kristoffersen.



I FLAMMER: Demonstranter brenner det svenske flagget i Teheran, Iran etter nok en koranbrenning. Både Danmark og Sverige vurderer tiltak for å skjerpe sikkerheten. Foto: AFP

Han trekker fram stadige militærkupp i det afrikanske Sahel-området, som sist i Niger, og Taliban som reverserer utviklingen i Afghanistan, to år etter vestlige styrker trakk seg ut av landet.

Samtidig har det vært uroligheter flere steder i Midtøsten som følge av koranbrenninger i Sverige og Danmark. Det har igjen ført til økt bekymring for sikkerhetssituasjonen i våre naboland.

Til tross for en usikker verdenssituasjon, mener forsvarssjefen at vi i Norge er heldige som har ressurser, frihet og et godt demokrati.

– Akkurat nå er situasjonen i Norge fredelig, så folk kan ta det med ro. «Keep calm and carry on», og samtidig stå sammen i støtten til Ukraina.