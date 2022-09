Oddvar (42) lagde en selvmordsplan – så kom vendepunktet

MØRK FORTID: Vignes lever i dag et godt liv, men reisen dit var ikke like lett. Foto: Jan Inge Haga

Hadde du tatt en tur ned gata og fått øye på Vignes, hadde han sett ut som en tilsynelatende ordinær mann – i hvert fall på utsiden.

Mannen fra Finnøy var forlovet, hadde både hus og jobb, og ble beskrevet som en gladgutt av venner og bekjente. Det var ryktet hans.

Lite visste de at det kun var en maske.

UNG DRØM: Fra ung alder ville han forsvinne. Foto: God morgen Norge

Drømmen om å forsvinne

Vi ble først kjent med Vignes i TV 2-dokumentarserien, Vårt lille land, hvor han åpnet opp om den harde oppveksten på Finnøy, flukten, og hvordan han skulle ta sitt eget liv.

Fra ung alder hvor alt rundt han var usikkert, hadde han én klar drøm. Han ville forsvinne – at familien en dag skulle våkne opp i gårdshuet, se at han var borte, og fortsette med livene sine.

For han hørte ikke hjemme på øya.

– Det var en følelse av at jeg aldri passet inn noen plass, og jeg så at alle andre fikk til det sosiale med å ha venner. De usikkerhetene som man hadde på ungdomskolen, ble med meg i voksenlivet. Jeg kunne sitte omgitt av gode venner, men føle meg helt alene, forteller han til God morgen Norge, og legger til:

– Alt dette skjedde jo i hodet mitt, siden jeg ikke snakket med noen om det. Så det ble problemer.

Han flyktet til Oslo, og sverget på å aldri vende tilbake.

Men livet var ikke noe enklere i byen.

Meningen med livet var å dø

Det var ikke før i 2009, at alt skulle bli krystallklart for mannen. Etter alle disse årene, fant han svaret på hvordan han skulle forsvinne – og oppfylle dette ønsket.

Han satte seg ned og lagde en plan. Den skulle spre seg utover de neste månedene, og han skulle ha den beste sommeren i sitt liv.

Samtidig skulle han fase seg sakte men sikkert ut av livene til de rundt seg. Planen var klar, og alt ga plutselig mening.

Meningen med livet for han, var å dø.

– Det at jeg fant den løsningen, ble veldig trygg. Det gjorde at hele livet snudde om, for det gikk fra å handle om meg – til denne store planen. Det gav meg en glede. Det å fase meg selv ut, slik at livet var klart til å gå videre da jeg var død, var veldig viktig for meg.

– Jeg skrev brev som skulle gi mening og forklare, og at jeg for første gang skulle åpne meg opp. Jeg visste jo at de pårørende får enorme vanskeligheter i livet, og jeg har opplevd det selv. Men jeg måtte dø, og jeg trengte at folk rundt meg skjønte hvorfor.

Han har aldri skjønt helt hvorfor det var så vanskelig å åpne seg opp om hvordan han egentlig hadde det, men forteller at en lav selvtillit var en stor del av grunnen.

Trenger du å snakke med noen? Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med.

Du kan være anonym og de har taushetsplikt. Ring: 116 123 Telefon er åpen hele døgnet, alle dager, året rundt.

– Du møter gjerne haugevis av folk som du kunne åpnet deg opp til, men jeg klarte aldri å kaste helt maska. Det var mye lettere å skru opp latteren, morsomheten og vitse ting bort – istedenfor å bare si at: «Jeg føler meg som søppel».

Planen nærmet seg slutten. Alle brevene var skrevet, og han holdt akkurat en tale i et bryllup som folk skulle huske han for i lang tid etterpå.

Han sjekket inn på et hotellrom i hovedstaten, og var klar for å møte sin skjebne. De utallige pillene svelget han kjapt. Han lukket øynene og la seg ned på hotellputen.

Så våknet han av en telefon fra faren.

– Det var bare feil

Han fikk panikk.

– Alt jeg jobbet for hele livet mitt, hadde ikke skjedd. Det var bare feil. Jeg skulle ikke være der. Jeg fikk panikk og prøvde å komme meg ut av hotellet, og ble funnet i Oslo sentrum.

PANIKK: Følelsen han fikk etter selvmordsforsøket, var panikk. Foto: Jan Inge Haga

Da begynte prosessen for å komme seg der han er i dag. Det kom et slags vendepunkt, og han innså at han måtte be om hjelp fra andre for å komme seg videre.

– Jeg åpnet opp for første gang til min mor, og hun lurte jo på hva hun skulle si til andre da de ringte etter meg. Da sa jeg: «Si at jeg ligger på Ullevål sykehus. Jeg har prøvd å ta livet av meg og hvis folk vil komme på besøk, så er det bare å gjøre det».

– Jeg har jo nok «syke» folk rundt meg, så de kom faktisk på besøk på den psykatriske avdelingen, i tillegg til at mamma var der hver dag. Jeg prøvde jo å normalisere alt, men det var viktig at de så at det jeg sa ikke stemte, for nå visste de hvordan alt var. Likevel løy jeg, og det var bra for meg at jeg ble avslørt av de som var glade i meg.

Det var ingen flere hemmeligheter. For første gang valgte han åpenhet. Han hadde nemlig en fastlege som så noe i han som han ikke skjønte selv, og avlyste all videre behandling alle andre plasser.

Noe av det viktigste han har lært fra hele prosessen, er åpenhet, og at det er viktig å snakke med noen. Legen hans sa noe til han som satte spor, som var at han ikke var så syk, men at han gikk seg vill i tankene sine.

GIKK SEG VILL I TANKENE: Nå har han flyttet tilbake til Finnøy, den øya han sverget på at han aldri skulle returnere til. Foto: Jan Inge Haga

Men det er nødvendigvis ikke like lett for alle å åpne seg opp, spesielt for menn. Vignes mener det kan komme av gamle kjønnsroller, slik som det var da han vokste opp.

– Det er nok veldig mange menn som går rundt og ser ut som meg i dag, men som tenker at det hadde vært ganske godt å ikke være her lenger.

Ikke vært like lett

Nå har han skrevet boken «Selvmordsforsøket», som handler om livet før og etter planen som gikk galt. Men det har ikke vært like lett å delt sine mørkeste stunder.

AVSLØRTE GRAVIDITET: Under deres forrige besøk hos God morgen Norge, avslørte Oddvar og Marie at de ventet en datter. Foto: God morgen Norge

– Det har vært trygt. Nå har jeg Marie. Da jeg satt i andre etasje og skrev, og gikk dypere og mørkere inn i historien min enn jeg noen gang har gjort, tenkte jeg bare at livet mitt var dritt. Men da gikk jeg ned en trapp, og der sitter Marie. Det er veldig godt, og det er den tryggheten som gjør at det er mulig å snakke om det.

– Også har vi fått en liten datter, så jeg er veldig lettrørt, smiler han med tårer i øynene.

Les det unike møtet mellom Marie og Oddvar i artikkelen under.

På de aller siste sidene av boka, kommer han med en hyllest – og en viktig melding til datteren, Agnes: «Til tross for at livet kan være dritt, så kan det faktisk bli bedre om du faktisk snakker med noen».