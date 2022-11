Odd Roar (59) ignorerte kroppens signaler – så innså han alvoret

GOD MORGEN NORGE (TV 2): – Man blir god på å fortrenge. Jeg har alltid tenkt at ting går over og at de fleste bekymringer blir det ikke noe av i livet, sier 59-åringen.

VAR SYK: Odd Roar Lange (59) gikk i flere uker og ignorerte kroppens signaler på at noe var galt. . Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

Odd Roar Lange ignorerte alle varsler fra kroppen om at noe var galt. Etter to uker måtte han ringe etter ambulansen.

Nå oppfordrer han andre, spesielt menn, om å oppsøke hjelp før det er for sent. Han gjorde seg en dyrekjøpt erfaring i oktober.

– Det var veldig ubehagelig

Det startet med at han en kveld skulle gå tur med datteren sin. Da merket han nemlig at noe ikke var som det skulle være.

– Jeg skulle gå en tur langs Akerselva. Jeg bor på Grünerløkka og de som kjenner Oslo vet at da kan man gå oppover mot Torshov. Da snakker vi ikke noe vestlandsk bratt fjellterreng. Det er en slak oppoverbakke, forteller Odd Roar, før han fortsetter:

– Jeg kjente at jeg ble veldig varm. Kroppen ble rett og slett litt trang. Det var en veldig rar følelse, som jeg aldri har opplevd før, og det kjentes ut som om hjertet ble klemt litt sammen. Det var veldig ubehagelig. Jeg trodde jeg hadde på meg litt for mye klær og at vi gikk litt for fort.

Men han fortalte ingenting til dem rundt seg. Og da han satt seg på trikken, slapp det taket.

– Da kjente jeg en veldig lettelse og da tenkte jeg at: «Jaja, det var nok bare for mye klær».

FJELLTUR: Odd Roar er glad i å gå på tur, men forteller at han det siste året har kjent at formen har gått litt ned. Han tenkte at det hadde med alderen å gjøre. Foto: Odd Roar Lange

De neste dagene kjenner han på det igjen. Ofte.

– Det gjentok seg hver gang jeg anstrengte meg. Og da snakker jeg ikke om store anstrengelser. Det var å gå noen trapper, så kom det tilbake. Det var oppoverbakker, da jeg gikk litt for fort bort til butikken og hadde litt for tunge bæreposer på vei hjem. Det kom igjen og igjen.

– Og det som er litt typisk for menn, i alle fall for meg, da prøver vi å unngå disse problemene. Da går jeg bare litt saktere. Da tar jeg heisen istedenfor. Altså, har man vondt et sted, så prøver man å bare ta det bort.

Han forteller at han var på et bra sted i livet, han trivdes og hadde det fint. Så dette passet ikke.

– Livet var på øverste hylle, jeg hadde ikke lyst til at noe skulle ødelegge at jeg hadde det så bra. Jeg koste meg, jeg hadde, og har, en fantastisk jobb og alt var bra. Jeg ville ikke lytte til det der.

Så han overhørte kroppens varsler om at noe var galt.

– Det ringte varselklokker og de ringte høyere og høyere. Hadde en kompis fortalt til meg hvordan han hadde det, så hadde jeg jo naturligvis puttet han i en bil og kjørt han til lege.

– Men slo det deg ikke at det presset rundt hjertet var noe?

– Jo, det slo meg, vet du. Men man blir god på å fortrenge det. Jeg har alltid tenkt sånn at ting går over og at de fleste bekymringer blir det ikke noe av i livet, sier han og understreker:

– Dette ble ikke borte og jeg burde selvfølgelig skjønt at ting går ikke over av seg selv når det gjelder hjertet, innrømmer han.

Ringte 113

Det gikk to uker. Han unngikk ting som gjorde at han fikk det presset rundt hjertet. Han fortrengte. Helt til den dagen i oktober da han virkelig skjønte at noe var alvorlig galt.

– Så skulle jeg kjøre til jobb. Og da hadde jeg bare gått ned til bilen, det var ikke anstrengende i det hele tatt. Jeg kjørte til jobb og kjente at jeg ble kvalm, svett og det slapp ikke taket.

Han kjørte hjem igjen.

– Jeg gikk opp i leiligheten, og fortsatt så kjørte jeg denne fortrengningsgreia. Jeg vannet litt planter, gikk ut med søpla, ryddet litt. Så pakket jeg en bag med litt toalettsaker. For da skjønte jeg hvor det bar. Jeg ringte jeg 113.

BLE KJØRT TIL SYKEHUS: Odd Roar ble til slutt så dårlig at han ringte nødnummeret. Foto: Odd Roar Lange

Han forteller at han riktignok hadde bestilt en legetime, men det var ikke før om noen dager og over helga – for han hadde jo tenkt at dette ikke var noe som hastet.

Men han ringer altså nødnummeret, 113, den fredagen i oktober. Og i løpet av bare fire minutter var ambulansen på plass og han fikk hjelp.

– Da de kom inn og jeg satt meg i sofaen, da slapp jeg taket. Det var nesten så jeg snakket til meg selv: «Odd Roar, nå må du ta i mot hjelp. Nå må du slutte å fortrenge. Nå må du slutte å la være og snakke om dette her. Nå må du si det som det er».

Hjerteinfarkt

Han blir kjørt til sykehuset. Og forteller at han er både imponert over det norske helsevesenet og takknemlig over å ha fått så god hjelp.

– Noen kaller dem for engler i hvite klær, jeg kaller dem for fagfolk. Englene kan jeg møte en gang senere.

INNLAGT: Odd Roar Lange forteller at han er både takknemlig og imponert over hvordan han ble tatt hånd om. Foto: Odd Roar Lange

Odd Roar hadde et hjerteinfarkt og ble operert.

– De går inn i armen og opp til hjertet. Jeg kunne følge dette på en skjerm, forteller han og utdyper hva han så på skjermen:

– Og blodårene så ut som en sånn trang, svingete sti i Nordmarka. Og i løpet av en halvtimes tid, så var det satt inn noe som heter stent. Det er små rørbiter nærmest, som gjør at blodårene ser ut som Ring 3 – en fin og bred og stor vei.

Refleksjoner i ettertid

I ettertid har han reflektert over flere ting. Det har vært tanker om hvorfor han fortrengte, hvorfor han holdt det hemmelig for dem rundt han og hvorfor han ikke oppsøkte hjelp tidligere.

– Jeg har egentlig vært i uforskammet god form hele livet, i forhold til hvor lite jeg har trent. Jeg har alltid vært lett til beins, men det siste året har jeg merket at formen har gått nedover. Og jeg har tenkt at alderen har innhentet meg. Jeg har alltid tenkte at jeg må begynne å trene i neste uke. Alltid i neste uke.

Han mener at spesielt menn bør bli flinkere til å åpne opp og søke legehjelp når det er noe.

– Jeg tenker at menn ikke vil snakke om det her. Og man fortrenger fordi man er litt redd for å møte det, sier han og fortsetter:

– Og det andre er at man forsøker å verne dem som er rundt seg. Jeg vet at hvis jeg hadde fortalt dem rundt meg hvordan jeg hadde det, til barna mine eller kollegaer på jobben, så hadde de blitt veldig bekymret.

I dag sier han at det er en dårlig unnskyldning når alt kommer til alt.

– Men det er forklaringen til hvorfor menn ikke forteller åpent i familien om bekymringer. Det er jo godt tenkt, men resultatet er elendig.

Han har lært og oppfordrer andre, da spesielt menn, til å ta egen helse og varsler fra kroppen på alvor.

– Jeg er helt sikker på at det er mange som kjenner på symptomene som jeg hadde, men som fortrenger.

– Min historie har reddet deres mann

Odd Roar Lange er reisejournalist og kjent som The Travel Inspector. Han delte først sin historie i sosiale medier og på nettstedet til nettopp The Travel Inspector.

I etterkant har lokalaviser også skrevet om ham. Og hans åpenhet rundt denne private historien har fått konsekvenser.

– Jeg blir nesten litt rørt av å snakke om det. Jeg har fått tilbakemeldinger fra hvert fall to familier som takket for at min historie har reddet deres kjære mann i familien.

– Hvordan da?

– Den ene historien er at det var høytlesning av artikkelen i stua, da skjønte far at nå var det på tide å slutte og holde igjen. Han dro til lege og ble fløyet til sykehus. Da ble det operasjon og han ble reddet.

I ettertid har Odd Roar lagt om livsstilen sin.

– Jeg har jo vært veldig god på å kose meg. Jeg ser fotballkamper på tv og det ble fort en øl og litt potetgull. Og gode middager, da bruker jeg ordentlig rømme og smør – så jeg har kost meg.

Men nå har han altså tatt mange kostholdsgrep.

– Jeg har gått ned mange kilo på fire uker uten at det har kostet med noe som helst. Jeg spiser god mat, men sunnere mat. Jeg har begynt på hjertetrening to ganger i uka, så det er en ny og bedre utgave av Odd Roar i andre enden, avslutter han.