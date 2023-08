Odd Normann (56) og Fredrik (33) døde

Mandag kveld ble det slått full alarm etter at flere hadde hørt et høyt smell i nærheten av Reinsvoll flyplass i Vestre Toten.

Det ble senere lokalisert et småfly om hadde styrtet i nærheten, og to menn ble erklært omkommet.

Det var Fredrik Løvbrøtte Holthe (33) fra Kolbu og Odd Normann Strande (56) fra Raufoss som døde, opplyser politiet i en pressemelding.



Pårørende er varslet og orientert om at navnene frigis.



FLYSTYRT: Et småfly styrtet i nærheten av Reinsvoll flyplass mandag kveld. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Fikk turen i bryllupsgave

Oppland Arbeiderblad skriver at flyturen var en bryllupsgave til Holthe, som giftet seg for under to uker siden.

Ordfører i Vestre Toten kommune, Stian Olafsen (Ap), bekrefter dette.

– Det viser hvor brutal verden kan være. Da er det viktig for oss å være veldig til stede og sørge for at de pårørende får all den tryggheten og roa de måtte trenge i en sånn situasjon, sier Olafsen til TV 2.

KRISESTAB: Ordfører Stian Olafsen sier det er satt krisestab som ivaretar de pårørende. Foto: Olav Wold / TV 2

Odd Normann Strande var ifølge lokalavisen en erfaren pilot, og tidligere norgesmester i akroflyging.

Begge de to omkomne etterlater seg kone og barn.

Holthe var bosatt i Østre Toten kommune. Ordfører Bror Helgestad (Sp) kaller ulykken en «fryktelig lei og trist sak».

– Det er så tragisk som det får blitt. Man kan nesten ikke forestille seg at noe sånt kan skje. Alle kan relatere seg til dette og det er bare vondt, sier Helgestad til TV 2.

Leter etter spor

Tirsdag formiddag er Statens havarikommisjon på plass på stedet, og skal ta seg ut til flyvraket for å gjøre tekniske undersøkelser.

Fungerende undersøkelsesleder Jon Sneltvedt sier de foreløpig ikke har noen teorier om hva som har skjedd. Han ber om tips fra publikum.

– Vi er veldig takknemlig om de som har sett noe til ulykken kan ta kontakt med Statens havarikommisjon, sier Sneltvedt.

Han sier havarikommisjonen har bedt Meteorologisk institutt om en utfyllende værrapport fra området på ulykkestidspunktet.

Det er ikke svart boks i flyet, men Sneltvedt håper å finne andre spor, som GoPro-kamera eller annet utstyr med navigasjonsenhet.

– Vi håper å kunne finne noe som kan hjelpe oss i undersøkelsen, sier Sneltvedt.

Jon Sneltvedt, havariinspektør. Foto: Olav Wold / TV 2

Har fått video

Seksjonsleder Svein Rune Enger ved etterforskningsseksjonen på Gjøvik sier politiet nå jobber med å undersøke ulykkesstedet, avhøre vitner, og gjennomgå elektroniske spor.



– Vi har hentet ut noen elektroniske spor i form av videoer som vi skal gå gjennom, sier Enger til TV 2.

Han er ikke kjent med hvorvidt politiet har video av selve styrten, men sier de i alle fall har video av flyet i forkant.

– Det er flere som har hørt det, men per i dag er det ingen som har sett selve havariet, sier han.

Pårørende så på

En av dem som rykket ut til ulykkesstedet var stedfortredende brannsjef Trond Granlund i Vestre Toten Brann og redning.

Han forteller om et hektisk skadested, med blant annet mange pårørende som allerede var der for å se på flyvningen.

– Det var pårørende som satt og så på dette flyet som skulle drive med litt «trickflyging» over flyplassen, sier Granlund til TV 2.

– Flere kjenner familiene

Vestre Toten er en relativt liten kommune, med i overkant av 13.000 innbyggere.

Granlund sier de små forholdene preget mannskapene på stedet.

SMÅ FORHOLD: Stedfortredende brannsjef Trond Granlund sier ulykken preger lokalsamfunnet. Foto: Privat

– Flere av mine mannskaper kjenner familiene veldig nært, og vi har en konstabel som er med i flyklubben. Det er små forhold og mange kjenner mange, sier Granlund.

– Det gjør det spesielt når du kjenner pårørende og de omkomne, sier han.

Krevende terreng

Terrenget gjorde arbeidet med å lokalisere flyet krevende. Mangel på flammer og røyk gjorde at det ikke var noe visuelt å sikte seg inn på.



– Det er veldig ulendt terreng og veldig bløtt, så det var et veldig tungt søksområde, sier Granlund.

Like etter at mannskaper på stedet hadde satt i gang søk, observerte et ambulansehelikopter det havarerte flyet.

– Da markerte de området så vi fant fram. Det ble tidlig bekreftet at det var totalhavari, og at begge i flyet var omkommet, sier Granlund.

Natt til tirsdag ble de omkomne fraktet ut av vraket og til rettsmedisinsk institutt i Oslo.

– Det var en fysisk krevende jobb, så det tok mange timer fra vi satte i gang uthentingen til vi var ferdig utpå natta en gang.

UNDERSØKER: Politiet og havarikommisjonen er på plass for å undersøke flyvraket tirsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Et sjokk

Ordfører Stian Olafsen i Vestre Toten forteller at den tragiske ulykken preger lokalsamfunnet tirsdag.

– Det som skjedde i går er et sjokk, først og fremst for de pårørende, men også for mange rundt. Det er nok en spesiell dag for mange i dag, sier Olafsen til TV 2.

Han beskriver flymiljøet på Reinsvoll som en dedikert og sammensveiset gjeng.

– De er gode på å ta vare på hverandre og de nærmeste, sier han.

Ordføreren roser krisestaben, som han forteller at vil være tilgjengelig for de nærmeste pårørende videre.

Det vil være åpen kirke på Raufoss og Kolbu klokken 16.30 tirsdag.