Oda (30) er for gammel til å få parykk

Oda Nybakken Molstad (30) starter på null hver morgen, uten øyenvipper, bryn og hår.

– Når jeg står opp om morgenen og ser meg i speilet, så føler jeg meg egentlig ikke som meg sjøl, sier hun.



Molstad er lærer og bor i Brumunddal med ektemann og sønnen Kristian på ett og et halvt år.

Hun pleier å starte morgenrutinene før sønnen våkner, og være fiks ferdig sminket og med parykk når han står opp.

– Han har på en måte to mammaer, en mamma uten hår og en mamma med hår. Og han er like glad i begge, smiler Molstad.



Slik ser en typisk morgen ut for Molstad, se video:

Livet snudd på hodet

30-åringen er rammet av den autoimmune hudsykdommen alopecia areata, som fører til helt eller delvis tap av hår.



To av 100 nordmenn har sykdommen og av dem igjen mister en av ti alt hår.



Da Molstad var 13 år og gikk i åttende klasse, falt alt håret av fra høstferien til juleferien.

– Det var veldig sårt, i en alder du prøver å finne deg selv. Du både ser og føler deg veldig annerledes.

På videregående forsvant også øyenbryn og vipper.

– Det var kanskje det aller såreste for meg, for da mistet jeg på en måte ansiktsuttrykket mitt, forteller hun.

Har kjempet i årevis

Barn og unge voksne opp til 30 år får i dag 50.000 kroner i året i parykkstøtte fra NAV. Og det er summen Molstad betalte for sin siste parykk, håndlaget av ekte europeisk hår til bryllupet i juli.

– For meg føles den naturlig ut, som en del av meg selv, sier hun og drar børsten gjennom håret.



Men da Molstad fylte 30 år i sommer, falt parykkstøtten på 50.000 kroner bort. NAV refunderer knapt 6.000 kroner i utgifter til parykk for de over 30 år.

SYKDOM: Oda Nybakken Molstad fra Brumunddal har Alopecia Areata. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Som tidligere leder i Alopeciaforeningen har Molstad kjempet i årevis for at alle som er rammet av sykdommen skal få parykkstøtte, uten å få gjennomslag.

– Vi er veldig få med den sykdommen her, og klarer ikke å rope høyt nok til å bli prioritert. Det er helt forferdelig, fortviler hun.

Nå presser 30-åringen på for at SV skal kjempe igjennom kravet i budsjettforhandlingene med Ap og Sp i Stortinget.

– Veldig mange sliter psykisk og trenger hjelp til å takle sykdommen. Om vi kunne fått dekket de utgiftene vi har til parykk, så kunne vi ha fått ned sykmeldingene og hjulpet folk ut i arbeidslivet, sier Molstad.

Kan stå på hodet

Den langhårede parykken er nøyaktig tilpasset Molstads hodeform, og henger blank og fin på et stativ på badet. Hun tar litt vann på hodet, og silikonbunnen i parykken gjør at den sitter bom fast.



– Jeg kan dra i håret uten at det faller av. Jeg kan stå på hodet. Jeg kan være med på svømming. Og det å kunne leke med sønnen min og aldri være redd for at håret faller av betyr mye for meg, sier hun.

SVs Freddy Andrè Øvstegård, som leder Stortingets arbeids- og sosialkomite, sier han går inn for at komiteen kommer med en merknad til statsbudsjettet om å utrede parykkstøtte til de over 30 år.

– Jeg mener vi må få på plass en ordning som er bedre. Det første skrittet jeg vil ta er å be regjeringen følger opp saken og legger på bordet et forslag som Stortinget kan ta stilling til, sier Øvstegård.

Ikke kosmetikk

Men en ny utredning er ikke nok, mener Molstad.

– Nei, absolutt ikke. Nå må de sette av pengene i budsjettet, krever hun.

Læreren mener dette må være enkel matematikk.

STILLER KRAV: Det mangler ikke sympati fra politikerne, men penger, understreker Oda Nybakken Molstad . Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Hva skal vi med en utredning? Vi vet jo hvor mange som har det, og hva kostnadene er.

For Molstad handler ikke dette om kosmetikk.

– For meg er parykken en protese, den skal erstatte noe som jeg har mistet, sier Oda.

«Bål-parykk» på tur

Oda steller pent med parykken, og vasker den en gang i uken, så den skal holde lengst mulig.

Den gamle har hårløse flekker, særlig i fronten.

– Håret er jo håndknyttet på, så de knekker tilslutt av.



Hun bruker den på tur, og tar en lue over, så de bare flekkene blir skjult.

– Det her er «bål-parykken» min, forteller hun.

Kvaliteten varierer, og for 50.000 kroner kan du få en parykk som varer i ett år, eller to parykker som varer i et halvt år hver.

For summen NAV har satt på knapt 6.000 kroner, får du ikke engang en kunstig parykk med kort levetid, ifølge Alopeciaforeningen.

Molstad trekker fram litt hår i panna for at parykken skal se naturlig ut.

– Det føles ut som mitt eget hår. Det har betydd masse for meg.



– Neste år så må jeg spare rundt 45.000 kroner, hvis jeg skal få et hår som gjør at jeg klarer å fungere tilnærmet normalt. Det har jeg ikke råd til, sier Molstad.