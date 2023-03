Oda (27): – Truslene er reelle

Krav Maga Academy Oslo har på oppfordring fra TV 2 gikk noen råd om hvordan man skal tenke dersom man havner i en ubehagelig eller truende situasjon utendørs.

De anbefaler følgende fem trinn for selvforsvar:

Trinn én: Kan du gå bort fra situasjonen, så gjør det! Ingen diskusjoner er verdt å bli slått ned for uansett. Ikke la noen provosere deg med meningene sine, de betyr ingenting uansett. Ignorer så langt det går an, og fjern deg fra situasjonen.

Trinn to: Dersom det er andre rundt deg, tilkall deres oppmerksomhet og si at du trenger hjelp.

Trinn tre: Si klart og tydelig ifra til de som gjør deg redd at dette er ubehagelig, du er utrygg, at du vil gå og at de må stoppe. Respekterer de ikke det, og de fortsetter har du grunn til å forsvare deg selv. Da er vi er over på trinn fire.

Trinn fire: Er ikke trinnene over mulig, og du er alene, så må du sette en grense for når du skal reagere. Er det når de er to meter unna deg, er det ved berøring, er det ord og uttrykk. Desto lengre unna, desto bedre. Vær verbal, si hva du vil at de skal gjøre.

Trinn fem: Fortsetter de må du gå «all in» i angrep, og ikke tvile. De har ingen intensjoner om å stoppe, du må komme deg bort.

– Dette er øvelse i grensesetting. Du må tenke gjennom hvor grensene dine går, hva du tillater og når du reagerer. Husk, ord i seg selv kan ikke skade deg, men hvis de ikke respekterer grensene du setter og fortsetter, da er vi over på en mulig fysisk konfrontasjon, sier en av kurslederne i klubben.