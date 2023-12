– Nytter ikke å spare på strømmen

VINTERVÆRET: Bildet viser kulden komme fra nordøst og spre seg over de nordiske landene og Norge den neste uken. Foto: Meteorologisk Institutt

Første uke i januar setter kulden fra Sibir inn i store deler av landet.

I hovedstaden vil det trolig bli kaldere enn på flere tiår. Her vil temperaturen kunne krype ned under 25 kuldegrader, noe også store deler av Østlandet kan oppleve.

Heller ikke Sør- og Midt-Norge er spart for ekstremkulden. Kristiansand og Trondheim venter henholdsvis elleve og 18 kuldegrader, mens i Stavanger og Bergen synker temperaturen ned mot ti kuldegrader.

Kaldest blir det i nord og i indre strøk av Østlandet.

I Karasjok, nær grensen til Finland, er det ventet at måleapparatene vil vise under -40 grader den første uken i januar.

TV 2 har ringt et par lokale kuldeeksperter, for å gi oss vanlige mennesker noen tips i møte med ekstremværet.

– Rustet for 50 kuldegrader

– Hei, er det ordfører i Karasjok?

– Ja ...

– Det er fra TV 2. Nå setter straks de ekstreme minusgradene inn. Hvordan forbereder du deg på temperaturer ned mot -40?

– I Karasjok er vi vant med kulde. Vi tar våre forholdsregler, både kommunen og privat. Vi er nok rustet for 40 kuldegrader, gjerne også ned mot 50, men da begynner det å bli kaldt, innrømmer ordfører Svein Atle Somby (54).

HAR KULDEERFARING: Ordfører Svein Atle Somby i Karasjok ha vært ute både én og to kalde vinternetter før. Foto: Mattis Sandblad / VG

Han sier at de fleste i kommunen fyrer med ved i tillegg til å bruke godt med strøm for å holde seg varme.

– Vi er jo som alle andre moderne samfunn, avhengige av at strømnettet holder.

– Som å hoppe på en hest

Den norske kulderekorden ble satt nettopp i Karasjok i 1886. Da viste måleren hele 51,4 kuldegrader.

Rundt hundre år senere, i 1999, var Somby på jobb som drosjesjåfør. Da ble rekorden nesten ble slått. Han husker godt de 51,2 kuldegradene en sen januardag det året.

– Det var en veldig kald opplevelse, selv om jeg satt i bil. Det var ikke så mange folk som gikk ute de dagene der.



– Det var dårlig for business?

– Du kan si det slik, ja. Det var ekstremt. Du merket kulden på hjulene, de var firkantede. Når du sto stille og skulle starte bilen, var det som å hoppe på en hest.

I NATURENS DRAKT: Reinsdyr er godt tilpasset ekstreme vintertemperaturer, takket være blant annet vinterpels og et tykt lag underhudsfett, ifølge Store norske leksikon. Foto: Jan Langhaug / NTB

Tross nedgang i vanlige passasjerer og avbestillinger for det lokale hotellet, valfartet journalister til Karasjok da de fant ut at kulderekorden kanskje ville ryke, sier Somby, som da også fikk reddet inn deler av den tapte omsetningen.

– Vi fikk bra med kjøring, det var masse journalister som ville ut og kjenne på kulden, sier han og ler.

– Ikke spar på strømmen

Somby sier at det for kommunen er viktig å ha beredskapen i orden før slike værhendelser, også i dag. Det mest sårbare er det lokale helsenteret.

– Hva bør folk som ikke er vant med så kraftig kulde (les så å si resten av Norge) gjøre, da?

– Passe på at man kler på seg når man går ut, for man kan fort forfryse seg. Det nytter i hvert fall ikke spare på strømmen, du må bare kjøre opp varmen. Det er viktig at vannet i huset ikke fryser. Det er forferdelig kjedelig å bli uten vann.

– Hva mer?

– Det er jo nyttårstid, men man bør kanskje være litt forsiktig med å ta seg for mye dram om det er for kaldt på nyttårsaften.

– Man har jo ikke så god dømmekraft når man er ruset, og det kan hende at man er for lenge ute og får frostskader og i verste fall fryse i hjel. Når det er kaldt ute, bør man være klar i hodet.

GODE FORHOLD: Kuldegradene gir Oslo-folk muligheten til å utnytte Holmenkollen-anlegget. Her en skiløper på langrenn første juledag. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Hva med klær da?

– Du må ha ull mot kroppen. Det er det beste for kulden. Og så er det viktig med gode sko, jakke, lue og votter. Da er man godt rustet.

– Sist, men ikke minst, hva synes du om at det blir så mye ståhei om denne kulden i andre deler av landet enn Nord-Norge?



– Jeg forstår det. Jeg synes det er bra at man tar forholdsregler når det blir kaldt, og hjelper til om man vet at naboer ikke er så godt forberedt på ekstremkulden.

– Du tenker ikke at vi litt lenger sør er litt pysete?



– Nei. Vi hauser det jo litt opp, men vi skal ta det alvorlig. De fleste her i Norge er vant med minusgrader, vi er ikke pyser noen av oss. Kuldegrader kan vi.

Bør ha flere varmekilder

Rundt 1500 kilometer lenger sør for Karasjok står vår andre kuldeekspert over grytene da TV 2 ringer.

Ordfører Isak Veierud Busch (35) i Røros er i full gang med de siste forberedelsene før julebord med venner. Kommunen han leder har kulderekorden i Sør-Norge, med -50,4 grader.



Ordfører Isak Veierud Busch (Ap) Foto: Frank Lervik / TV 2

Busch forteller at han i rundt 30 av sitt 35 år lange liv har bodd på Røros og derfor har «en viss erfaring med» sprengkulde.

Det har også røringene (Røros-innbyggerne), som han mener er godt forberedt nå.

– På Røros er det meldt over 30 kuldegrader neste uke. Hvordan forbereder man seg på en slik kulde?

– Man må ta forholdsregler, blant annet sikre at oppvarming er i orden. De fleste her fyrer med ved, som er en veldig god måte å varme opp huset på, sier han og minner om at det kan være smart å ha andre varmekilder enn strøm og ved.

– Man bør også gi litt kjærlighet til bilen sin, ha motorvarmer og parkere den i garasjen, sier han og legger til at elbiler også kan få dårligere rekkevidde av slik kulde.

– Pass på ungene

– Hvordan skal folk holde seg varme?

– Klassikeren er ull innerst og varme sko med tjukke såler. Min erfaring er at det som fungerer best i kulden, er kombinasjonen ull og dun. Da er man varm.

I stratosfæren er det vanligvis veldig kaldt på denne tiden av året 🌡️ I løpet av de neste dagene vil temperaturen derimot øke med omtrent 70 grader! 🤯



Dette er kjent som brå stratosfærisk oppvarming og kan føre til at kulda hos oss vil holde seg i flere uker 🥶 pic.twitter.com/A6AiFkqkOC — Meteorologene (@Meteorologene) December 29, 2023

Røros-ordføreren mener at det også kommer uvanlige sjanser med det kalde været.

– Man burde gå ut og kjenne litt på det. Det er interessant å oppleve slik kulde. Flere synes også at det er eksotisk.

I Røros sier han at det ofte er vindstille «og en vanvittig stjernehimmel» når det er kaldt.

VINTERVANT: I 2000 kom det særlig mye snø på Røros. Her ser man deler av byen dekket av snømasser. Foto: Anette Nadine Wiik

– Det anbefales som naturopplevelse. Men man man må være god forberedt, kle seg trygt, spesielt passe på ungene og pakke inn det man har av hud.

Fredag skrev Aftenposten en sak om hvordan man bør beskytte barna mot kulden som kommer.

– Trekker litt på smilebåndet

– Hva synes du om at det blir så mye ståhei om denne kulden i andre deler av landet?



– Jeg kan forstå at det blir ståhei, for det er ikke sikkert at andre steder har samme infrastruktur som oss.

– Det er nok likevel mange røsinger som trekker litt på smilebåndet, men slik er det. Hadde det vært motsatt, med 30 til 40 varmegrader, hadde nok andre trukket på smilebåndet av oss.

Gjestene kommer snart til ordføreren, som skal servere gris og elg fra egen gård og skog.

– Jeg håper det faller i smak.

– Gjestene trosser kulden?

– Det er ingen fare, vi har masse ved og motorvarmer for bilene. Det går fint.