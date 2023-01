Nyttårstilbudet får flere til å rase

Klinikken i Oslo sentrum skryter av at de setter fokus på behandlinger som virkelig gjør en forskjell.

«Det handler verken om store omlegginger i din daglige rutine eller å gjøre deg til en annen enn du er. Derimot handler det om å være tilfreds med seg selv og glad for sitt utseende», står det på nettsidene til klinikken.

Januartilbud på fettredusering

1. januar mottok flere en e-post fra Eger Skin Clinic der klinikken tilbød 20 prosent rabatt på fettredusering.

Da psykologistudenten Christin Sletten (28) åpnet e-posten, så hun rødt.

– Jeg ble sint og irritert.

Hun forteller at hun opplever det som at klinikken målrettet utnytter et vindu og spiller på menneskers usikkerhet knyttet til kropp, ved å sende ut tilbud på en behandling på fettredusering første nyttårsdag

– Januar er for mange en særlig sårbar tid, da den er forbundet med ønsket om å endre seg selv, og disse endringene ofte er knyttet til kropp og vekt, sier Sletten til TV 2.

Sletten har tidligere meldt seg på klinikkens nyhetsbrev.

Videre i e-posten står det følgende: «Vi hjelper deg å kickstarte 2023».

RASER: Ingeborg Senneset (t.v.) og Christin Sletten reagerer på e-posten som ble sendt ut 1. januar. Foto: Alf Simensen / Privat

– Jeg synes det er synd at det å «kickstarte» det nye året er så tett knyttet til hvordan vi ser ut. Det er mye så mye annet som er viktigere enn kropp og utseende.

Hun mener timingen neppe er tilfeldig.

– Det er perfekt timet for å treffe sårbare sjeler som er desperate for å endre livet sitt. Jeg synes at de med dette bidrar, på strategisk vis, til å opprettholde et usunt kroppsfokus, sier hun.

Reagerer på bilde

«Ordbok for overlevelse»-forfatter og journalist Ingeborg Senneset reagerer også kraftig.

– Min umiddelbare reaksjon var at dette er en søppelreklame, noe jeg postet på Instagram i et lite håp om at folk skal se disse reklamene for det de er: Målrettet, fettskammende og villedende pengesluk for mennesker som allerede er kritiske til sin egen kropp, sier hun til TV 2.

Hun legger til:

– Det er trist, ufint og pinlig.

I e-posten kan man også se et «før- og etterbilde».

– Bildet viser en helt vanlig, egentlig veldig slank person som har helt vanlig, fin hud og helt normale, fine valker. Det er absurd og usmakelig at det normale trekkes frem som noe som bør fikses eller forbedres, sier Senneset.

FETTFJERNING: Eger Skin Clinic påpeker i e-posten at ikke-kirurgisk fettreduksjon eliminerer cirka 30-50 prosent av fettcellene. De skriver videre at det er effektiv mot fettansamlinger som ikke lar seg fjerne ved mosjon eller diett alene. Foto: Skjermbilde

Hun påpeker at slike reklamer er en effektiv måte å tiltrekke ethvert menneske.

– Spesielt kvinner, men i stadig større grad også menn, får konstante stikk fra omverdenen om at kroppen deres ikke er god nok. De som står bak reklamen, utnytter en slags kollektiv spiseforstyrrelse for å innbille folk at de kan gjøre livet deres bedre.

Senneset reagerer på at klinikken bruker konsepter om nyttårsforsetter til å tiltrekke seg kunder.

– I starten av året er mange ekstra bevisst alt som er «feil» ved seg selv. For all del, det er ikke dumt å bli et bedre menneske – men da kan man justere på helt andre ting enn utseendet.

Senneset har tidligere skrevet om fettskamming som hun mener florerer i media.

– Og både skjønnhetsklinikker og pressen kan starte med å roe kraftig ned på fettskamming, sier hun til TV 2.

TV 2 har forelagt kritikken fra Senneset og Sletten til Eger Skin Clinic via flere eposter de siste dagene. Vi har også prøvd å komme i kontakt Julie Stensrud, daglig leder ved klinikken en rekke ganger, uten hell.

SVARER IKKE: Eger Skin Clinic svarer ikke på kritikken. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Forbrukeren er motoren i slankemarkedet

Også markedsføringsekspert Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania mener reklamen spiller på kropp og utseende, og skammen for mange kilo på kroppen.

– På denne tiden av året renner det over slike reklamer på nett, men også ukeblader og aviser har stort fokus på slanking. Like sikker som jul og påske, så kommer også dette i januar, sier han til TV 2.

Likevel reagerer han ikke på reklamen.

– Retten til å markedsføre produkter må likestilles med retten til å la være å kjøpe dem. Denne reklamen spiller på løftet mange gir seg selv i nyttårsforsettene, at de skal ned i vekt.

– Overvektige er motoren i slankemarkedet, og reklamen er turboen i motoren. For mange handler det om angsten, frykten og skammen for å være overvektig, sier Blindheim.

Blindheim påpeker at reklamen kan trigge angst, frykt og skam for enkelte.

SUKSESS UTEN SUKSESS: Markedsføringsekspert Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania sier folk bør vite er at slankeindustiens store suksess, er at den ikke har suksess. Foto: Jan Kåre Gåsemyr

– Men det trigges oftere i massekulturen enn i slike reklamer, sier han til TV 2.

Han forstår likevel at enkelte reagerer på denne type reklame som spiller på kroppsidealet rettet mot kvinner.

– Det er mye ergrelse over det og det blir kanskje litt for dramatisk å forby slike reklamer. Men dersom de gir løfter som ikke kan innfri, må man vurdere dette opp mot markedsføringsloven eller kjøpsloven, påpeker Blindheim.

– Ingen trenger dette i innboksen

Sletten mener at mange har et komplisert og utfordrende forhold til egen kropp, og dermed er sårbare i møte med denne typen tilbud.

– Jeg ønsker at både Eger Skin Clinc og andre lignende aktører skal være mer bevisste i deres markedsføring. Ingen trenger få en slik reklame i innboksen - verken første nyttårsdag eller andre dager i året, sier hun