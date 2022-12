Nyttårsfeiringen: Slik passer du best på kjæledyret ditt

Året 2022 er snart omme, og om ikke lenge vil fyrverkeri lyse opp himmelen over hele landet når vi ringer det nye året inn.

Og med fyrverkeri og raketter følger også høye smell og knitrende lyder.

Det kan være et rent mareritt for mange av kjæledyrene rundt om i norske hjem.

– Alvorlig frykt

– Vi mennesker vet at lyden av fyrverkeri ikke er farlig, men dyr opplever fyrverkeri med alvorlig frykt, og det er jo rasjonelt for dem, sier president i Veterinærforeningen, Bente Akselsen.

Mange av dyrene viser tegn på angst gjennom urolig opptreden.

– Det kan være at dyret begynner å gå rundt, økt puls, pesing, sikling og vokalisering, ved å bjeffe eller pipe eller avgi andre typer lyder. Dette er ganske vanlige skrekktegn for særlig hunder, forklarer hun.

Katter har en tendens til å gjemme seg, mens større dyr som hester gjerne reagerer med å flykte og bryte seg ut.

GODE TIPS: President Bente Akselsen i Veterinærforeningen har flere tips på lur til kjæledyreiere i forkant av nyttårsfeiringen. Foto: Den norske veterinærforening

Noen dyr, gjerne de som lever inne, kan man forsøke å trene opp til å beholde roen på nyttårsaften.

– Det finnes lydfiler man kan spille av som har ulik grad av fyrverkerilyder. Da kan man gjerne starte med «enkle» smellyder og øke volumet etter hvert med hardere lyder, sier Akselsen.

– Lat som ingenting

Dersom man ikke har trent opp kjæledyret i forkant av feiringen, er det en rekke ting man kan gjøre på selve dagen for å roe ned dyret.

Akselsen oppfordrer folk til å tenke over hvordan de selv oppfører seg.

VÆR ROLIG: Dersom hunden din blir redd på grunn av fyrverkeri, er det desto viktigere at menneskene rundt forholder seg rolige og trygge. Foto: Kyrre Lien

– Vår atferd påvirker dyrene. Hvis vi viser at vi er redde, eller gir overdreven trøst, vil det kun forsterke redselen til dyret. Det beste er å opptre rolig og late som ingenting.

Andre viktige ting er å passe på at dyret er i et rom som er så godt lydisolert som mulig, at man lukke dører og vinduer og trekker for gardiner.

– Ikke la dyret være alene, sier Akselsen.

Nederst i saken kommer det noen ekstra tips til deg som har valp i hus.

Halsbånd og romspray

Hun forteller at veterinærer ofte får henvendelser fra dyreeiere som ønsker beroligende midler til dyret sitt.

Men man får også hjelpemidler som ikke er reseptbelagt. Nemlig feromoner - et duftstoff som skilles ut fra kjertlene til noen dyr, for eksempel hunder, som virker beroligende på dyret.

– Det finnes duftstoffer du kan spraye i rommet, halsbånd eller fordamper som du kan plugge i veggen. De fleste dyreklinikker selger det, sier Akselsen.

– Hva er den største tabben folk typisk gjør når dyret er urolig på nyttårsaften?

– Ikke ta dyret med ut. Det viktigste er å ha de inne. I tillegg til å unngå overdreven trøst og kos.

– Respekter oppskytningstiden

Bruken av fyrverkeri er strengt regulert her til lands. For privatpersoner kan man fyre opp fyrverkeri på nyttårsaften mellom klokken 18.00 og 02.00.

Veterinærforeningen har deltatt i flere opprop og høringsuttaler som anbefaler et forbud mot å sende opp privat fyrverkeri.

– Vis hensyn ovenfor dyrene, begrense oppskytingen til noen områder og skyt opp kun klokken tolv, oppfordrer veterinæren.

En pressemelding fra Norsk fyrverkeriforening viser, basert på forhåndssalget fra over 1500 forhandlere, at 2022 blir et rekordår for fyrverkeribransjen.

I 2021 brukte nordmenn en halv milliard kroner på privat fyrverkeri.

– For å kunne ta vare på dyr og ikke lage uheldige hendelser, er det viktig at folk respekterer oppskytningstiden, slik at alle får en fin feiring, sier Rikard Spets, talsperson for Norsk fyrverkeriforening i meldingen.