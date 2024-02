Nytt virus seiler opp – FHI med klart råd

Denne vinteren har vært preget av tre forskjellige luftveisvirus som har sirkulert samtidig.

– Nå ser vi at covid-19 er på retur. Det er færre legebesøk som gjelder covid-19, og færre innleggelser, sier Trine Hessevik Paulsen, overlege i Folkehelseinstituttet (FHI), til TV 2.

Selv om influensasmitten mest sannsynlig nådde toppen i julen, er det fortsatt svært mange som blir syke av viruset.

– Hvis vi sammenligner med slik det var før pandemien, så er det vanlig at influensasmitten fortsetter å øke mot vinterferien, sier overlegen.

Pustevansker hos små barn

Viruset som fører til flest innleggelser på sykehus er imidlertid ikke lenger influensaviruset.

FORKJØLELSE: For de aller fleste gir RS-viruset vanlige forkjølelsessymptomer. Foto: Sverre Saabye/TV 2

RS-viruset er et virus som for de aller fleste gir forkjølelseslignende symptomer, men for de aller minste, kan viruset være svært farlig.

– Hos småbarn kan det gi pustevansker. Sykdommen kan ha et mer alvorlig sykdomsbilde for de aller minste spedbarna og for premature barn, sier Hessevik Paulsen.

For nybakte foreldre kan det derfor være lurt å følge noen av FHIs råd mens smitteutbruddet pågår. Et av rådene til spedbarnsforeldre er å begrense besøk.

FHIs råd mot smitte av RS-virus: Hold barn med nye symptomer på luftveisinfeksjon hjemme fra barnehage, også ved negativ koronatest. Dette kan minske smittespredning til andre barn, uansett virus. Som for andre sykdommer, er man mest smittsom i starten.

De som har små barn under 2 år, bør unngå besøk av voksne og barn som har luftveissymptomer – det er et godt råd også når det ikke er virussesong.



I familier med nyfødte og spedbarn bør besøk begrenses. Dersom familien har behov for støtte, omsorg og avlastning, bør dette likevel ivaretas.



Storesøsken må vaske hender når de kommer hjem fra barnehagen før de hilser på spedbarn i familien.



Dersom storesøsken blir syke, bør foreldre passe på at de ikke er tett på spedbarnet, selv om det kan være vanskelig i praksis. Dette er særlig viktig i de første dagene av en luftveisinfeksjon når man er mest smittsom. Kilde: Folkehelseinstituttet

– Foreldre til barn under to år, spedbarn og premature barn kan gjerne verne barna sine mot smitte. De kan for eksempel si at de ikke ønsker besøk av personer med luftveissymptomer, råder FHI-legen.

Optimisme for neste år

Denne sykdomsvinteren har skilt seg ut fra tidligere år. Antall innleggelser med luftveisinfeksjoner er lavere nå enn det var på samme tidspunkt i fjor.

– Årsaken er nok at veldig mange var syke på senhøsten og at smittetoppen ble nådd allerede ved nyttår. Fram til jul lå vi på et historisk sett høyt nivå, men i de nye året har vi ligget under normalt nivå, sier assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, til TV 2.

OPTIMISME: Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, tror 2025 kan bli et nokså normalt sykdomsår i Norge. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han tror årsaken er at mange har immunitet mot de luftveisvirusene som sirkulerer i samfunnet.

Totalt sett mener Nakstad at denne sykdomsvinteren har vært bedre for sykehusene enn i fjor. Nå er han håpefull for 2025.

– Innleggelsene har spredd seg mer over tid og ikke nådd like høye nivåer som for et år siden. Hvis utviklingen fortsetter slik, tror jeg neste vintersesong vil bli enda mer normalisert, selv om koronaen kommer på toppen av det vi hadde av vintervirus fra før.