Nytt svindelverktøy uroer ekspertene

AI: Svindlere har begynt å bruke kunstig intellingens, som foreksempel ChatGPT, for å lage nettbutikker som ser troverdige ut. Foto: Penelope Alida Larsen / TV2

Nordmenn er svært glade i å «dra kortet» på internett.

Bare i årets tre første måneder brukte vi 75 milliarder kroner på kjøp av klær, sko, møbler, reiser og tjenester på nett, ifølge SSB.

Den digitale shoppingen gjør oss likevel sårbare.

I sommer presenterte Økokrim en rapport som viser at svindel og bedrageri over nettet øker kraftig. I 2022 ble nordmenn bedratt for omtrent en halv milliard kroner.

– Florerer

Et av områdene der det virkelig har eksplodert med svindelforsøk de siste årene, er via falske nettbutikker.

Forlokkende tilbud, gjerne for gode til å være sanne, lokker nordmenn til å bestille varer fra nettsider som kun er ute etter å stjele pengene våre.

– Det florerer av slike nettsider. Vi tror det er mørketall på antall falske nettbutikker som finnes, sier avdelingsdirektør for forebygging og etterretning i Økokrim, Lone Pettersen.

MØRKETALL: Avdelingsdirektør Lone Pettersen i Økokrim. De kaller bedrageri for et samfunnsproblem. Foto: Økokrim

Har «eksploderet» i Danmark

Også i Danmark ropes det varsku om utviklingen.

De siste årene har de opplevd en «eksplosjon» i tallet på «falske webshops», skriver danske TV 2.

E-mærket, som er den danske sertifiseringsordningen for nettbutikker, hadde i 2016 anmeldt rundt 1000 falske nettsider til politiet.

I 2021 hadde dette tallet steget til rundt 200.000 totalt.

Svindlere har fått nytt verktøy

Her hjemme i Norge nikkes det gjenkjennende av det danskene forteller.

En av forklaringene til den voldsomme økningen av falske nettbutikker, både i Norge og Danmark, ligger i teknologien.

AI, eller kunstig intelligens, har nemlig blitt tatt inn i verktøykassen til utspekulerte svindlere.

– Vi er bekymret for hvordan kriminelle vil øke bruken av kunstig intelligens i årene fremover. De falske nettsidene opprettes raskere enn tjenesteleverandørene klarer å ta de ned. De er svært troverdige og kan gi inntrykk av å være nettbutikker eller handelsplattformer for aksjer eller kryptovaluta, forklarer Pettersen i Økokrim.

EKTE: Denne nettbutikken er helt ekte og trygg. Svindlere bruker nå AI for å herme så godt som mulig. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Tusenvis av nordmenn blir lurt



Målet er altså å tilegne seg personopplysninger og kortinformasjon, slik at bedragerne kan tappe deg for penger.

Mange har lyktes allerede, ifølge Forbrukertilsynet. Tidligere i sommer kom tall som viser at rundt 150.000 nordmenn har opplevd ID-tyveri siste år.

Underdirektør Mats Bjønnes i Forbrukertilsynet sier de har en «jevn strøm» med klager fra forbrukere som har blitt lurt av falske nettbutikker.

– Det har både blitt enklere å lage nettsidene og tilpasse språket til hvor forbrukeren bor, sier Bjønnes.



Der kjennetegnet for falske nettsider tidligere var at de var dårlig designet og hadde dårlig språk, kan AI hjelpe svindlerne med å lage nettbutikker som ser bedre ut.

Svindlerne har også lært hvilke tegn forbrukere ser etter for å avgjøre om siden er falsk eller ei. Det legges derfor oftere inn kontakinformasjon på nettsidene slik at de skal fremstå med troverdige.

ADVARER: Mats Bjønnes i Forbrukertilsynet sier mange blir lurt av reklamer for falske nettbutikker på sosiale medier. Foto: Dag Jenssen/Forbrukertilsynet

Falske brukeromtaler

Noen blir lurt av nettsider som utgir seg for, eller ligner på, kjente nettbutikker.

Andre blir lurt til å klikke på nettadresser i e-poster de blir tilsendt.

Men Forbrukertilsynet sier mange av forbrukerne som nå sender inn klager til dem, har blitt lurt av reklamer på sosiale medier som Facebook og Instagram.

– Det har blitt enklere å få markedsføringen til å fremstå som reklame for en norsk nettbutikk, uten å være det. I mange tilfeller vil useriøse nettbutikker være basert utenfor Norge, forklarer Bjønnes.

AI skaper også et annen utfordring. Ett av rådene for å unngå å bli lurt er å gjøre nettsøk, blant annet for å se hva andre skriver om nettbutikken i såkalte brukeranmeldelser.

Men med AI kan svindlerne produsere mengder med falske brukeranmeldelser som skriver positive ting om de falske nettsidene, så også her må man være obs.

Slik unngår du å bli lurt

Forbrukertilsynet har laget en sjekkliste over ting du bør undersøke før du kjøper noe fra en nettbutikk med mistenkelig bedre priser enn andre.

Som oftest er tilbudet akkurat det; for godt til å være sant.

Forebygging og sunt nettvett er altså den beste oppskriften for å unngå at noen stikker av med pengene dine eller kortinformasjonen din.

– Dyre merkevarer er sjeldent på salg. Man må ha kritisk blikk på nett, både når det gjelder hvem det markedsføres fra og hva det markedsføres for, sier Bjønnes.