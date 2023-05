Nytt rusmiddel på narkotikalisten i Norge: – Hundre ganger sterkere enn morfin

Denne uken ble en ny gruppe rusmidler oppført på narkotikalisten.

Nitazener – syntetiske opioider med mange varianter – er kommet på banen. Stoffet har alt vært involvert i flere overdosedødsfall i Norge.

Kripos sier til TV 2 at de ser grunn til bekymring:

– Stoffet beskrives som mer enn hundre ganger sterkere enn morfin.



OPIOID: Kripos kan vise til fem beslag av rusmidler nitazene-familien så langt i Norge. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Beslagene i Norge

Kripos kan vise til fem beslag av nitazener i Norge så langt. Fire av beslagene ble gjort i fjor, hvorav to av dem var med metonitazen og to med etonitazepyn.

– Stoffene er veldig potente. Det skal veldig små mengder til for å gi rus, overdose og overdosedødsfall, sier Kari Frey Solvik, seksjonsleder i seksjon for narkotikaanalyse i Kripos.

Et av beslagene med etonitazepyn tok livet av en mann i 30-årene fra Sunnmøre. En annen variant av stoffet, protonitazen, tok livet av en mann i 20-årene på Romerike, og en mann i Bergen i fjor.

Det siste beslaget Kripos viser til var med protonitazen. Dette beslaget er fortsatt under etterforskning.

KRIPOS: Kari Frey Solvik, seksjonsleder i seksjon for narkotikaanalyse i Kripos, sier det er gjort flere beslag av nitazener i Norge de siste to årene. Foto: Kripos

Tar over i Europa

Ifølge Solvik foregår det et skifte i Europa nå.

Fentanyl har lenge vært det mest potente rusmiddelet. De tyngste brukergruppen av narkotiske stoff ble utgitt testutstyr, da dette stoffet blusset opp.

Fentanyl, eller fentanylderivater, designerdop versjonen av fentanyl, gir opp plassen sin på det illegale markedet til nitazener.

Regnes som narkotika

Onsdag denne uken ble nitazener oppført som gruppe på narkotikalisten av Legemiddelverket.

– Vi tror dette vil ha få en god effekt, sier Solvik.

Da designervariantene til fentanyl ble oppført på narkotikalisten, hadde det en merkbar effekt.

– Disse er ikke sett på flere år i Norge. Vi kan jo håpe at det vil ha samme effekt. Man risikerer brått litt mer når det er innført på narkotikalisten.

Arild Knutsen, styreleder i Foreningen for human narkotikapolitikk, er ikke like håpefull.

BEKYMRET: Arild Knutsen, leder for Human Narkotikapolitikk, viser TV2 rusmiljøet i Oslo. Han vet flere er bekymret for at stoffene som selges på gata ikke alltid er det de utgir seg for å være. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Ikke overbevist

Arild Knutsen tror ikke det at nitazener nå er oppført på narkotikalisten vil gjøre store endringer.



– Nitazener er allerede en forbudskonsekvens: en konsekvens av et annet stoff ble hardere regulert.

Knutsen beskriver det som en evig klappjakt, hvor det kriminelle markedet alltid ligget et steg foran.

– At et narkotisk stoff blir skrevet på en liste, på et kontor, blir altfor abstrakt for brukergruppen å ta stilling til, sier han og legger til:

– Risikoen for å bli tatt er uansett liten.