Nytt løfte: – Haster

Har du sett reklamer av usunn mat og drikke i det siste? Av energidrikk, brus eller godteri?

Slik reklame rettet mot barn og unge skulle egentlig vært forbudt nå.

I fjor sommer vedtok nemlig Stortinget et forbud mot markedsføring av akkurat dette.

Forbudet skulle tre i kraft fra 1. januar, men regjeringen meldte i desember at lovfestingen ville være forsinket.

Nå kommer Helsedepartementet med et nytt løfte.

Dårligere helse

Én av seks norske barn og unge har fedme, ifølge FHI.

De rapporter også om en betydelig økning i bruk av energidrikk blant barn og unge i aldersgruppen 10–18 år.

I tillegg har over halvparten av barn og unge et inntak av sukker som er høyere enn anbefalt, ifølge Helsedirektoratet.

USUNT: I en ny undersøkelse kommer det frem at den yngre generasjonen stadig eksponeres for usunn mat og drikke. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

På grunn av de urovekkende endringene bestilte FHI en undersøkelse fra forbruksforskningsinstituttet (SIFO).

Rapporten handler om markedsføring av usunn mat og drikke som er rettet mot barn og unge, og viser at populære influensere fortsatt reklamerer for dette.

– Trenger strengere regelverk

SIFO har samlet inn nesten 800 innlegg fra Instagram og Tiktok fra 16 norske og utenlandske influensere som følges tett blant barn og unge.

– 78 prosent av reklamene for mat og drikke var i strid med retningslinjene til Verdens helseorganisasjon (WHO), og 66 prosent i strid med retningslinjene til Matbransjens Faglige Utvalg (MFU), forklarer Hanna Seglem Tangen i SIFO.

– Hva viser det?

– Det viser at vi trenger et strengere regelverk. Vi ser at det er veldig mye reklame for mat og drikke, spesielt drikkereklame for energi- og sportsdrikk.



HVA ER USUNT?: Instituttet og Tangen baserer seg på ernæringsmål fra Matbransjens faglige utvalg (MFU) og Verdens Helseorganisasjon (WHO) i rapporten. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

MFU skal sørge for at aktører ikke driver aggressiv og ulovlig markedsføring mot barn. WHO arbeider for at alle folk skal ha den beste helsetilstanden som er mulig å oppnå.



Ønsker ikke å svare

Den populære influenseren Isabelle Eriksen har over 150.000 følgere på Instagram og over 200.000 følgere på Tiktok.

27-åringen har reklamert for energidrikken Burn på sine kontoer det siste året.

Av de 16 influenserne rapporten har tatt utgangspunkt i, er hun den eneste norske profilen som strider mot de vedtatte reglene.

I rapporten står det:

«Isabelle Eriksen har de seks siste postene med reklame for energi- og sportsdrikk. Hun er populær i målgruppen jenter i aldersgruppen 13–14 år. Hun er ambassadør for energidrikkmerket Burn.»

TV 2 har forelagt Eriksen kritikken. I en melding til TV 2 skriver influenseren at hun ikke ønsker å kommentere saken.

TYDELIG OPPFORDRING: Helsedepartementet oppfordrer Isabelle Eriksen og andre influensere til å heller promotere sunnere livsstiler blant barn og unge. Foto: Aage Aune

– Må slutte å somle



At loven ennå ikke har kommet på plass, frustrerer generalsekretæren i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen.



Etter den nye undersøkelsen mener hun at det haster.

– SIFO sin rapport viser at det haster å få på plass et tydelig lovverk som beskytter barna våre – et lovverk som også må kunne hindre useriøse aktører som alltid vil prøve å finne smutthull.

HÅPEFULL: Mina Gerhardsen mener det viktigste at det blir et solid forbud som faktisk vil gjøre en forskjell på barns helse i Norge. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Hun mener regjeringen har tatt seg god tid og ber regjeringen prioritere helsen til barna.

– Forskning viser at det er en direkte sammenheng mellom mengde reklame for usunn mat barn utsettes for og kaloriinntaket. Regjeringen må derfor slutte å somle, deler Gerhardsen.

Nærmer seg lovendring

Statssekretær i Helsedepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap), uttrykker sin uro over undersøkelsen og all markedsføringen.

– Vi tenker at det er sterkt bekymrende at influensere bruker sin innflytelse på å promotere usunne varer. Vi vet at markedsføring fungerer og at det er derfor de driver med det, sier han.

BEKYMRET: Statssekretær Bjørkholt er klar over at barn og unge er lett påvirkelige og at de sliter med fedme og søvnforstyrrelser. Foto: Erik Edland / TV 2

Bjørkholt er enig med Gerhardsen om at dagens regelverk ikke beskytter dagens barn og unge tilstrekkelig.

– Jeg forstår godt at de er utålmodige. Det er vi også.

Det sier statssekretæren til tross for at flertallet på Stortinget ba regjeringen sørge for å få på plass reklameforbudet i løpet av 2023.

– Vi har jobbet med denne lovendringen siden folkehelsemeldingen ble lagt frem i mai 2023, og vi har sendt en lovendring på høring allerede nå. I lovsammenheng så er dette ganske raskt, forklarer Bjørkholt.

– Så når kan vi forvente å se loven i praksis?

– Det avhenger av høringsrunden, men vi kan se lovendringen i løpet av siste halvdel av 2024. Og da vil jo tilhørende forskrifter kunne komme forholdsvis raskt, forteller han.