Nytt håp tent for Mahla (22): – Etter en mørk dag kommer lyset

Mahla Norouzi (22) lever i frykt for å bli sendt tilbake til tortur i Iran, men håpet om å få bli i Norge stiger etter at Utlendingdsnemnda (UNE) har snudd i èn av tre Iran-saker.

ENSLIG ASYLSØKER: Mahla Norouzi (22)forteller at hun flyktet fra Iran da hun var 17 år fordi hun var redd for å bli forfulgt i hjemlandet Foto: Tommy Storhaug / TV 2

TV 2 har fått nye tall fra Utlendingsdirektoratet (UNE) over vedtak i Iran-saker hittil i år.

31 saker er behandle i lys av regimets økende brutalitet, med fengslinger, tortur og dødsstraff under det pågående opprøret i Iran. UNE opplyser at de har omgjort 10 asylsøknader, der det tidligere var gitt avslag.

At andre iranske borgere i Norge har fått opphold etter en ny vurdering. Nå håper Mahla det er hennes tur. Hun har fått beskjed om at UNE endelig er i gang med å se på hennes sak på nytt.



– Livet mitt har vært satt på vent de siste årene. Nå håper jeg at jeg snart kan begynne å leve igjen, sier hun.



LIVET PÅ VENT: Mahla Noruzi har ventet på ny behandling av saken sin i over et år. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

UNE har bedt Mahla redegjøre for flere detaljer knyttet til opplysninger i hennes omgjøringsanmodning.

– Jeg er veldig spent, fordi man kan jo ikke vite hva UNE komme til å svare. Å leve i usikkerhet er kjempevanskelig, sier hun.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er glad for at UNE har snudd i èn av tre saker.

– Det er positivt at vi ser en økning i antallet iranere som får beskyttelse, sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i NOAS til TV 2.

Men han er bekymret for at terskelen er for høy, og mener at Mahla er blant flere iranere i Norge som har krav på beskyttelse.

Ønsket å leve med familien

TV 2 møter Mahla på Operataket i Oslo, i strømmen av besøkende som koser seg i solen. Hun veksler mellom øyeblikk av frykt for nytt avslag, håp og tro.

– Gud kommer til å hjelpe meg. Etter en mørk dag så kommer endelig lyset, sikkert, sier hun.

Da den enslige asylsøkeren kom til Norge som 17-åring forklarte hun at hun var Bahá'í-troende, og at hun fryktet forfølgelse fordi religionen er forbudt i hjemlandet.

SAVNER FAMILIEN: Mahla Norouzi sier hun ønsket å leve med familien i Iran, men sier hun måtte flykte på grunn av forfølgelse. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Jeg kommer fra en veldig vanlig og liten familie, som hadde et stort håp på om å kunne være sammen hele livet. Men jeg måtte flykte fra Iran bare fordi jeg var en Bahá'í.

Hun savner familien sterkt, men har liten kontakt med dem fordi hun ikke vil utsette dem for reaksjoner fra myndighetene.

– Hvis jeg hadde en mulighet til å leve i iran, skulle aldri ha reist ut. Jeg var jo bare 17 år, legger hun til.

I vinter deltok Mahla fast i likhet med mange andre exiliranere i demonstrasjoner mot det iranske prestestyret på Jernbanetorget i Oslo.

Opptøyene i hjemlandet har pågått siden 22-åringen Jina Mahsa Amini døde i moralpolitets varetekt i fjor, og senest fredag ble tre tidligere dødsdømte personer henrettet.

DEMONSTRASJON: Mahla Norouzi deltar i en demonstrasjon på Jernbanetorget i Oslo for vise støtte til folket i Iran. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Demonstrasjonene har økt så mye i Iran, og mange er blitt forfulgt og har fått dødsstraff. I det siste har også seks kvinner fått dødsstraff. Det ser veldig dårlig ut, folk kan ikke bruke stemmen sin og kjempe for frihet. Det gjør vondt, sier Mahla.

Advarer mot tortur

NOAS gir i noen tilfeller rettshjelp til asylsøkere, og følger opp saken til Mahla overfor utlendingsmyndighetene.



– Det vi er bekymret for er at hun vil bli utsatt for fengsling, at hun vil bli tatt inn til avhør. Og i forbindelse med avhør er det dessverre en rekke rapporter som slår fast at det er utstrakt bruk av tortur, sier Martinsen til TV 2.

BEKYMRET: Seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, Jon Ole Martinsen, mener flere iranere i Norge kommer til å bli forfulgt hvis de sendes tilbake. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

NOAS er bekymret for at det er flere iranere i Norge, som deltar i politisk aktivitet, som er i reell fare for forfølgelse i Iran.

– Vi registrerer at èn av tre som har fått vedtak har fått beskyttelse, og det er positivt, men fortsatt finnes det flere iranere med et reelt behov, som ikke har fått beskyttelse, sier han.



Behandler 86 omgjøringssaker

UNE opplyser at de per i dag har 212 saker fra Iran til behandling, og 86 av disse er såkalt omgjøringsbegjæringer - det vil si søknader som Mahlas.

UNE understreker at de gjør konkrete og individuelle vurderinger i hver sak, inkludert omfanget og karakteren av politisk aktivitet.

– Dersom denne aktiviteten tilsier at det er reell fare for forfølgelse ved retur, skal ikke vedkommende sendes tilbake. Da skal personen få beskyttelse i Norge, sier enhetsleder Terje Østraat til TV 2.

Det er den individuelle aktiviteten som er avgjørende.



– Dersom man har opptrådt på en slik måte at det etter vår mening kan tilsi at det er reell fare for forfølgelse, så vil det bety at vedkommende skal ha beskyttelse i Norge, sier Østraat.



ULOVLIG I IRAN: Mahla Norouzi leste høyt fra Bahá'í-troens bønnebok under en samling TV 2 var tilstede på i Asker, men å praktisere troen er ulovlig i Iran. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Ifølge UNE har politisk opposisjonelle og kristne konvertitter generelt sett lite handlingsrom i Iran i dag.

– Dersom vi kommer til at en opposisjonell risikerer forfølgelse ved retur, vil vi derfor sørge for at personen får beskyttelse i Norge. Tilsvarende vil også gjelde for en kristen konvertitt fra Iran, sier han.

– Hvor stabil anser UNE at situasjonen er?

– UNE vurderer ikke situasjonen i Iran å være så usikker at det er påkrevet å suspendere utreiseplikten. Men vi følger situasjonen svært nøye, ikke minst gjennom våre kontakter med ambassaden i Teheran og utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon, opplyser Østraat.

Mahla har tidligere fått beskjed om å forlate Norge, men håper UNE snur på grunnlag av de nye opplysningene hun kommer med.

– En dag skal jeg komme i gang med livet mitt og begynne å studere og bli lege, sier 22-åringen.