Nytt forslag fra regjeringen – mister flertallet

DEMONSTRERER: Bønder demonstrerer utenfor Stortinget torsdag morgen samtidig som Stortinget skal behandle den omstridte inntekstberegningen for landbruket. Foto: Magnus Nøkland \ TV 2

Ett siste liten forslag skaper kaos på Stortinget. Høyre kaller regjeringen for både uredelig og ikke til å stole på.

Regjeringens siste liten forslag kostet dem flertallet på Stortinget.

Først var regjeringen enige med Høyre om å legge til grunn 1845 timer i året for bøndene i regjeringens nye landbruksplan.

Men, i siste liten foreslo regjeringen 1750 timer. Da røk enigheten med Høyre og med det stortingsflertallet.



– Med dagens nye forslag fra regjeringen tar Høyre til etterretning at regjeringen bryter enigheten med oss, sier Lene Westgaard-Halle fra Høyre.

TREKKER SEG: Høyre er ikke fornøyd med at regjeringen har endret timeantall for bønder. Lene Westgaard-Halle fra Høyre kaller det komisk. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Oppe fra talerstolen på Stortinget er hun klar i sin tale.

– Den forestillingen vi har vært vitne til de siste dagene har vært noe midt mellom tragisk og komisk. Ap er ikke bare vinglete, de er ikke til å stole på, sier hun.



Hun peker på at regjeringen har kommet forslaget uten å involvere dem.

– Regjeringen har opptrådt uredelig og lite tillitvekkende i denne saken. De har jobbet med denne meldingen i halvannet år og fått flertall for sitt eget forslag. Når de nå plutselig snur samme dag saken skal voteres over, viser det tydelig at dette ikke er en regjering man kan stole på, sier Høyres Lene Westgaard-Halle.

Derfor endret de forslaget

Før debatten begynte i Stortinget forklarte Senterpartiet det nye forslaget slik:

– Vi har fått klare tilbakemeldinger på at det er urettferdig at et årsverk i jordbruket har flere timer enn det andre har. Derfor legger vi fram et forslag om å redusere timetallet, sier leder i næringskomiteen på Stortinget Willfred Nordlund (Sp) til NTB.



Forslaget fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet ble levert like før saken skulle behandles i Stortinget torsdag morgen.

DEMONSTRER UTENFOR: Mens politikerne krangler inne, demonstrerer bøndene ute. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Samtidig demonstrerer flere bønder utenfor bygningen. Politiet opplyser også at de er på plass.

– I en periode var noen av demonstrantene fastlenket ved Løvebakken, men disse har nå fjernet seg, skriver politiet på X.



– Håper på støtte

Tidligere ønsket regjeringspartiene å legge til grunn 1845 timer i et årsverk for bøndene i sin nye inntektsberegning og opptrappingsplan for landbruket.

Dette har skapt mye bråk, og flere opposisjonspartier har krevd at timetallet må senkes til 1700.

Nå håper Nordlund at de andre partiene stiller seg bak deres forslag på 1750. De foreslår at nedtrappingen skal skje i tre like deler fram til 2027.

– Vi håper på støtte fra alle som ønsker å øke bondens inntektsmuligheter, øke norsk matproduksjon og å styrke totalberedskapen, sa han i forkant av debatten i Stortinget.

PÅ PLASS: Bønder fra hele landet demonstrerer utenfor Stortinget torsdag morgen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Nå må uansett planen på plass, og så kan vi begynne å iverksette den ved jordbruksoppgjøret om en måneds tid.

Ap og Sp påpeker at 1750 timer er standarden i bygg- og tjenestenæringen.

− Vi reduserer timetallet med 100 timer og halverer normeringen sammenlignet med 1970. Samtidig skal bøndenes lønnsnivå sammenlignes en gjennomsnittlig lønn på nivå med lærere og sykepleiere.

– Det er en økning på 9 prosent. Dette legger grunnlaget for at bøndene skal få mer igjen for den enormt viktige jobben de gjør med å produsere god norsk mat, sier næringspolitisk talsperson Rune Støstad i Arbeiderpartiet.

Fortsatt ikke godt nok

Men hverken Rødt, SV, KrF eller MDG er fornøyd med å forslaget fra regjeringen. De vil ha timetallet enda et hakk lenger ned.

Partiene skriver i en pressemelding at forslaget er langt fra godt nok, og kaller regjeringens forslag for en ørliten forbedring.

De vil likevel vurdere å stemme for å senke timetallet isolert sett,

– Men vi gir ikke vår velsignelse til helheten, for den er fortsatt langt fra god nok, sier Torgeir Knag Fylkesnes fra SV.

– Det har vært en lang reise dette her hvor de har tatt tak i ulike typer spaker for å late som om bondens inntekter er mye høyere enn det den er, sier Knag Fylkesnes til TV 2.



Ingen andre endringer

Den nye inntektsberegningen er del av en større plan om økt selvforsyning og opptrapping i landbruket.

Bondeorganisasjonene og opposisjonspartiene har også reagert sterkt på andre deler av planen. Blant annet har de beskyldt regjeringen for å blåse opp bondens inntekt med 20 prosent i «luftpenger».

Utover timetallet foreslår regjeringspartiene ingen endringer i sin opprinnelige plan.

Det er ennå usikkert hvordan de andre partiene stiller seg til det nye forslaget.