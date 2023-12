Nytt forbud forsinket: – Handler om våre barns helse

STRENGERE: Nå vil flere at tilgjengeligheten til dette blir mindre. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

På sosiale medier florerer det av fristelser.

Energidrikk, brus og godteri anbefales til barn og unge, både på TikTok, Snapchat og Instagram.

I mai i år bestemte Norge at dette må ta slutt.

– Vi kan ikke ha det sånn at ungene våre blir møtt med godterireklamer overalt der de ferdes, i butikker og på nett, sa Arbeiderparti-politiker Cecilie Myrseth den gang, mens hun spådde at reglene kunne være på plass innen nyttår.

Et flertall i Stortinget ba regjeringen sørge for å få på plass reklameforbudet det inneværende året, altså 2023.

Forsinket

Samtidig som flere mener det haster, bekrefter regjeringen nå at forbudet er forsinket.

– Vi regner med å kunne legge frem et høringsforslag forhåpentligvis før påske, sier statssekretær ved Helse- og omsorgsdepartmentet, Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) til TV 2.

– Men Stortinget vedtok at det skulle være klart innen 2023?

IKKE SJANS: Krat Bjørkholt viser til de demokratiske prosessene. Foto: Kristin Grønning

– Det er det ikke sjans til. Vi må følge de demokratiske prosessene grundig. Det vil ikke være vits å lage et hasteforslag som kan utfordres eller skaper tvil om det vi mener.

– Hvorfor satte Stortinget denne tidsfristen, da?

– Det var nok for å markere at dette var høyt prioritert. Derfor gikk vi i gang så fort folkehelsemeldingen ble vedtatt.

– Handler om våre barns helse

Nasjonalforeningen for folkehelsen er utålmodige.

– Til nå har vi verken sett en tidsplan, eller noen signaler på hva som skal med i dette forbudet, sier generalsekretær Mina Gerhardsen.

Hun viser til en ny undersøkelse YouGov har gjennomført på vegne av foreningen, der 73 prosent sier seg enig i at vi bør slutte med reklame for usunn mat og drikke i sosiale medier.

– Dette handler om våre barns helse, så her bør regjeringen skynde seg og levere på flertallet Stortinget og befolkningen ønsker seg.

Gerhardsen er svært bekymret for konsekvensene.

SOMLER: Det mener Gerhardsen at regjeringen gjør. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– I dag er det nær fritt fram for kiosker, influensere og andre å sende reklame rett til barna våre gjennom sosiale medier, helt ned i niårsalderen. Det er uakseptabelt at dette skjer, når vi vet hvilke negative helsekonsekvenser det kan gi.

Økende fedme

Tallenes tale er klar:

Én av seks norske barn og unge har fedme, ifølge FHI.



I tillegg har over halvparten av barn og unge et inntak av sukker som er høyere enn anbefalt, ifølge Helsedirektoratet



SVs helsepolitiske talsperson, Mariann Hussain, deler aktørenes utålmodighet.

– Vi ser bekymringene som reiser seg fra flere hold. Det er et kynisk marked som må settes kontroll rundt, spesielt når vi ser økningen av overvekt hos barn og unge.

Samtidig trekker hun frem at reelle politiske prosesser ofte tar tid og at inntrykket er at regjeringen prioriterer dette.

– Somlet for lenge

Gerhardsen er ikke overbevist.

– Dette må samfunnet ta ansvaret for å beskytte barn mot. Her har vi somlet altfor lenge.

– Er du bekymret for hva som skjer i mellomtiden mens dette forbudet drar ut i tid?

– Det har vært en utvikling over lengre tid der barn og unge spiser mer usunt og det er økning i overvekt blant barn og unge, derfor er dette høyt prioritert, sier statssekretær Bjørkholdt.