Nytt farevarsel: – Kan bli verre enn varslet

Snøværet på Østlandet beveger seg sakte, men sikkert østover og inn i Sverige.



Det betyr imidlertid ikke at det er over ennå, for det vil fortsatt snø i noen timer til.

Kollektivtransporten er fortsatt hardt rammet av snøkaoset onsdag ettermiddag.

På store deler av Østlandet er det full stans i togtrafikken.



– Status nå er at veldig mange tog som står, sier pressevakt Øystein Stavdal Paulsen i Bane Nor til TV 2 klokken 16.30.

Noen tog kjøres mellom Ski og Rakkestad, mellom Eidsvoll og Lillehammer, mellom Grefsen og Gjøvik og mellom Oslo S og Halden.



LANGE KØER: Stans i togtrafikken fører til lange køer utenfor Oslo S. Foto: Simen Askjer / TV 2

Bane Nor har ikke noen prognoser for når trafikken er i gang igjen på andre linjer.

– Vi jobber hardt og har alt tilgjengelig mannskap ute for å rydde snø slik at vi kan åpne raskt så mulig. Problemer er at snøen føyker igjen nesten like raskt som vi rydder, sier Paulsen.

– Ta trikk eller T-bane

Busstrafikken i Oslo og Bærum har også kneblet på grunn av snøen. I løpet av dagen har de aller fleste avganger vært innstilt.

Ruter anbefaler folk til å la være å reise hvis man ikke absolutt må.

BUSSKAOS: I Oslo og Bærum var det en periode full stans i busstrafikken. Foto: Erik Edland / TV 2

Busstrafikken vil komme gradvis i gang igjen etter klokken 16. Været vil likevel fortsette å påvirke trafikken utover kvelden.

– Hvis du skal reise med buss, bør du utsette hjemreisen til senere. Hvis du kan reise med trikk eller T-bane, bør du benytte det, sier kommunikasjonssjef Sofie Bruun i Ruter.

Klokken 15:00 var T-banelinje 1 innstilt mellom Majorstuen og Frognerseteren, linje 2, 3 og 4 kjører med redusert kapasitet og noen forsinkelser.

Linje 5 har vært innstilt, men skal komme gradvis i gang igjen. Trikken har mindre forsinkelser.



TRIKK: Snøværet har ført til store forsinkelser for trikken i Oslo. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Store problemer på veiene

Både politiet og Vegtrafikksentralen melder om flere ulykker onsdag ettermiddag på grunn av snøen.

Det fører blant annet til at E6 er stengt ved Nordbytunnelen i retning Oslo.

– Det er fortsatt store problemer på noen av innfartsårene inn til Oslo. Fra Vinterbro til Klemetsrud er det store forsinkelser på grunn av veldig mange vogntog som sliter på veien, sier trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen til TV 2.

– Ellers har snøen avtatt ganske mye, og det er bare snødryss det som er nå. Øvrig trafikk går relativt greit. Det går saktere enn normalt, men det går i alle fall fremover. Så man må regne med en del kø og forsinkelser hvis man skal ut og kjøre nå.

SNØVÆR: Snøen har mildt sagt lavet ned i Oslo onsdag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Nytt farevarsel



I forkant av onsdagens snøvær på Sør- og Østlandet sendte Meteorologisk institutt ut oransje farevarsel. Når snøen etter hvert gir seg, er det en annen landsdel som har mye snø i vente.

Meteorologene har nemlig sendt ut nye farevarsel om mye snø i deler av Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. Varslene gjelder torsdag og fredag.

– Det er mulighet for svært mye snø, det vil si at det kan bli noe verre enn varslene, særlige for de sørlige delene av Vestland og Rogaland, sier statsmeteorolog Marit Berger til NTB.

Det ene gule farevarselet gjelder for de nordlige delene av Vestland og deler av Møre og Romsdal.

– Der er det bare varsel om mye snø, 10–20 centimeter i døgnet, sier Berger.

Det andre farevarselet av samme farge gjelder Rogaland og den sørlige delen av Vestland.

– Der er en mulighet for 35 centimeter, men det vil være snøbyger i hele området med lokale variasjoner. Noen kan slippe billigere unna, forteller statsmeteorologen.