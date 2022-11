Nytt fall for Arbeiderpartiet

Statsminister Mette Frederiksen ble den store vinneren i tirsdagens valg i Danmark.

Statsministerens parti Socialdemokraterne fikk 27,5 prosent av stemmene, partiets beste resultat på mer enn 20 år. Samtidig beholder rød blokk flertallet i Folketinget i Danmark med knappest mulig margin.

Men hjemme i Norge peker pilene motsatt vei for Arbeiderpartiet:

I Kantars novembermåling for TV 2 får Ap en oppslutning på 19,1 prosent. Partiet er dermed under 20 prosent for annen måned på rad og faller 0,3 prosentpoeng fra oktober.

Sammenlignet med valgresultatet fra 2021 er det snakk om et fall på hele 7,2 prosentpoeng.

Ap har ikke gjort det dårligere på Kantars målinger for TV 2 siden mars 2021. Den gang ble Ap notert til 18,2 prosent.

FALLER: Statsminister Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet klarer ikke å mobilisere velgere på samme måte som søsterpartiet i Danmark. Siden valget i fjor har et stort antall velgere satt seg på gjerdet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ser frustrasjon

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng var på plass på Socialdemokraternes valgvake i København tirsdag kveld.

Hun peker på krigen i Ukraina, økende rente og prisvekst som forklaring på de dårlige tallene hjemme i Norge.

– Jeg tror det er ganske stor frustrasjon rundt det, sier Stenseng til TV 2.

– Arbeiderpartiet har styrt i ett år nå der kriser og krig har dominert den politiske debatten og også hverdagen til folk. Jeg tror det er mye av årsaken til at vi har dårlige målinger akkurat nå, at folk blir demobilisert og setter seg på gjerdet og er utålmodige fordi de opplever at hverdagen blir tøffere.

KRISETIDER: Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng trekker fram krigen i Ukraina, økende renter og prisvekst som forklaring på regjeringens svake tall på gallupen. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Når Socialdemokraterne i Danmark gjør det bedre enn Arbeiderpartiet i Norge, tror Stenseng det også har sammenheng med Mette Frederiksens håndtering av koronapandemien.

– Mette Frederiksen har styrt trygt gjennom en pandemi der svaret var å bruke mer penger for å løse de store utfordringene. Nå har vi styrt i ett år der svaret har vært motsatt. Det er kriser som rammer hardt og rammer bredt, og svaret har vært å bruke mindre penger og kutte.

PANDEMISK FORSKJELL: Statsminister Mette Frederiksen hadde makten i Danmark under koronapandemien. Det skiller henne fra Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet i Norge, påpeker Aps partisekretær Kjersti Stenseng. Her er Frederiksen og Støre på klimatoppmøtet i Glasgow i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB

Mange på gjerdet

Bakgrunnstallene fra målingen bekrefter Stensengs forklaring om at mange velgere er demobilisert.

Alt i alt har 332.000 av regjeringspartienes velgere fra 2021 satt seg på gjerdet. Samtidig har Høyre hentet 102.000 velgere fra de to regjeringspartiene, mens Arbeiderpartiet har lekket 72.000 velgere til partier til venstre for seg.

Hos regjeringspartner Senterpartiet er bare én av tre velgere fra 2021 lojale.

Senterpartiet får en oppslutning på 6,2 prosent i november, ned 0,5 prosentpoeng fra oktober. Oppslutningen om Sp er mer enn halvert siden valget i fjor.

Borgerlig flertall

Den store vinneren i novembermålingen er Høyre, som går fram 2,5 prosentpoeng til en oppslutning på 28,6 prosent.

Høyre alene er dermed større enn Arbeiderpartiet og Senterpartiet til sammen.

– Det er alltid motiverende med gode tilbakemeldinger fra folk. Det kan se ut til at den kursen Ap og Sp sammen med SV har staket ut for landet, ikke løser de utfordringene folk og bedrifter opplever eller bidrar til å skape trygghet i urolige tider, sier Jan Tore Sanner, som er parlamentarisk 2. nestleder for Høyre.

MOTIVERT: Høyres Jan Tore Sanner mener velgervandringene på gallupen er en konsekvens av at venstresiden har staket ut feil kurs for landet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Fremskrittspartiet faller derimot 2,2 prosentpoeng til 12,1 prosent, mens KrF havner under sperregrensa med 3,7 prosent (+0,2). Venstre får 4,6 prosent (+0,2).

Samlet sett får de fire borgerlige flertall med 86 mandater, mot 83 for venstresiden.