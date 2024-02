Nytt anslag: Avinor taper millioner på nye taxfree-regler

Avinor anslår at de mistet inntekter på 300 millioner kroner i 2023 som følge av at tobakkskvotene ble halvert, ifølge regjeringen.

– Effekten av endringen som ble gjort i taxfreeordningen i 2023, ble i 2022 beregnet av Avinor til 270 millioner kroner. Avinor har nå oppjustert dette tallet til 300 millioner kroner, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i et skriftlig svar til Stortinget.

Han opplyser at høyere prisstigning enn ventet i 2022 er en del av årsaken.

Det er Avinor som driver flyplassene i Norge, og etter pandemien har de slitt økonomisk.

Driften finansieres delvis av leieinntekter fra taxfreebutikkene på flyplassene, og når salget av tobakk går ned, går også leieinntektene ned.

Mindre tobakk

Fra 1. januar 2023 ble tobakkskvotene halvert, slik at man nå bare kan ta med seg 100 sigaretter eller 125 gram snus inn i landet.

Det er stortingsrepresentant Erlend Larsen fra Høyre som har stilt regjeringen spørsmål om effektene av grepet.

– Vi ser i dag hvilke konsekvenser endringene regjeringen gjorde i reglene for salg av tobakk til norske statsborgere bosatt i Norge, har fått for taxfree-salget. Kort tid inn i 2023 ble det rapportert om et markert fall i taxfree-salget generelt, noe som raskt svekket økonomien til norske lufthavner med et betydelig antall millioner, skriver han.

Vurderer å kutte én avgift

Samferdselsministeren opplyser at Avinors rentebærende gjeld utgjorde om lag 25 milliarder kroner ved utgangen av 2023, og at egenkapitalandelen er på 28,2 prosent.

Regjeringen har tatt flere grep for å berge Avinor fra konkurs. Blant annet ble lufthavnavgiftene økt med 200 millioner kroner fra 2023 til 2024.

Men dette er altså ikke nok til å dekke inn effekten av taxfree-endringene.

Samferdselsministeren har varslet andre mulige grep framover.

– Regjeringen vil blant annet vurdere å fremme forslag for Stortinget om en reduksjon i flypassasjeravgiften for å gi rom for at Avinors inntekter kan økes gjennom økte lufthavnavgifter, skriver han.