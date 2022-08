Nytt amerikansk luftangrep i Syria

US Navys Carrier Air Wing og belgisk fly av typen F-16 flyr i formasjon i retning Middelhavet den 25. juli i år. USAs president Joe Biden beordret flyangrep på mål øst i Syria den 23. august, og den 24. august fortsatte angrepene. Israelske styrker skal over tid ha angrepet de iranskstøttede grupperingene i samme område i Syria, ifølge Syriske nyhetsbyråer. Foto: CHRISTINA SEARS / US NAVY / AP PHOTO / NTB