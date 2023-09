Nykommer med brakvalg: – Det er nå vi må bevise noe

Industri- og næringspartiet (INP) jubler over god oppslutning i mandagens valg. Nå tror forsker de kan bli «skumle» om to år.

De borgerlige partiene gjorde et brakvalg, mens de rødgrønne falt fra.

Et annet og mindre kjent parti er også valgvinneren.

Nils Olav Moen (63) i Vanylven i Møre og Romsdal har en litt rusten stemme når TV 2 ringer ham tirsdag morgen.

– Det har vært mye snakk, jubel og feiring.

I den lille kommunen gjorde INP et brakvalg. Partiet er det aller største, med 19 prosent av stemmene.

HØY OPPSLUTNING: På landsbasis har Industri- og Næringspartiet fått en oppslutning på tre prosent. I Vanylven har de gjort et veldig godt valg. Her partileder Owe Ingemann Waltherzøe sammen med Nils Olav Moen. Foto: Privat

– Det føles godt, sier Moen, som også er ordførerkandidat for INP i Vanylven.

Han har vært lokalpolitiker i lang tid og sier årsaken til suksessen er å vise til hva de tidligere har fått til.

– I tillegg har vi hatt gode folk på listen.

Brakvalg

INP stilte i mange kommuner for første gang i år. På Vestlandet gjør paritet et veldig godt valg. I enkelte kommuner er partiet blant de aller største, og ellers har partiet fått en god oppslutning, opp mot ti prosent av stemmene i flere kommuner.

Partiet ligger an til å få inn 241 representanter i kommunestyrene rundt omkring i landet. INP får dermed flere representanter enn både Rødt (184) og MDG (143).



Vega kommune på Helgeland i Nordland er blant kommunene partiet hevder seg i. Med hele 28,8 prosent av stemmene er de nest størst.

– Det er vanskelig å beskrive følelsen, men det er veldig gøy at folk har troen på det vi gjør. Vi har en knallsterk liste, og vi har fått med oss mange ungdommer, sier lokallagsleder Vega, Joakim Hansen, til TV 2.

Nest størst ble også INP i Vinje kommune i Telemark med en oppslutning på 16,9 prosent. Det var ikke lokallaget forberedt på.



– Det er klart vi håpet på godt resultat, men å komme på andreplass blant listene i Vinje, det hadde vi vel ikke sett for oss, sier lokallagsleder i Vinje, Knut Erik Jordstøyl.

Lederen sier partiet har truffet en nerve hos innbyggerne i Vinje.

– På kort tid har vi satt oss grundig inn i driften av Vinje kommune, spilt på det og laget et godt program.



KLIMASKEPSIS: INP anklages for å være et klimafornektende parti. I sitt partiprogram skriver de at de ikke er et klimarealistisk, klimafornektende eller klimaskeptisk parti, like lite som det er et klimafokusert, klimahysterisk eller et klimafiksert parti. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Nasjonal medvind

INP fikk en oppslutning på 3 prosent i mandagens valg.



Yngve Flo, professor i politisk historie ved Universitetet i Bergen, peker på flere grunner til at INP nå har nasjonal medvind.

– Det er opplagt at de har truffet noe. At et helt nytt parti får denne oppslutningen er både oppsiktsvekkende og overraskende, sier han til TV 2.

Ifølge Flo er INP et protestparti.

– De tar avstand fra vanlige politikere og det politiske systemet. Samtidig hevder de at de skal være fagfolk og ikke hvem som helst kan bli politiker i partiet.

Selv om partiet gjerne blir oppfattet som populistisk, mener Flo at INP har en kjedelig framtoning.

Han sier at partiet ønsker å bli oppfattet som et seriøst parti med stor vekt på kunnskapsbasert politikk.



– Når det gjelder næringspolitikk treffer de på noen saker som har roet seg ned, som hadde mye oppmerksomhet i fjor. INP treffer en nerve gjennom kraftpolitikken deres.

Flo viser til at partiet vil verne om og utvikle Norge som energinasjon.



NYE BOMPENGEPARTIET?: Ved forrige kommunevalg gjorde Bompengepartiet en stor suksess. Partiet stilte til valg i få kommuner. Flo mener INP er et mye bredere parti og har stilt i langt flere kommuner enn Bompengepartiet gjorde. Foto: Privat

Tar INP velgere fra Arbeiderpartiet?

INP legger stor vekt på vekst og fortsatt letevirksomhet i oljeindustrien. De er imot all bygging av vindturbiner, og tillegg er partiet imot EØS-avtalen. De lover å kutte i skatter og avgifter, og vil ha slutt på at norsk kraft blir solgt videre.



Særlig i Vestlandskommuner – som er kjente for industrivirksomhet, gjør INP det svært godt.

Yngve Flo ved Universitetet i Bergen mener mange av INP sine kjernesaker appellerer til velgere fra andre store partier. Han tror spesielt Arbeiderpartiet (Ap) kan ha tapt stemmer til INP.



– I typiske industrikommuner kan det virke som INP har tatt velgerne fra Ap. Det nye partiet har en slags framtoning om at de er som Ap var en gang før, som sto industrien nær, sier Flo til TV 2.

Stian Jean Opedal Davies, fylkesordførerkandidat for Ap i Vestland fylke, er ikke fornøyd med valgresultatet.

– Hva tenker du om valgresultatet til INP?

– Jeg tror det beskriver en frustrasjon hos en del velgere. En bekymring for fremtiden. Det er noe vi må ta på alvor. Når det er sagt, så har jeg ingen tro på at INP har løsningene for det Norge står overfor i fremtiden.

Davies mener Ap har en solid industri- og næringspolitikk.

– Det må vi kommunisere fra vår side. Så har det vært krevende tider, og det vil komme krevende tider, slår han fast.

DÅRLIG VALG: Arbeiderpartiet er ikke lenger Norges største parti. Den tittelen har Erna Solberg og Høyre tatt - for første gang på 99 år. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Flere kan frykte INP ved neste valg

INP skiller seg også fra andre partier. De er åpne for å samarbeide med andre partier i enkeltsaker, men at de ikke vil binde seg.

– De skal blant annet avstå å fra å velge ordfører og byrådsledere. Samtidig vil de prøve å maksimere politisk gjennomslag. På en annen side har også partiet uttalt at de skal sitte på sidelinjen og finne sin identitet, som de anser viktig for å forme partiet, sier Flo ved Universitet i Bergen.

Men om det er en fornuftig strategi, det er forskeren usikker på.

– Velgere kan bli utålmodige og føle at de ikke får igjen for stemmen sin.

HVILKEN SIDE?: Partiet nekter å velge mellom høyre- og venstresiden. Partilederen har tidligere uttalt at de er nærmest venstresiden i noen saker, og høyresiden i andre saker. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Flo lurer på om hvorvidt INP er kommet for å bli.

– De har gjort et godt grunnarbeid og har bygget opp organisasjonen, men prøver likevel å unngå å bli et «vanlig» parti med karrierepolitikere. Det blir spennende.

Det er stortingsvalg om to år. Flo tror partiet kan gjøre det svært godt.

– Partiet har ikke stilt i alle kommuner, likevel har de gjort et godt valg. Man skal ikke se bort fra at de kommer over sperregrensen også.

Flo sier mange partiet bør frykte INP ved neste stortingsvalg.

– Den politiske miksen med vekt på tradisjonell industri, skepsisen mot klimatiltak og beskyttende kraftpolitikk vil kunne appellere til velgere som tradisjonelt stemmer på Ap og Senterpartiet og som har vært misfornøyde med regjeringen.

Flo tror også at INP appellerer til velgere som ellers ville ha stemt Frp.

– INPs gode valg demper i tilfelle Frps vekst ved dette lokalvalget.

Lokallagsleder i Vinje, Knut Erik Jordstøyl, sier det som skjer om to år, er forutsatt det som skjer nå lokalt fremover.



– Det gjelder ikke bare Vinje, men hele INP på landsbasis. Det er nå vi må bevise noe, slik at vi får med oss velgere om to år.

– Bør de andre partiene frykte dere om to år?

– Jeg liker ikke ordet frykte, men at andre parti bør samarbeide med oss, det bør de.