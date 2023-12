Nyforlovet: – Han har gått med ringen i lomma i to uker

Jula kom tidlig for artist Maria Mena (37) og Morten Kleppa (37).

Fredag 22. desember startet paret morgenen med å utveksle julegaver før Kleppa skulle hjem til jul – og da hadde han et viktig spørsmål å stille:

«Han fikk en jakke av meg og jeg fikk spørsmål om jeg ville tilbringe resten av mitt liv med han, og det var lett å svare ja ...», skrev hun på Instagram, akkompagnert av bilde av forlovelsesringen.

Rare timer

– Det har vært noen rare og fine timer. Det er fryktelig hyggelig at han har tenkt på dette, selv om jeg har tullet og hintet litt, selvfølgelig, sier Mena til TV 2 ett døgn etter frieriet.

Artisten forklarer at hun ikke har hatt behov for å gifte seg siden hun har vært gjennom prosessen én gang før, i 2012.

– Så lenge jeg og Morten uansett skal være sammen, så har jeg ikke tenkt at jeg har trengt det.

37-åringen ga Kleppa beskjed om at hun egentlig foretrakk å åpne gavene sine på julaften, men Kleppa skal ha vært svært opptatt av å tyvstarte oppakkingen to dager før.

– Han var så gira og drev og tok seg til lomma og sånn. Så kom han bort til meg, holdt opp begge knyttnevene og sa: «Hvilken hånd»?. Så valgte jeg den med ringen, også spurte han: «Skal vi gifte oss?», forteller en gledesstrålende Maria Mena.

– I ekte Morten-ånd skulle han gjøre dette rett før han skulle på jobb og deretter hjem til jul. Jeg tror jeg sa «kødder du?» litt for mange ganger.

– Men jeg endte med å si «selvfølgelig». For vi kunne ha ruslet bort til rådhuset med én gang for min del, røper Mena til TV 2.

Artisten forteller at paret har vært veldig samkjørte om at de skal være sammen livet ut, men at forloveden hennes skal ha sagt at hvis han eventuelt skulle fridd, så ville det være på en måte hun ikke forventet.

Sandnes-jul

Forlovelsesringen med hjerteformet sten er ikke fra hvor som helst: den er laget av norske Libelula Jewellry, som er Menas favorittmerke.

MORTEN OG MARIA: Paret har vært sammen i tre år, og nå er planen å fortsette livet ut. Foto: Privat

Og Kleppa har vært forberedt en liten stund – ifølge Mena har han nemlig hatt forlovelsesringen «i lomma» i rundt to uker.

– Men han var opptatt av å ikke fri på selve julaften eller nyttårsaften. Han ville det bare skulle være oss to til stede.

37-åringen forteller at paret ikke har gjort seg så mange tanker om selve bryllupet, all den tid de ikke har fått være sammen i mange minutter før Kleppa måtte reise.

– Vi må bare sette oss ned og planlegge, rett og slett. Det blir spennende. Det viktigste er at det er overskudd til det. Forrige gang burde jeg bedt om mer hjelp, og delegert mer, sier artisten – og sikter til sitt første bryllup.

En eventuell bryllupsdato er ikke satt, men Mena tror det «blir en stund til».

Kjolefantasi

Én ting har artisten rukket å fantasere om før bryllupet, og ideen innebærer mange kjoledesignere.

– Jeg skal ha så mange kjoler som du aldri noen gang har sett! Tenk Lady Gaga under Met-gallaen, sier hun med et lurt smil og sikter til da den verdenskjente popartisten i 2019 stilte på den kjente gallaen med én gigantisk, sjokkrosa kjole – som skjulte ytterligere tre antrekk under.

ÉN KJOLE – FIRE ANTREKK: Det er vanskelig nok å planlegge ett gallaantrekk, men Lady Gaga gikk like greit for hele fire «looks» på Met-gallaen i New York i 2019. Foto: Charles Sykes / AP

På julaften reiser Mena etter forloveden sin, og skal feire jul med svigers i Sandnes.

Hun tror svigerfamilien var skeptiske til henne, og at de tenkte: «Hvem er denne dama, denne kjendisen som kommer inn og har huka tak i ham?».



– For Morten er jo minstemann og godgutten i familien. Det har vært fint at de ikke ble overveldet over at det var en kjent person han ble sammen med. Det var mer sånn at jeg måtte bevise at jeg var verdig Morten, da.

– Hva er det med Morten som gjør at du vil «put a ring on it», da?

– Du må nesten ha møtt ham for å forstå det. Han er det beste mennesket i verden, «the yin to my yang». Han er så trygg på seg selv, og stødig i forhold til meg. Leken, morsom og klok, sier Mena om forloveden.

«Prinsessen ingen kunne målbinde»

Paret møttes tidlig i 2020. Mena har i et intervju med Klikk.no fortalt at de først møttes på et bakgårdssalg, og at Kleppa etter hvert begynte å sende henne meldinger.



To uker etter deres første date, flyttet Kleppa inn til artisten – omtrent samtidig som Norge stengte ned på grunn av koronapandemien.

– Da jeg skjønte at vi kunne risikere å bli sittende inne i leiligheten i ukevis, gikk jeg innom polet også – så kunne vi i hvert fall kose oss imens. Vi var så forelska, og vi omfavnet den tiden alene, fortalte 37-åringen til nettstedet.

I et tidligere intervju med TV 2 har artisten forklart at hun på et tidspunkt var «verdens vanskeligste å komme inn på», og at hun var «prinsessen ingen kunne målbinde». Ikke hadde hun ventet at hun og Kleppa skulle ende opp som et par heller.

– Han kom inn som en venn. Jeg var helt sikker på at jeg hadde fått en ny kompis. Jeg hadde aldri sluppet ham til innenfor dørene mine, hvis han ikke lata som han bare skulle være kompis, sa hun den gang.

