Nye vegar og høgare fart: Desse vegane opnar i 2024

I TUNNEL: E39 skal ikkje lenger gå rett over gardstuna på strekninga mellom Vadheim og Førde i Sogn og Fjordane. Foto: Statens vegvesen

TV 2 har bedt Statens vegvesen og Nye Veier om ei oversikt over større vegprosjekt som blir ferdigstilt i løpet av neste år.

Tilbake har vi fått ei liste med to milliardprosjekt og fleire utbyggingar i hundremillionarsklassen.

Det er i all hovudsak snakk om omfattande «flikking» av eksisterande vegtrasear som har blitt utdaterte.

Fleire ulike utbetringar på til dømes E6 gir raskare og tryggare reiseveg for dei som køyrer mellom nord og sør i landet vårt.

RETT FRAM: Ny E6 i Trøndelag skjærer seg rett gjennom gamal trasè. Foto: Statens vegvesen

Samstundes er dette vegutbyggingar som også forsyner seg meir av urørte naturområde.

Milliardprosjekt og trafikkauke

Vi byrjar lengst nord på Vestlandet. Det er her den største og dyraste vegutbygginga har opning i 2024, ifølge oversikta Vegvesenet har gitt til TV 2.

Mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune bygger Vegvesenet 9,3 kilometer med ny E39. Planen er å opne den nye 2/3-feltvegen i løpet av første halvår 2024.

Her blir det midtdelarar, ingen avkøyrsler og fartsgrense på 90 km/t. Vegen erstattar ein smal europaveg som hadde heile 95 avkøyrsler.

Utbygginga har ei styringsramme på 1,555 milliardar kroner (2022-kroner). Bompengestasjonar er på veg opp.

Sjølv om trafikkforholda er venta å bli langt betre og tryggare, reknar Vegvesenet med kraftig trafikkauke her.

Dette som følgjer av opninga av det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i 2025.

Utbygging av ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde. Foto: Statens vegvesen

Også langt nord i Noreg opnar det ein etterlengta utbetring av ein viktig europaveg. Dette gjeld E6 over Kvænangsfjellet mellom Nordreisa og Kvænangen kommunar.

Fjellovergangen i Troms og Finnmark er på 25 kilometer og er ofte stengd på vinteren grunna skredfare og sterk vind. Det får store konsekvensar ved stenging, fordi vegen over Kvænangsfjellet er einaste veg mellom Troms og Finnmark og resten av landet.

Den alternative omkøyringsvegen er på nesten 700 kilometer gjennom Finland, ifølge Nye Veier som bygger ny europaveg her.

Den nye Kvænangsfjelltunnelen, på 3,4 kilometer, opna faktisk 15. desember i fjor.

På seinsommaren/hausten 2024 er planen å opne resten av den nye strekninga, som mellom anna inkluderer ein ny tunnel til. Prislappen er på cirka 1,25 milliardar kroner pluss moms.

NY TUNNEL: Kvænangsfjelltunnelen opna for trafikk no i desember. På seinsommaren er det planlagd opning av resten av milliardprosjektet på E6 i nord. Foto: Statens vegvesen

«Flikkar» seg til høgre fart

Vi skal bevege oss ein god del lenger sør i landet igjen. Nemleg tilbake til E39 på Vestlandet.

Diskusjonen rasar om gigantprosjekt på fleire store fjordkryssingar på kyststamvegen. Samstundes skjer det små og mellomstore forbetringar der europavegen i årevis ikkje har hatt gul stripe.

Særleg i Sogn og Fjordane har det blitt gjort fleire grep dei siste åra. I februar opnar nok ein ny snarveg på E39 mellom Lavik og Førde.



Mellom Myrmel og Lunde i Gaular kommune har det i årevis vore svingete og svært trongt på ei lita strekke av E39.

Gul midtstripe har du vore nøydd til å sjå langt etter. No blir flaskehalsen nokre kilometer sør for Førde pensjonert.

Frå 6. februar 2024 kan du praktisk tala køyre rett fram gjennom landskapet, når ny tunnel og ny trase på totalt 4 kilometer opnar. Den nye tunnelen er på 1 kilometer lengd. Utbetringa kosta 305 millionar kroner (2021-kroner).

Ny E39 på strekninga mellom Vadheim og Førde i Sogn og Fjordane. Foto: Statens vegvesen

På E6 vil også bilistane i Trøndelag og Nordland merke fleire utbetringar i løpet av 2024. Vegprosjektet Fjerdingen-Grøndalselv i Namdalen er ein del av det større utbetringsprosjektet på E6 mellom Grong i Trøndelag og fylkesgrensa til Nordland fylke.



Målet er å opne heile delstrekningen før sommarferien. Delar av utbetringane er allereie i bruk.

Men totalt vil Fjerdingen-Grøndalselv få 12 kilometer med ny E6. Det blir slakare svingar, mindre stigningar og vegbreidde på ni meter, lovar Vegvesenet.

Dermed kan strekningen skiltast for ei fartsgrense på 90 km/t. Kostnaden er 450 millionar i 2018-kroner.

Ny E6-trasè i Trøndelag opnar i løpet av 2024. Foto: Statens vegvesen

Det same gjeld for prosjektet litt lenger nord på E6, frå Trøndelag grense til Lille Majavatn.

Her kjem 9,6 kilometer med ny europaveg og det blir også tilrettelagd for 90 km/t fartsgrense. Den nye veglinja for E6 skal i dette området stort sett gå i «jomfrueleg terreng», som Vegvesenet omtalar det som. Altså skal vegen gå utanfor dagens europaveg.

Utbetringa kostar 642 millionar kroner og vil etter planen opne i oktober 2024.

FYLLING: Ny veg mellom Trøndelag grense og Lille Majavatn på E6. Foto: Vebjørn Valåmo/Statens vegvesen

I kilometer går den kortaste vegen mellom Oslo og Trondheim på riksveg 3 gjennom Østerdalen. Den har fått fleire utbetringar sidan 2016.

Men det gjenstår framleis fleire prosjekt for den viktigaste transportåra for næringstrafikken mellom dei to storbyane.

Eitt av dei har truleg opning til hausten 2024.

I Tynset kommune blir det bygd ny bru over Tunna, og dessutan tre kilometer med ny riksveg på den vestlege delen av elva.

Dagens veg blir omklassifisert til fylkesveg og dagens Tunna bru blir riven. Arbeidet starta våren 2022.

OVER ELVA: Arbeid med nye Tunna bru på riksveg 3. Foto: Statens vegvesen

Så til eit bynært prosjekt som også gagnar dei på to hjul.

Aust for Kristiansand sentrum er ein i gang med utbetring av riksveg 41 frå Timeneskrysset og nordover til Hamresanden.



Her blir det også ny og trygg gang- og sykkelveg. Det sikrar samanhengande veg for gåande og syklande heilt frå Hamresanden og inn til sentrum av Kristiansand.

For bilistane blir det breiare veg og midtrekkverk. På Timenes vil eksisterande rundkøyringar bli utvida.

Utbygginga er ein del av prosjektet på riksveg 41 mellom Timenes og Kjevik, men heile strekket er ikkje fullfinansiert for utbygging enno.

Utbygging av ny veg og gang/sykkelveg mellom Hamresanden og Timenes aust for Kristiansand. Foto: Statens vegvesen