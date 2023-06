Nye undersøkelser i Tengs-saken: – Kan få stor betydning

I begynnelsen av februar ble Johny Vassbakk (52) dømt til 17 års fengsel.

Haugaland og Sunnhordland tingrett mener det er bevist utover enhver rimelig at det var han som drepte Birgitte Tengs (17) i 1995.

Det er han og hans forsvarere helt uenige i, og rett over sommeren begynner ankeforhandlingen i Gulating lagmannsrett i Stavanger.

Denne rettssaken kommer til å bli annerledes enn den forrige på flere punkter, ifølge den ene av Vassbakks to forsvarere, advokat Stian Kristensen.

– Men mye vil naturligvis bli likt, fordi det eneste som finnes er ett funn av et Y-kromosom i en dårlig prøve på strømpebuksa. Det er fremdeles der slaget vil stå, sier han.

BETENKT: Johny Vassbakks forsvarer, Stian Kristensen, er ikke overbevist over tingrettens konklusjoner. Nå forbereder han seg til omkamp om bevisene. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Flere nye momenter

Advokaten trekker frem tre momenter som blir sentrale for deres del under omkampen, som etter planen starter opp den 4. september:

Nye undersøkelser av avdødes strømpebukse på rettsmedisinsk institutt i Nederland (NFI).

Bistand fra den nederlandske DNA-eksperten Ate Kloosterman.

Undersøkelser av et håndavtrykk på strømpebuksa.

– Vi har hele tiden vært opptatt av at saken blir best mulig opplyst. Det er bakgrunnen for at vi har ønsket disse undersøkelsene, sier Kristensen.

OFFER: Birgitte Tengs (17) ble drept på Karmøy i 1995. Foto: Privat

Han er imidlertid forsiktig med å spekulere i utfallet av analysene som nå gjøres.

– Om det er mulig å finne noe 28 år etter handlingen, det er ekspertene best egnet til å svare på. Men vi registrerer at påtalemyndigheten har samtykket til at det nederlandske laboratoriet skal gjennomføre disse undersøkelsene, sier han.

– Burde åpenbart vært gjort

I forkant av hovedforhandlingen i fjor ba forsvarerne om at strømpebuksa skulle sendes ut av landet for undersøkelser.

Påtalemyndigheten mente imidlertid dette var etterforskningsskritt som allerede var ivaretatt.

I forrige uke meldte Aftenbladet at det likevel skal gjøres, og at strømpebuksa befinner seg på NFI.

Kristensen er kritisk til at dette ikke ble gjort før saken kom opp for tingretten.

DOMMERE: De fem dommerne under tingrettsbehandlingen, men rettens administrator Arne Vikse (i midten) i spissen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Det burde helt åpenbart vært gjort, slik at tingretten hadde hatt de opplysningene som eventuelt kommer ut av dette. Det er også viktig å huske på at ingen funn også har bevisverdi, sier han.

Tviler på utfallet

Det er statsadvokat Thale Thomseth ved Rogaland statsadvokatembeter som skal føre saken for påtalemyndighetens side, på samme måte som i tingretten.

– Det er viktig for oss å understreke at hele strømpebuksa er grundig undersøkt for DNA tidligere, også det området som skal undersøkes på ny, sier Thomseth.

AKTOR: Statsadvokat Thale Thomseth skal føre saken i retten for påtalemyndigheten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Statsadvokaten sier hun ikke har noe «reelt håp om at nye undersøkelser vil tilføre saken noe nytt».

– Vi gjør undersøkelsene likevel, fordi opplysninger som fremkom under hovedforhandlingen i tingretten, satte dette på spissen og fordi de sakkyndige ikke kan utelukke at nye undersøkelser kan gi flere svar i saken, sier hun.

Hyrer inn nederlandsk ekspertise

I tillegg til dette har domstolen besluttet at Kristensen og hans kollega Stian Trones Bråstein innvilges inntil 50 timers bistand fra den nederlandske DNA-eksperten Ate Kloosterman.

Trioen skal ha et forberedende møte enten i Nederland eller i Stavanger i forkant av ankesaken, opplyser Kristensen.

– Primært handler det om å styrke vår egen forståelse når det gjelder DNA-teknologiens muligheter og begrensninger. Det handler også om konkrete uttalelser knyttet til saken, sier han.

TILTALT: Johny Vassbakk ble domfelt i tingretten, men anket til lagmannsretten. I september skal saken behandles. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi har selvsagt ingen innvendinger mot at forsvarerne har fått sin egen DNA-ekspert. Vi kan godt forstå behovet med tanke på sakens karakter og bevisbildet. I denne saken er DNA-beviset mer krevende og komplekst enn i andre saker. Så vi synes dette er positivt, sier statsadvokat Thomseth.

Håndavtrykket på strømpebuksa

Et tredje moment som dukket opp under rettssaken i Haugesund i fjor høst og vinter, var blodspor som er forenlige med det som kan være et komplett håndavtrykk på det ene låret på strømpebuksa, og som ifølge rettens aktører kan stamme fra en gjerningsperson.

I dommen fra tingretten heter det at det «fremstår klart å være avsatt av gjerningsmannen i forbindelse med overgrepet».

Retten mener «plasseringen av merkene og herunder «gripe»-retningen» tilsier at avtrykket ikke kan være avsatt av drapsofferet selv.



ÅSTED: Birgitte Tengs ble funnet drept langs denne veien, på Karmøy i Rogaland. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Under Kristensens prosedyre i tingretten trakk han frem at politiet burde ha testet håndavtrykket opp mot størrelsen på hans klients hånd.

– Jeg kan selvfølgelig påpeke at det er utrolig og uforståelig at påtalemyndigheten eller politiet ikke har sett dette før. Dette må det jo arbeides videre med. Det er en fair sjanse for at en finner noe i disse håndavtrykkene, sa Kristensen under prosedyren.



Har målt Vassbakks hånd



Nå bekrefter advokaten at det har blitt gjort en slik måling av Vassbakks hånd.

– Hvis en legger påtalemyndighetens premiss til grunn, at håndavtrykket er avsatt av en gjerningsperson, og at en finner noe i dette – så vil det etter vår mening kunne få stor betydning, sier han.

I tingrettens 101 sider lange dom blir dette diskutert, men det konkluderes med at «ytterligere undersøkelser av håndavtrykket på strømpebuksen ikke er egnet til tilføre saken opplysninger av betydning».

SENTRAL: Avdødes strømpebukse blir sentral når saken igjen skal opp for retten. Foto: Politiet

Videre pekes det på at strømpebuksa er elastisk og at avtrykket ikke er et fullstendig håndavtrykk.

«En sammenligning med tiltaltes håndflater ville uansett slik retten ser det mest sannsynlig ha gitt et usikkert resultat», skriver fagdommerne Arne Vikse og Signe M. Lundegård.

– Ikke egnet til å utelukke

Advokat Kristensen er kritisk til fagdommernes konklusjoner.

– Jeg er ikke nødvendigvis enig i dette, fordi man har referansepunkter med blodige fingre på låret til avdøde. Hvis en undersøkelse skulle vise at det åpenbart ikke kan være vår klients hånd, så er det etter vårt syn relevant, sier Kristensen.

SITTER HER: Johny Vassbakk sitter fengslet på Åna i Rogaland Foto: Kristian Myhre / TV 2

Statsadvokat Thomseth opplyser at de har iverksatt undersøkelser av håndavtrykket fordi forsvarene har begjært dette.

– Vi har imidlertid vært tydelige på at slike undersøkelser ikke er egnet til å utelukke tiltalte som rett gjerningsmann eller bekrefte at han er det. Nettopp det er årsaken til at vi ikke har gjort slike undersøkelser tidligere, sier Thomseth.

– Selvfølgelig preget



Det er nå snart to år siden Vassbakk ble pågrepet mens han var på en bobilferie på Sørlandet.

Siden da har han sittet i politiets varetekt.

Ifølge Kristensen ser 52-åringen frem til å komme i gang med rettssaken.

– Han er selvfølgelig preget av å ha vært i varetekt i nesten to år. Én ting er frihetsberøvelsen, som han opplever som vanskelig. Han er også preget av usikkerheten, så han ser frem til å komme i gang med ankeforhandlingen, sier Kristensen.