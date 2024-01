Nye tall vekker oppsikt:

PÅVIRKET: Mange syns jobben tapper dem for energi i så stor grad at det går utover privatlivet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Av alle som jobber i Norge, opplever nesten én av tre at jobben tar så mye tid eller energi at det går utover privatlivet.

Samtidig opplever nesten én av fire at det forventes at man skal være tilgjengelig for jobbhenvendelser i fritiden.

Det viser ferske tall som ble publisert av SSB tirsdag.

Lærere skiller seg ut



Tallene kommer fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2022.

Lærere og andre i undervisningsyrker skiller seg ut i statistikken. Hele 45 prosent av dem svarer at arbeidet går utover privatlivet ukentlig eller oftere.



– Dette er urovekkende tall, sier leder av Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll.

Han forteller at norske lærere har fått et langt høyere arbeidspress, og langt flere oppgaver de siste årene.

Selv om han er bekymret, er han derfor ikke overrasket over at lærerne skiller seg ut.

– Dette er en medvirkende årsak til lærerkrisen vi står i. Færre vil bli lærere og flere søker seg bort fra yrket, sier han.

BEKYMRET: Utdanningsforbundets leder Geir Røsvoll. Foto: Stig Weston

Lærere er en yrkesgruppe hvor mange jobber hjemmefra utenom vanlig arbeidstid.

– Det har aldri vært en 8-16-jobb, men vi får meldinger fra våre medlemmer om at de opplever mer ansvar og høyere forventninger til hva de skal gjøre, sier Røsvoll.

Han forteller at mange lærere tar med seg bekymringer om elevene sine med seg hjem. Lærere blir nemlig ofte involvert når barn ikke har det bra.

– Det er en stor emosjonell belastning som vi ikke snakker så mye om. Det må bli mer åpenhet om dette, legger han til.

Røsvoll mener styresmaktene på både nasjonalt og lokalt nivå må ta denne statistikken på alvor, og legge til rette for at lærerne rundt i landet klarer jobben sin.

Forskjell på kvinner og menn

Uavhengig av yrker er det forskjeller mellom hva norske kvinner og menn opplever.



Kvinner opplever oftere enn menn at jobben går utover privatlivet. 35 prosent blant kvinner opplever dette, mot 28 prosent blant menn.

Men langt flere menn enn kvinner opplever at de må være tilgjengelig for jobbhenvendelser i fritiden.

27 prosent av menn opplever dette, mens 19 prosent av kvinner gjør det samme.

– Det kan tenkes å henge sammen med at menn er overrepresentert i yrker der mange opplever at det forventes at man er tilgjengelig utenom arbeidstid, som ledere, jordbrukere og sikkerhetsarbeider. Kvinner er overrepresentert i yrker som mange opplever at går utover privatlivet, som i medisinske yrker, pleie- og omsorgsyrker og i undervisningsyrker, sier Ingrid Haugland, førstekonsulent i Statistisk sentralbyrå.

– Ikke overrasket

Psykolog Charlotte Mjelde jobber mye med småbarnsforeldre og hvordan de opplever å koordinere jobb med foreldrerollen.



Hun er ikke overrasket over tallene som kommer fram i undersøkelsen.

– Jeg syns dette stemmer godt med det de foreldrene jeg snakker med forteller meg, sier hun.

PSYKOLOG: Charlotte Mjelde mener arbeidslivet ikke er forenelig med foreldrelivet for mange. Foto: Karina Lange

Mjelde forteller at mange foreldre vil tilbringe mer tid med barna sine, men at mange føler jobber stiller krav som ikke er forenelig med det å ha barn.

– Jobbtidene kan for eksempel krasje med levering og henting i barnehagen. Og mange kvinner sier det er vanskelig å få ammefri, selv om det er en lovfestet rett, sier psykologen.

Mange foreldre Mjelde snakker med ønsker mer fleksibilitet i hverdagen.

Hun oppfordrer folk som kjenner seg igjen i denne statistikken til å snakke med sjefen sin.

– Opprett en dialog om hva du trenger. Det er lønnsomt for arbeidsgiver også å tilrettelegge for de ansatte.

Stress og utbrenthet

Mjelde forteller at det er viktig å kunne skille mellom jobb og fritid. Hvis linjene viskes ut, kan det prege den mentale helsen.

– Det fører til stress, eller at man blir utbrent. Den mentale belastningen er stor.

Psykologen kjenner seg også igjen i hvilke yrker som skiller seg ut i SSB-statistikken.

– Utbrenthet og stress er overrepresentert blant omsorgsyrkene. Lærere, barnehagepedagoger, sykepleiere og ellers i helsevesenet. Her finner vi mange kvinner og mødre. De har størst belastning, sier hun.

Mjelde slår et slag for et mer familievennlig arbeidsliv i Norge. Hun mener denne statistikken bekrefter behovet for mer fleksibilitet i jobben, særlig for foreldre.

– Jeg støtter for eksempel sekstimersdager i barnehagene. Det ville gjort de ansatte mer uthvilte og mer rustet til å gjøre jobben sin. Det koster en del å gjøre endringene, men det vil lønne seg på sikt.