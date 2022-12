Nye tall skremmer UP-sjefen

Sjåføren i videoen over kjørte i svært høy hastighet med en promille på nærmere 2. En ny rapport fra UP viser en dramatisk økning i andelen som kjører i i alkoholpåvirket tilstand.

– Jeg var på vei hjem fra en kamerat, og inn i et kryss kom en bil fra venstre i 80-90 kilometer i timen. Den kjørte rett i sjåførsida mi, sier Geir Waldeland til TV 2.

Personen som kjørte bilen den skjebnesvangre kvelden på Skiptvet i 2010, hadde en promille på 1,1. De som fant Waldeland trodde ikke han kom til å overleve.

– De har fortalt at døra på sjåførsiden var revet av, og at jeg hang ut av døråpningen etter bilbeltet.

På grunn av bilulykken har Waldeland fått en alvorlig hjerneskade, i tillegg til å ha mistet sidesynet på begge øynene, en knust hofte og indre blødninger.

– Noe av det jeg har slitt mest med etter ulykken er hukommelsen. Jeg husker ingen ting fra ulykkeskvelden i det hele tatt, jeg har bare blitt fortalt at jeg var på besøk hos en kompis, sier han til TV 2.

– Men jeg vet at det var her jeg avslutta min siste kjøretur, og var relativ nær å avslutte livet også.

HUKOMMELSESTAP: Geir Waldeland sliter med hukommelsen på grunn av hjerneskaden han fikk etter ulykken. Han husker ingenting fra ulykkeskvelden. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Dyster utvikling

Nå frykter sjefen for Utrykningspolitiet (UP) at flere skal havne i ulykker som den som rammet Waldeland.

– Det er svært alvorlig og foruroligende at stadig flere kjører med promille, sier UP-sjef Knut Smedsrud til TV 2.

De nedslående tallene kommer frem i en fersk rapport fra UP. I perioden april til september gjennomførte de veikantundersøkelsen «KUPP» - Kjøring uten promillepåvirkning.



25.000 sjåfører er kontrollert.

UP-SJEF: Knut Smedsrud er svært bekymret for utviklingen når det gjelder ruskjøring. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

UP mener utviklingen er dramatisk sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2019:

Snittet i undersøkelsen viser at tre av 1000 sjåfører kjørte med alkoholpromille. Dette er nesten en dobling sammenlignet med 2019-tallene.

Langt flere setter seg bak rattet og kjører i ruspåvirket tilstand om morgenen lørdag og søndag.

Tallene viser at andelen sjåfører påvirket av alkohol øker mest i UP-distriktene i Øst, Vest og Nord.

Kontrollene avdekker også at langt flere kjører alkoholpåvirket på veier med høy fartsgrense enn tidligere.

25.000 sjekket

– Det er en dobling av kjøring i alkoholpåvirket tilstand tidlig morgen og formiddag lørdag og søndag. Dette er typisk dagen derpå-promille, sier Smedsrud.

Nærmere 25.000 sjåfører ble kontrollert ut fra et forhåndsbestemt mønster i fem UP-distrikt, blant annet fordelt på ukedag, tidspunkt og fartssoner. Tallene er vektet mot trafikkmengden.

– Hensikten med undersøkelsen er å måle omfang av alkoholpåvirket kjøring på norske veier, opplyser UP-sjefen.

Selv om denne undersøkelsen er rettet kun mot alkohol, kjører mange også påvirket av narkotika og legemidler.

– Det som gjør oss ganske urolig er at tallene i KUPP-undersøkelsen stemmer overens med ruskjøring totalt sett. Vi kommer til å passere 10.000 anmeldelser for ruskjøring inneværende år. Det er første gang vi har et så høyt tall, sier Smedsrud.

UP-KONTROLL: 138 sjåfører ble kontrollert for rus i kontrollen på fylkesvei 308 i Tønsberg torsdag. Alle var edru. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kraftig økning

Fra januar til og med november økte antall anmeldelser for ruskjøring med over 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Nå var fjoråret spesielt med færre kontroller på grunn av korona. Men vi får uansett en stor økning sammenlignet med 2019, kanskje opp mot 15 prosent, antyder UP-sjefen.

UP-sjefen har tatt turen ut fra kontoret og møter patruljer som er ute på kontroll på fylkesvei 308 i Tønsberg. Smedsrud kan ikke få understreket nok viktigheten av å være edru bak rattet.

Slik straffes ruskjøring: I utgangspunktet får du bot hvis promillen er mellom 0,2 - 0,5 promille, betinget fengsel hvis promillen er mellom 0,5 og 1,2 og ubetinget fengsel dersom promillen er over 1,2.

I tillegg får du en bot som tilsvarer 1,5 ganger din brutto lønn og du mister førreretten i 1 til 2 år.

– Ruskjøring er farlig! Ulykkesstatistikken går opp med flere tiltalls ganger i forhold til å kjøre i edru tilstand, minner Smedsrud om.

Statistikken forteller om alvoret: De siste årene har i underkant av 25 prosent av dødsulykkene vært ruskjøringsulykker

Smedsrud legger til:

– En ruspåvirket sjåfør utsetter ikke bare seg selv, men også andre trafikanter for stor fare, understreker UP-sjefen.

Mandag starter UP sin nasjonale aksjonsuke mot ruskjøring og sjansen for at du blir stanset og kontrollert, er svært stor.

SKIKKELIG BLÅSER: Jan Otto Andreassen måtte blåse og var helt edru da han ble stoppet i UP-kontroll i nærheten av legevakta i Tønsberg torsdag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

La bilen stå

– Særlig fokus på alkohol har med å gjøre at vi nå er inne i julebordsesongen. Da vet vi at det konsumeres mer alkohol og det er naturlig å ha fokus på dette. Men vi vet at all type ruskjøring er farlig, så vi sjekker for både narkotika, legemidler og alkohol, sier Knut Smedsrud.

Han ber alle som skal på festligheter i førjulstiden om å la bilen stå, hvis de skal drikke alkohol. Det gjelder også «dagen derpå».

– En viktig huskeregel «dagen derpå»: Hvis du er usikker på om du har promille eller ikke, er det sikkert at du ikke skal kjøre, sier Smedsrud.

– Trist

Geir Waldeland er overrasket over den nye undersøkelsen, og sier han trodde at folk visste bedre enn å sette seg bak rattet nå man er ruset.

– Det er trist og rystende å høre at det har vært en økning. Jeg hadde trodd at det var en reduksjon, i og med at folk vet mer og mer om risikoen ved det.

TRIST: Geir Waldeland er overrasket over undersøkelsen, og trodde folk visste bedre enn å sette seg bak rattet i ruset tilstand. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Han håper at hans historie kan bidra til at folk forstår hvor stor risikoen er.

– Med den erfaringen jeg har på grunn av det jeg har vært igjennom, er det irriterende å tenke på de som gjør noe sånt som dette. Har du tilstrekkelig med vett og fornuft, så setter du deg ikke inn i bilen ruset, uansett.