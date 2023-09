Nye sykdomsfunn gir håp: – Milepæl

Sykdommen har lenge vært et mysterium.

Forskerne vet ikke med sikkerhet hvorfor noen får senfølger etter korona, eller hvor lenge symptomene vil vare. Samtidig sliter legene med å stille en diagnose.



Nå gir en internasjonal studie, publisert i anerkjente Nature, nytt håp til pasientgruppen.

Forskerne bak studien mener at long covid kan påvises gjennom en blodprøve.

– Denne studien er den første til å bevise at long covid faktisk er en biologisk sykdom, sier sjefsforsker og professor ved Icahn School of Medicine i New York, David Putrino, til NBC News.

SYKE: Millioner av mennesker verden over ble smittet av korona. Men for noen har sykdommen aldri sluppet taket. Foto: Graham Hughes / The Canadian Press

Uvanlig blodfunn

I studien har forskerne sammenlignet blodprøvene til 268 personer.

Noen hadde covid, men var blitt helt friske. Andre hadde aldri vært smittet, mens resten hadde pågående symptomer på long covid, minst fire måneder etter infeksjonen.

Ifølge studien var det flere ting som skilte seg ut ved blodet til personene som hadde symptomer på long covid.

Et av de mest sentrale funnene var at long covid-pasienter hadde en tendens til å ha betydelig lavere nivåer av et hormon kalt kortisol.

– En av hovedfunksjonene til dette hormonet er å få folk til å føle seg våkne. Lavt nivå av kortisol kan derfor bidra til å forklare hvorfor mange mennesker med long covid føler seg utmattet, sier Putrino.

FHI: – Interessant

Mellom 10 og 20 prosent av alle som får korona, sliter med langtidssymptomer i etterkant, ifølge studier.



Bare i Europa er det anslått at mer enn 17 millioner personer har hatt long covid i løpet av de første to årene av pandemien, skriver Verdens helseorganisasjon (WHO).

Har du et tips? Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken, eller tips til andre saker vi bør se på? Ta kontakt på helse@tv2.no

Forskningssjef i Folkehelseinstituttet (FHI), Signe Flottorp, sier til TV 2 at dette er en interessant, men liten studie.

– Flere andre studier av senfølger etter covid-19, men også etter andre infeksjoner, har gjort liknende funn. For at kunnskapen eventuelt kan bidra til å utvikle biomarkører for tilstanden, trenger vi flere studier og mer kunnskap, sier hun.

– Flere brikker i puslespillet

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, mener den nye studien kan være viktig.

– Denne studien gir noen svar, men er ikke tilstrekkelig alene. Derfor håper vi på flere nye studier innen flere medisinske fagfelt i tiden fremover som kan bidra til at flere brikker i puslespillet faller på plass.

TRENGER MER: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier denne studien kan være viktig, men understreker at den er relativt liten. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Foreløpig kjenner vi bare noen få av brikkene og vet ikke helt hvor de skal plasseres.

TV 2 har det siste året snakket med mange mennesker som har senfølger etter korona. Felles for de fleste er at de har slitt med å bli trodd i møte med helsevesenet.

– Milepæl

Styreleder i Norsk covidforening, Brita Scheid Bjørnstad, mener disse funnene er et stort gjennombrudd.

– Når våre medlemmer opplever at de ikke bli tatt på alvor, så er det veldig viktig at det her er gjort funn i blodprøver som viser avvik i forhold til andre, og det viser at vi er syke, sier hun.

Scheid Bjørnstad mener studien er en av mange som viser at long covid er en sykdom med fysiologisk årsak.

– Nature-artikkelen vitner om at en long covid pasient i fremtiden kan gå til legen og ta relevante blodprøver. Og når man vet hva som er galt, så er det også mulig å finne behandlinger.

LITE HJELP: Brita Scheid Bjørnstad sier at mange covid-pasienter opplever at det er vanskelig å få hjelp hos legene. Foto: Marte Christensen / TV 2

Scheid Bjørnstad mener det er helt avgjørende dersom det vil være mulig for legene å stille en long covid-diagnose.

– Det gir håp til alle de titusener av nordmenn, som hver eneste dag sliter med senfølger av covid-19. At vi kan være så nærme en blodprøve, er en milepæl, sier hun.

Bekrefter mistanken

Rostrup Nakstad sier at denne studien bekrefter mistanken om at immunsystemet aktiveres på unormale måter, og i lang tid etter første infeksjon hos noen personer.

– Utfordringen er at de mer enn 200 symptomene som er assosiert med long covid også kan skyldes helt andre ting og ofte forekommer uavhengig av covid-19, sier han.

Han understreker derfor viktigheten av at det gjøres flere studier.

FHI sier at det foreløpig ikke er mulig å si noe om når en eventuell blodprøve for å fastslå en long covid-diagnose kan tas i bruk.