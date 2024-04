Nye prognoser: Høyere lønn utsetter rentekuttet

Samtidig tror DNB Markets nå at årets lønnsoppgjør vil gi en tykkere lommebok enn tidligere.

Utsiktene til norsk økonomi er bedret etter et høyt lønnsoppgjør, skriver DNB Markets i en ny rapport.

Men det er ikke utelukkende gode nyheter for nordmenn flest. Fordi sammen med en svekket krone kan det bli vanskeligere å knekke prisveksten.

Dermed tror DNB Markets at det høye rentenivået kan vedvare lenger.

Justerer kraftig ned

I disse dager pågår fremdeles lønnsoppgjøret for hundretusenvis av nordmenn. Rammene for lønnsoppgjøret er imidlertid lagt av frontfaget.

Frontfaget, som altså er industribedrifter som er utsatt for konkurranse fra utlandet, er først ut til å forhandle lønnen. Det de ender med der legger rammene for lønnsoppgjørene i andre bransjer, det er det som kalles frontfagsmodellen.

– Vi har fått et lønnsoppgjør som ble ganske bra. Hvis vi får litt lavere prisvekst og litt høyere lønnsvekst, gir det økt kjøpskraft, sier analytiker Oddmund Berg i DNB Markets.



AVVENTER: Oddmund Berg i DNB Markets tror ikke Norges Bank setter ned renten før i desember. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Tidligere i april ble Norsk Industri og Fellesforbundet enige om et lønnsoppgjør på 5,2 prosent i frontfaget.

– Med 5,2 prosent i lønnsoppgjør, tror vi Norges Bank vil ende på å avvente til desember før de føler seg trygge på at det er rett å kutte, sier Berg.

Da vil renten bli værende på 4,5 prosent også utover høsten.

Samtidig justerer Berg og økonomene i DNB kraftig ned prognosene for prisveksten.

Nå tror de prisveksten ender på 3,7 prosent, mot tidligere 4,2 prosent.

Det vil i så fall gi solid reallønnsvekst.

– Klokere når vi kommer til sommeren

Til tross for en del prognoser som peker mot lysere tider, vil ikke Berg sprette champagnen helt ennå.

– Det kan nesten være fristende å tenke at det ser ut til å gå mot bedre tider. Jeg tror vi blir mye klokere når vi kommer frem til sommeren, da vi får inn effekten av lønnsoppgjøret. Vi har trolig ikke sett fulle effekter av rentehevingene som har vært til nå i tallene enda.

Berg mener det er grunn til å tro at tallene for første og andre kvartal ikke blir veldig sterke, men at det deretter vil ta seg opp.

I en fersk rapport slår IMF (Det internasjonale pengefondet) fast at verdensøkonomien er fortsatt motstandsdyktig. De peker blant annet på at inflasjonen avtar.

Verdens samlede bruttonasjonalprodukt (BNP) vil i år vokse med 3,2 prosent, anslår IMF i rapporten. Mens veksten i Norge anslås til 1,5 prosent i år, og 1,9 prosent neste år.

Analytiker Oddmund Berg i DNB Markets presiserer at tallene til IMF ikke er avgrenset til Fastlands-Norge, altså er også olje- og gassindustrien medregnet. SSB her hjemme holder som regel den utenfor.

DNB Markets tror fastlandsøkonomien i Norge ender med en vekst på 0,8 prosent i 2024.

– Vi er optimister

Sjeføkonom i Nordea Markets, Kjetil Olsen, tror det er bedre tider i vente fremover for de aller fleste.

– Vi er betinget optimister på norsk økonomi sine vegne. Vi tror aktiviteten tar seg litt opp, og at arbeidsledigheten forholder seg forholdsvis lav. Og det er det flere grunner til, sier han.

Arbeidsledigheten ligger på 1,9 prosent.

LAV: Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets, tror arbeidsledigheten holder seg lav videre. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Også han peker på et solid lønnsoppgjør og at prisveksten er på vei ned.

– Bare det at renta står stille, og ikke øker videre, det har en effekt det også. Det er en del forhold som peker i retning av at veksten i norsk økonomi kan ta seg opp, også andre forhold enn renta, sier Olsen.